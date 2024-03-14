FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1320 постов • 235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Почему в Японии лучше всего продаются костюмы динозавров

Почему в Японии лучше всего продаются костюмы динозавров

Автор:
14 марта 2024 09:32
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Япония   в мире   гонки в костюмах   забавно   костюмы динозавров   фото   
934
6

Знаете, где больше всего на планете проводится гонок, игр и сходок в ростовых костюмах тираннозавров. Думаю, вы уже знаете ответ. Такое хобби точно должно было прижиться в Японии.

Как все началось

Не в Японии. Первые гонки в надувных тираннозаврах провели в 2019 году штате Вашингтон, Оберн. Все событие засняли в ролик, он завирусился в сети… и покорил сердца японцев. Так сильно, как нигде на Западе.

Там, дай бог, проведут один за год. А вот в Японии за пару лет по всей стране уже 40 штук провели, и японцы еще расстраиваются, если не смогли попасть на какое-то соревнование.

×
×

Первая официальная гонка тираннозавров в Японии прошла в апреле 2022 года в городе Дайсен. Сразу после ковидного карантина, всем ужасно понравилось вырваться наконец на свежий воздух. И понеслось…

В Японии одни из самых высоких продаж этих надувных костюмов, специально завозят редкие расцветки, как вы можете видеть на фото с мероприятия. Я больше нигде не видела тирранозавра-скелета.

Почему в Японии?!

По той же причине, почему в Японии обожают одноглазые маски на лицо и вообще – носить маски.

- Бегуны могут делать то, чего не могут делать, когда они обычные люди. Когда ты тираннозавр, от тебя ничего не требуют, - объясняет один из устроителей гонки тираннозавров в Дайсене.

Очередной способ для японцев скинуть с себя социальное давление и ожидание и хоть немного раскрепоститься. Серьезно, японцы просто мастера придумывать новые способы эскапизма, даже жалко их уже.

В одной из последних динозавровых гонок в Чибе приняло участие 60 бегунов. Пришлось даже делить забеги на детский, взрослый для самок и взрослый для самцов. Да, не мужчины и женщины, а самцы и самки – японцы подходят к делу серьезно.

А на прошлогодней апрельской был рекорд – бежало 200 особей! Единственное требование – иметь при себе костюм, никакая физическая подготовка не требуется. Но чтобы было меньше травм, динозаврам проводят разминку на лужайке пред забегом ( в костюмах, конечно же).

Кстати, стать тираннозавром не так чтобы дико дорого. У нас на ВБ около 2700 рублей продаются надувные костюмы. С японскими ценами для местных и того дешевле. И можно по парку гулять и изображать из себя динозавра. Звучит, как план на лето!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Япония   в мире   гонки в костюмах   забавно   костюмы динозавров   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в основном потому, что японцы отмороженные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
likiloki 38 минут назад
Бедные уродцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49907



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве
"Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
Набирающие популярность в сообществах
Истинно американский джентльмен Эдгар Райс Берроуз — создатель Тарзана и Джона Картера⁠⁠
Истинно американский джентльмен Эдгар Райс Берроуз — создатель Тарзана и Джона Картера⁠⁠
Ещё одна глава битвы за Тихий океан. Отвлекающий рейд на Макин
Ещё одна глава битвы за Тихий океан. Отвлекающий рейд на Макин
"Законсервированные" красотки
"Законсервированные" красотки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#машина#кот#кино#история#Еда#подборка#США
#животные#в мире#автомобили#люди#аварии#позитив#фильм#улыбнуло#дети#Ynews
#Прикол#факты#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#полиция#Автовсячина#нападение#Разное
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Как слово «сан»рушит японские тюрьмы изнутри Как слово «сан»рушит японские тюрьмы изнутри В Японии туристам запретили фотографировать гейш В Японии туристам запретили фотографировать гейш 18 фото из повседневной жизни в Японии. Некоторые вещи действительно сложно понять 18 фото из повседневной жизни в Японии. Некоторые вещи действительно сложно понять Почему все телефоны в Японии водонепроницаемые? Почему все телефоны в Японии водонепроницаемые?

На что жалуетесь?

Вернуться