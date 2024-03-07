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А что там, с 8 марта? Цветы, цены на такси и похищение Тома Харди

А что там, с 8 марта? Цветы, цены на такси и похищение Тома Харди

Автор:
07 марта 2024 23:13
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   Такси   женщины   подарки   праздник   цветы   цены   
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8 марта уже на носу. Мужчины запасаются цветами, таксисты деньгами пассажиров, а сайт крупнейшего магазина косметики и вовсе "вышел из чата".

В Москве в преддверии женского и не по весеннему прохладного праздника сегодня царила цветочная лихорадка: Рижский рынок в Москве стал точкой притяжения сотен мужчин. Все оттого, что цены здесь чуть ниже, чем в целом по столице.

"Покупатели встают в пять утра, чтобы успеть приехать и купить самые яркие подарки для своих дам. Глаза разбегаются от количества цветов вокруг", - сообщает РЕН ТВ.

Предсказуемо повёл себя любимый агрегатор такси. «Яндекс.Такси», исполнив сумасшедший подскок цен. Доехать из центра в спальные районы сегодня на «экономе» стоило от ₽1 тыс и заканчивая ₽4 тыс рублей с лишним .

По-видимому, в свой праздник дамы по дороге с корпоративов должны почувствовать себя королевами. Не королевы 7 марта - на метро.

Сайт и приложение магазина «Лэтуаль» прилегли отдохнуть под натиском штурмующих их мужчин. Покупатели не могут зайти и сделать заказ, а те, кто успели что-то заказать и оплатить, не могут дождаться курьера, даже через экспресс-доставку.

Рассерженные покупатели сообщают, что в службе поддержки магазина им либо ничем не могут помочь, либо туда и вовсе не удается дозвониться. Такой «работой» сеть косметических магазинов, можно сказать, сделала подарок конкурентам в один из самых успешных для продаж дней в году, - пишет Readovka.

В целом, в ТГ-каналах царит предпраздничное умиротворение.

Только в хабаровском табачном магазине небольшая суета - там похитили Тома Харди. Правда пластикового.

Фигуру актёра в полный рост установили специально к 8 марта, чтобы девушки фотографировались с Томом и получали подарок. Но, кому-то мистер Хади понадобился "на дачу".

Ущерб сотрудники оценили в 13 тысяч рублей, похитителя ищут полицейские.

А самый лучший подгон к 8 Марта судьба преподнесла двум бегунам из Владивостока. Они нашли несколько огромных коробок со свеженькими тюльпанами, которые просто лежали вдоль дороги, сообщает Mash.

В общем, с наступающим праздником, дорогие дамы!

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Метки: 8 марта   Такси   женщины   подарки   праздник   цветы   цены   
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59k
turyst Час назад
Прорвёмся!
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8k
Allmaster 38 минут назад
Умилило, нащя расисийськая роза, и тулпан...
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6k
Трям 45 минут назад
Купил 5 тюльпанов свежих за 389р. Сегодня.
Но там еще были... как-бы объяснить... бочёнок пива 5л, но вдвое меньше и в него напхали гниль какую-то... ценник от 2000 до 3500
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
Мойша 2 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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