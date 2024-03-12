Как и чему учатся в школе маленькие японцы

Принято считать, что наши современные школьники «перегружены» и им «некогда радоваться жизни». Однако всё познаётся в сравнении. Давайте сравним, кому проще живётся – нашему первокласснику Коле или условному маленькому Хикару.
У нас в учебном году четыре четверти, между которыми – четверо каникул. У японцев учебный год начинается 1 апреля, в нём три триместра: с 1 апреля до 20 июля, затем с начала сентября по 25 декабря и, наконец, с января до конца марта. Как видите, учебных дней у японцев больше, а каникул – меньше. Почему?
В японской начальной школе («сёгакко», «小学校») столько же предметов, сколько и в нашей: те же самые чтение и письмо на родном языке, арифметика, пение, рисование, естествознание и физкультура. Но!
Японская начальная школа – это шесть классов, с 1 по 6, причём в первый класс дети в обязательном порядке идут в возрасте 6 лет. Нашим детям предстоит очень сложная задача – выучить 33 буквы русского алфавита. (Некоторые, кстати, считают, что 33 знака азбуки – это очень много, и что надо бы убрать буквы «ё» и «э». И ещё какие-нибудь. А то детки перегружаются.)
Японским первоклашкам предстоит выучить за учебный год «всего-навсего»: слоговую азбуку «хирагана» (46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104); плюс слоговую азбуку «катакана» (ещё 46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104); плюс обязательные по школьной программе для 1 класса 80 знаков «кёку кандзи» («школьных иероглифов»), причём у большинства иероглифов есть два значения – «он» и «кун». То есть всего 104 + 104 + 80 x 2 = 368 «букв».
К моменту окончания начальной школы (6 класс, 12 лет) маленький японец обязан знать назубок хирагану, катакану и 1026 иероглифов кандзи (у каждого по два значения)!
Что такое «два значения»? Ну, представьте себе, что буква «А» у нас читается вообще-то как «а», но внутри некоторых слов – как «б», а иногда как «ы». Бред, правда? А в японском языке это «норма жизни».
Иероглиф «大» («большой, старший») в слове «大学» («дайгаку», «университет») читается как «дай». А в словах « 大人» («отона», «взрослый») или «大きい» («оокии», «большой») – как «о» или «оо».
Иероглиф «人» («человек») сам по себе читается «хито»; однако в слове «大人» («отона», «взрослый») читается как «тона», в слове «日本人» («нихонджин», «японец») – как «джин», а в слове «人形» («нингьо», «кукла») – как «нин»... И вот таких вот «неоднозначных ребусов» – только в первом классе (напомним, это шестилетки!) 80 штук. Не меньше. Дальше – больше!
С третьего класса (8 лет) маленькие японцы начинают обучаться каллиграфии (красивому письму, чистописанию) в «академическом» стиле «кайсё»(«楷書»). А в четвёртом классе начинают изучать ещё и латинскую транскрипцию японского языка – «ромадзи». И это помимо всё тех же самых неизбежных арифметики, пения, рисования, физкультуры, «окружайки», английского...
«Но как такое может быть?» – спросите вы. Что, у японских ребят в «началке» какая-то особая ДНК? Они что, двухжильные? Они настолько умнее и памятливее русских, или, скажем, немецких первоклашек? Вовсе нет. Дети иностранцев, живущих в Японии (те, которые ходят в японские школы), учатся вполне себе нормально, в среднем не хуже и не лучше своих японских сверстников. То есть гены и какая-то особая «восточная ментальность» тут ни при чём...
Кстати, да, если вдруг кто-то думает, что японские школы «волшебные», с компьютерами, роботами и прочими супер-пупер навороченными «электронными средствами обучения», он ошибается...
Мы не будем делать выводы. Пусть каждый сделает их самостоятельно.
Источник:
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