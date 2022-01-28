6 способов пить текилу

3. Текила с пивом (мексиканский ёрш). Нужно смешать 33 грамма текилы и 330 граммов хорошего светлого пива. Полученный напиток выпивают залпом. В США эту смесь называют «Туманом», поскольку она очень быстро опьяняет.

4. Коктейль «Маргарита». Один из самых популярных коктейлей во всем мире, только в Америке ежегодно выпивается более 750 миллионов порций. Рецепт придумала техасская аристократка Маргарита Сеймз в 1948 году, в честь нее напиток и получил название.

Рецепт следующий: три части текилы смешать в шейкере с одной частью апельсинового ликера «Куантро» и одной частью лимонного сока, затем добавить несколько кубиков льда. Готовый напиток лучше подавать в бокале с соляной кромкой.