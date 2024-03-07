А что там, с 8 марта? Цветы, цены на такси и похищение Тома Харди

В Москве в преддверии женского и не по весеннему прохладного праздника сегодня царила цветочная лихорадка: Рижский рынок в Москве стал точкой притяжения сотен мужчин. Все оттого, что цены здесь чуть ниже, чем в целом по столице.

"Покупатели встают в пять утра, чтобы успеть приехать и купить самые яркие подарки для своих дам. Глаза разбегаются от количества цветов вокруг", - сообщает РЕН ТВ.