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6 способов пить текилу

6 способов пить текилу (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 10:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: алкоголь   видео   напиток   рецепты   текила   фото   
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Для мексиканцев не столь важно как пить текилу, но в западной культуре это популярный ритуал, требующий определенных знаний и навыков. Дальше я расскажу о пяти правильных способах в понимании европейцев и американцев, любой желающий может повторить их.



1. Залпом (соль, лимон, текила). На внешнюю сторону ладони между большим и указательным пальцами насыпать немного соли. Далее этими же пальцами взять дольку лайма (можно обычного лимона). Затем слизать с ладони соль, выпить рюмку текилы и закусить долькой лимона. Схема называется «Лизни! Опрокинь! Кусни!». Её повторяют желаемое количество раз в зависимости от опыта пьющего.


Недавно появилась экстравагантная версия этого способа – соль слизывают не с ладони, а с частей тела любимого человека, например, с плеча. В этот момент партнер держит лимон в своих зубах. Многие идут еще дальше… В общем пить текилу с тела как минимум необычно и незабываемо.


2. С апельсином и корицей. Процедура распития такая же, как и в первом варианте, только лимон заменяют долькой апельсина, а щепотку соли – молотой корицей. Получается интересное ни с чем несравнимое сочетание. Этот способ очень популярен в Германии, где ценится мягкий вкус спиртного. Еще закусывать текилу апельсином и корицей нравится женщинам.

3. Текила с пивом (мексиканский ёрш). Нужно смешать 33 грамма текилы и 330 граммов хорошего светлого пива. Полученный напиток выпивают залпом. В США эту смесь называют «Туманом», поскольку она очень быстро опьяняет.


4. Коктейль «Маргарита». Один из самых популярных коктейлей во всем мире, только в Америке ежегодно выпивается более 750 миллионов порций. Рецепт придумала техасская аристократка Маргарита Сеймз в 1948 году, в честь нее напиток и получил название.

Рецепт следующий: три части текилы смешать в шейкере с одной частью апельсинового ликера «Куантро» и одной частью лимонного сока, затем добавить несколько кубиков льда. Готовый напиток лучше подавать в бокале с соляной кромкой.

5. Коктейль «Текила-Бум» (Rapido). Этот способ пить текилу больше всего нравится молодежи, он распространён в ночных клубах. Напиток моментально бодрит, позволяя продолжать веселье. Для приготовления нужно смешать в равных пропорциях любой вид текилы и сладкую газированную воду. Далее бокал накрыть подстаканником или рукой и ударить дном по столу (главное не разбить). От удара появляется сильная пена, коктейль выпивают залпом.


6. Sangrita (Сангрита) и Бандерита. Это традиционные мексиканские коктейли, рецепты которых только недавно попали в Европу. Сангрита чем-то напоминает нашу «Кровавую Мэри», для её приготовления нужны: шесть помидоров без шкурки, сок двух лимонов и трех апельсинов, одна мелконарезанная луковица и по одной чайной ложке перца, сахара и соли. Далее добавляют 0,5 литра текилы и смешивают все компоненты в блендере. Еще можно положить немного колотого льда.

«Бандерита» пьется по-другому. В одну стопку наливают «Сангариту», в другую текилу, а в третью – сок лайма, затем по очереди их выпивают. Цвета этих напитков символизируют национальный флаг Мексики. В переводе на русский язык слово «бандерита» значит «флажок».

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Метки: алкоголь   видео   напиток   рецепты   текила   фото   
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83k
Броненосец Потелкам Час назад
Выпил текилу, лизнул селедку - и в путь !
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15k
alexis 6 минут назад
Когда мексиканцам захотелось набухаться, а выпить было нечего, они придумали самогонку из кактусов. Но у этого пойла был настолько отвратительный вкус, что его заедали лимоном, дабы перебить вкус. А сейчас конечно- культура употребления.
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2k
Trilik 17 минут назад
В сангриту не льется текила. Сангрита это запивон для текилы и в этот запивон желательно добавить пару капель табаско, вместо томатов можно взять обычный томатный сок.
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56k
Похабыч 22 минуты назад
У хороших текильщиц и текила вкусней!
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Базаров нет. Если мексиканская культура не смогла выдать ничего особо стоящего, то пусть будет хотя бы "культура" бухания.)
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5k
Денис Колосов Час назад
х.х, мне как то не зашла текила, самая ужасная головная боль от неё была, причем даже без стадии опьянения и похмелья) просто летом с ребятами 2 рюмки выпил, башка так стала раскалываться, что думал сдохну..
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681
Hallo FreeSpace Час назад
Еще круто румку текилы запить томатным соком с тобаско сельдереем и зеленью
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