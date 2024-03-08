В Японии туристам запретили фотографировать гейш

Потому что вести себя не умеют, вот за бескультурье им и наказание. Сделали это локально в одном культурном районе Киото Гион, где часто можно увидеть девушек-гейш в традиционных нарядах. Это место, где можно посетить чайные домики и разные традиционные церемонии.
Поскольку народ сюда стекается именно ради традиционной Японии и гейш. Особенно после выхода фильма «Мемуары гейши» район пережил туристический бум (там про него идет речь). Девушкам тут постоянно доставляли неудобства и лезли в личное пространство.
Если гейша в кимоно просто шла по улице, к ней подбегали туристы и начинали без спроса фотографироваться. А некоторые трогали руками дорогое кимоно (не факт, что чистыми) и дергали за рукава.
Нередко молодых девушек доводили до слез навязчивым вниманием. Девушки там не как ростовые куклы, они же там учатся и работают в чайных домиках.
Хватит это терпеть!
Жаловались все, в том числе местные жители на постоянные приставания туристов. Потому что в районе есть частные дома и дворы в старинном стиле, на которые без спроса лезли туристы.
В Киото еще стараются сохранить старинные ограды из бамбука. Они очень легкие и постоянно падали и ломались под весом решивших опираться на забор ради фотографии туристов.
Теперь делать это без спроса запрещено. Если полиция увидит фотографирование гейш без разрешения, то оштрафует на 10 000 иен (около 6 тысяч рублей).
Конечно, часть жалоб – это просто нытье местных, что от туристов не продохнуть. Стало меньше мест в ресторанчиках, теснее в магазинах. Нарушается так называемая «тихая медитативная культура Киото». Но все это приносит округу и доход, чтобы содержать старинную красоту.
Потому из жалоб учли только те, что касаются приставаний непосредственно к живым девушкам. На фоне чужих частных домов фотографировать никому не запрещают.
Сверхтуризм
В последние годы интерес к Азии только растет, и многие страны страдают от такой болезни, как «сверхтуризм». Когда какое-то место становится настолько популярным, что буквально вытаптывается туристами как буйволиная тропа.
Нужно будет отдельно о нем рассказать, так, например, на Филиппинах протоптали целые нетронутые пляжи.
Но по большому счету это же хорошо. Богатые туристы, которые могут позволить себе путешествия, оставляют деньги в стране. Не понятно только, как управлять этой дикой толпой.
Источник:
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