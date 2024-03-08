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В Японии туристам запретили фотографировать гейш

В Японии туристам запретили фотографировать гейш

Автор:
08 марта 2024 09:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   гейши   запрет   люди   новости   туристы   фото   
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Потому что вести себя не умеют, вот за бескультурье им и наказание. Сделали это локально в одном культурном районе Киото Гион, где часто можно увидеть девушек-гейш в традиционных нарядах. Это место, где можно посетить чайные домики и разные традиционные церемонии.

Поскольку народ сюда стекается именно ради традиционной Японии и гейш. Особенно после выхода фильма «Мемуары гейши» район пережил туристический бум (там про него идет речь). Девушкам тут постоянно доставляли неудобства и лезли в личное пространство.

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Если гейша в кимоно просто шла по улице, к ней подбегали туристы и начинали без спроса фотографироваться. А некоторые трогали руками дорогое кимоно (не факт, что чистыми) и дергали за рукава.

Нередко молодых девушек доводили до слез навязчивым вниманием. Девушки там не как ростовые куклы, они же там учатся и работают в чайных домиках.

Хватит это терпеть!

Жаловались все, в том числе местные жители на постоянные приставания туристов. Потому что в районе есть частные дома и дворы в старинном стиле, на которые без спроса лезли туристы.

В Киото еще стараются сохранить старинные ограды из бамбука. Они очень легкие и постоянно падали и ломались под весом решивших опираться на забор ради фотографии туристов.

Теперь делать это без спроса запрещено. Если полиция увидит фотографирование гейш без разрешения, то оштрафует на 10 000 иен (около 6 тысяч рублей).

Конечно, часть жалоб – это просто нытье местных, что от туристов не продохнуть. Стало меньше мест в ресторанчиках, теснее в магазинах. Нарушается так называемая «тихая медитативная культура Киото». Но все это приносит округу и доход, чтобы содержать старинную красоту.

Потому из жалоб учли только те, что касаются приставаний непосредственно к живым девушкам. На фоне чужих частных домов фотографировать никому не запрещают.

Сверхтуризм

В последние годы интерес к Азии только растет, и многие страны страдают от такой болезни, как «сверхтуризм». Когда какое-то место становится настолько популярным, что буквально вытаптывается туристами как буйволиная тропа.

Нужно будет отдельно о нем рассказать, так, например, на Филиппинах протоптали целые нетронутые пляжи.

Но по большому счету это же хорошо. Богатые туристы, которые могут позволить себе путешествия, оставляют деньги в стране. Не понятно только, как управлять этой дикой толпой.

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Метки: Япония   в мире   гейши   запрет   люди   новости   туристы   фото   
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Александр Ломовицкий 56 минут назад
сами японские туристы тем временем в мире ..

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Доцент 12 минут назад
А почему если в кимоно, то сразу гейши? На первом фото скорей всего обычные девушки в традиционной одежде. А вот с набелёнными лицами - скорей всего они.
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