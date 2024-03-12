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Как и чему учатся в школе маленькие японцы

Как и чему учатся в школе маленькие японцы

Автор:
12 марта 2024 09:23
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Япония   в мире   дети   люди   нравы   обучение   школа   
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Принято считать, что наши современные школьники «перегружены» и им «некогда радоваться жизни». Однако всё познаётся в сравнении. Давайте сравним, кому проще живётся – нашему первокласснику Коле или условному маленькому Хикару.

У нас в учебном году четыре четверти, между которыми – четверо каникул. У японцев учебный год начинается 1 апреля, в нём три триместра: с 1 апреля до 20 июля, затем с начала сентября по 25 декабря и, наконец, с января до конца марта. Как видите, учебных дней у японцев больше, а каникул – меньше. Почему?

В японской начальной школе («сёгакко», «小学校») столько же предметов, сколько и в нашей: те же самые чтение и письмо на родном языке, арифметика, пение, рисование, естествознание и физкультура. Но!

Японская начальная школа – это шесть классов, с 1 по 6, причём в первый класс дети в обязательном порядке идут в возрасте 6 лет. Нашим детям предстоит очень сложная задача – выучить 33 буквы русского алфавита. (Некоторые, кстати, считают, что 33 знака азбуки – это очень много, и что надо бы убрать буквы «ё» и «э». И ещё какие-нибудь. А то детки перегружаются.)

Японским первоклашкам предстоит выучить за учебный год «всего-навсего»: слоговую азбуку «хирагана» (46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104); плюс слоговую азбуку «катакана» (ещё 46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104); плюс обязательные по школьной программе для 1 класса 80 знаков «кёку кандзи» («школьных иероглифов»), причём у большинства иероглифов есть два значения – «он» и «кун». То есть всего 104 + 104 + 80 x 2 = 368 «букв».

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К моменту окончания начальной школы (6 класс, 12 лет) маленький японец обязан знать назубок хирагану, катакану и 1026 иероглифов кандзи (у каждого по два значения)!

Что такое «два значения»? Ну, представьте себе, что буква «А» у нас читается вообще-то как «а», но внутри некоторых слов – как «б», а иногда как «ы». Бред, правда? А в японском языке это «норма жизни».

Иероглиф «大» («большой, старший») в слове «大学» («дайгаку», «университет») читается как «дай». А в словах « 大人» («отона», «взрослый») или «大きい» («оокии», «большой») – как «о» или «оо».

Иероглиф «人» («человек») сам по себе читается «хито»; однако в слове «大人» («отона», «взрослый») читается как «тона», в слове «日本人» («нихонджин», «японец») – как «джин», а в слове «人形» («нингьо», «кукла») – как «нин»... И вот таких вот «неоднозначных ребусов» – только в первом классе (напомним, это шестилетки!) 80 штук. Не меньше. Дальше – больше!

С третьего класса (8 лет) маленькие японцы начинают обучаться каллиграфии (красивому письму, чистописанию) в «академическом» стиле «кайсё»(«楷書»). А в четвёртом классе начинают изучать ещё и латинскую транскрипцию японского языка – «ромадзи». И это помимо всё тех же самых неизбежных арифметики, пения, рисования, физкультуры, «окружайки», английского...

«Но как такое может быть?» – спросите вы. Что, у японских ребят в «началке» какая-то особая ДНК? Они что, двухжильные? Они настолько умнее и памятливее русских, или, скажем, немецких первоклашек? Вовсе нет. Дети иностранцев, живущих в Японии (те, которые ходят в японские школы), учатся вполне себе нормально, в среднем не хуже и не лучше своих японских сверстников. То есть гены и какая-то особая «восточная ментальность» тут ни при чём...

Кстати, да, если вдруг кто-то думает, что японские школы «волшебные», с компьютерами, роботами и прочими супер-пупер навороченными «электронными средствами обучения», он ошибается...

Мы не будем делать выводы. Пусть каждый сделает их самостоятельно.


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Метки: Япония   в мире   дети   люди   нравы   обучение   школа   
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4  комментария
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641
Quantimus 2 часа назад
Я бы Японию идеализировать не стал. Там придумали специальный термин "кароси"="кароши" - смерть от переработки. Придумали термин хиккикомори - затворники и с демографией у них, мягко говоря, всё нехорошо. Везде есть проблемы, конечно. Но так вкалывать со школьных лет и всю жизнь, да нафик надо такую жизнь.
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6k
Харон ( Χάρων) 4 минуты назад
Ну так они сами себе такую азбуку и письменность придумали...
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11k
GRuslan Полчаса назад
Переутомлять детей учёбой это лишнее, пусть насладятся детством пока есть такая возможность. А вот уборка это круто. Притаком подходе они сами не станут плевать жвачки на пол и разбрасывать мусор, а при в ходе в школу более тщательно вытрут обувь о коврик.
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1k
Максим Николаев 50 минут назад
На самом деле детям проще объяснить иероглифы - это аналог иконок или тех же эмодзи.
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