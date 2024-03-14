Почему в Японии лучше всего продаются костюмы динозавров

Как все началось

Не в Японии. Первые гонки в надувных тираннозаврах провели в 2019 году штате Вашингтон, Оберн. Все событие засняли в ролик, он завирусился в сети… и покорил сердца японцев. Так сильно, как нигде на Западе.

Там, дай бог, проведут один за год. А вот в Японии за пару лет по всей стране уже 40 штук провели, и японцы еще расстраиваются, если не смогли попасть на какое-то соревнование.