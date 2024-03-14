Почему в Японии лучше всего продаются костюмы динозавров

Знаете, где больше всего на планете проводится гонок, игр и сходок в ростовых костюмах тираннозавров. Думаю, вы уже знаете ответ. Такое хобби точно должно было прижиться в Японии.
Как все началось
Не в Японии. Первые гонки в надувных тираннозаврах провели в 2019 году штате Вашингтон, Оберн. Все событие засняли в ролик, он завирусился в сети… и покорил сердца японцев. Так сильно, как нигде на Западе.
Там, дай бог, проведут один за год. А вот в Японии за пару лет по всей стране уже 40 штук провели, и японцы еще расстраиваются, если не смогли попасть на какое-то соревнование.
Первая официальная гонка тираннозавров в Японии прошла в апреле 2022 года в городе Дайсен. Сразу после ковидного карантина, всем ужасно понравилось вырваться наконец на свежий воздух. И понеслось…
В Японии одни из самых высоких продаж этих надувных костюмов, специально завозят редкие расцветки, как вы можете видеть на фото с мероприятия. Я больше нигде не видела тирранозавра-скелета.
Почему в Японии?!
По той же причине, почему в Японии обожают одноглазые маски на лицо и вообще – носить маски.
- Бегуны могут делать то, чего не могут делать, когда они обычные люди. Когда ты тираннозавр, от тебя ничего не требуют, - объясняет один из устроителей гонки тираннозавров в Дайсене.
Очередной способ для японцев скинуть с себя социальное давление и ожидание и хоть немного раскрепоститься. Серьезно, японцы просто мастера придумывать новые способы эскапизма, даже жалко их уже.
В одной из последних динозавровых гонок в Чибе приняло участие 60 бегунов. Пришлось даже делить забеги на детский, взрослый для самок и взрослый для самцов. Да, не мужчины и женщины, а самцы и самки – японцы подходят к делу серьезно.
А на прошлогодней апрельской был рекорд – бежало 200 особей! Единственное требование – иметь при себе костюм, никакая физическая подготовка не требуется. Но чтобы было меньше травм, динозаврам проводят разминку на лужайке пред забегом ( в костюмах, конечно же).
Кстати, стать тираннозавром не так чтобы дико дорого. У нас на ВБ около 2700 рублей продаются надувные костюмы. С японскими ценами для местных и того дешевле. И можно по парку гулять и изображать из себя динозавра. Звучит, как план на лето!
Источник:
- Экстремальный минимализм японцев
- Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии
- Как слово «сан»рушит японские тюрьмы изнутри
- 18 фото из повседневной жизни в Японии. Некоторые вещи действительно сложно понять
- В Японии туристам запретили фотографировать гейш