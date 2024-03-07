А что там, с 8 марта? Цветы, цены на такси и похищение Тома Харди

8 марта уже на носу. Мужчины запасаются цветами, таксисты деньгами пассажиров, а сайт крупнейшего магазина косметики и вовсе "вышел из чата".
В Москве в преддверии женского и не по весеннему прохладного праздника сегодня царила цветочная лихорадка: Рижский рынок в Москве стал точкой притяжения сотен мужчин. Все оттого, что цены здесь чуть ниже, чем в целом по столице.
"Покупатели встают в пять утра, чтобы успеть приехать и купить самые яркие подарки для своих дам. Глаза разбегаются от количества цветов вокруг", - сообщает РЕН ТВ.
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Предсказуемо повёл себя любимый агрегатор такси. «Яндекс.Такси», исполнив сумасшедший подскок цен. Доехать из центра в спальные районы сегодня на «экономе» стоило от ₽1 тыс и заканчивая ₽4 тыс рублей с лишним .
По-видимому, в свой праздник дамы по дороге с корпоративов должны почувствовать себя королевами. Не королевы 7 марта - на метро.
Сайт и приложение магазина «Лэтуаль» прилегли отдохнуть под натиском штурмующих их мужчин. Покупатели не могут зайти и сделать заказ, а те, кто успели что-то заказать и оплатить, не могут дождаться курьера, даже через экспресс-доставку.
Рассерженные покупатели сообщают, что в службе поддержки магазина им либо ничем не могут помочь, либо туда и вовсе не удается дозвониться. Такой «работой» сеть косметических магазинов, можно сказать, сделала подарок конкурентам в один из самых успешных для продаж дней в году, - пишет Readovka.
В целом, в ТГ-каналах царит предпраздничное умиротворение.
Только в хабаровском табачном магазине небольшая суета - там похитили Тома Харди. Правда пластикового.
Фигуру актёра в полный рост установили специально к 8 марта, чтобы девушки фотографировались с Томом и получали подарок. Но, кому-то мистер Хади понадобился "на дачу".
Ущерб сотрудники оценили в 13 тысяч рублей, похитителя ищут полицейские.
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А самый лучший подгон к 8 Марта судьба преподнесла двум бегунам из Владивостока. Они нашли несколько огромных коробок со свеженькими тюльпанами, которые просто лежали вдоль дороги, сообщает Mash.
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В общем, с наступающим праздником, дорогие дамы!
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Но там еще были... как-бы объяснить... бочёнок пива 5л, но вдвое меньше и в него напхали гниль какую-то... ценник от 2000 до 3500