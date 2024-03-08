В Японии туристам запретили фотографировать гейш

Если гейша в кимоно просто шла по улице, к ней подбегали туристы и начинали без спроса фотографироваться. А некоторые трогали руками дорогое кимоно (не факт, что чистыми) и дергали за рукава.

Нередко молодых девушек доводили до слез навязчивым вниманием. Девушки там не как ростовые куклы, они же там учатся и работают в чайных домиках.