Как и чему учатся в школе маленькие японцы

У нас в учебном году четыре четверти, между которыми – четверо каникул. У японцев учебный год начинается 1 апреля, в нём три триместра: с 1 апреля до 20 июля, затем с начала сентября по 25 декабря и, наконец, с января до конца марта. Как видите, учебных дней у японцев больше, а каникул – меньше. Почему?

В японской начальной школе («сёгакко», «小学校») столько же предметов, сколько и в нашей: те же самые чтение и письмо на родном языке, арифметика, пение, рисование, естествознание и физкультура. Но!

Японская начальная школа – это шесть классов, с 1 по 6, причём в первый класс дети в обязательном порядке идут в возрасте 6 лет. Нашим детям предстоит очень сложная задача – выучить 33 буквы русского алфавита. (Некоторые, кстати, считают, что 33 знака азбуки – это очень много, и что надо бы убрать буквы «ё» и «э». И ещё какие-нибудь. А то детки перегружаются.)

Японским первоклашкам предстоит выучить за учебный год «всего-навсего»: слоговую азбуку «хирагана» (46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104); плюс слоговую азбуку «катакана» (ещё 46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104); плюс обязательные по школьной программе для 1 класса 80 знаков «кёку кандзи» («школьных иероглифов»), причём у большинства иероглифов есть два значения – «он» и «кун». То есть всего 104 + 104 + 80 x 2 = 368 «букв».