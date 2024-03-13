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78-летний Евгений Петросян в третий раз стал отцом

78-летний Евгений Петросян в третий раз стал отцом

Автор:
13 марта 2024 15:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дочь   евгений петросян   отец   ребенк   рождение   супруга   
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И не реагирует на шутки в стиле «Ваганыч ещё может» и «напетросянил».

В 2019 году юморист Евгений Петросян женился во второй раз. У него есть дочь от первого брака - она живёт в Америке и, якобы, с ним почти не общается.

Ну а с новой супругой, Евгений Ваганович родил двоих детей: сына, не особо заморачиваясь, назвал Ваганом, а имя недавно появившейся на свет девочки пока неизвестно.

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О малышке узнали только сейчас, когда его 35-летняя жена выложила фото с ней в соцсетях.

Мои счастливые 35, - подписала она этот снимок.

В сети над 78-летним многодетным отцом начали ожидаемо посмеиваться. Но большинству такой финт «Ваганыча» понравился.

На ситуацию обратили внимание и врачи. Одна из них заявила:

Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на полноценный половой акт, способен испытывать влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья.

Хотя это и без всяких врачей было понятно.

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Метки: дочь   евгений петросян   отец   ребенк   рождение   супруга   
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12  комментариев
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3k
RaiJu 57 минут назад
Раз в год и палка стреляет
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−20
ruslan d 7 минут назад
Красавец, тут просто бы дожить до этих лет ...
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11k
hairov 8 минут назад
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22k
Shtoppi 9 минут назад
«Ты еще крепкий старик, Розенбом»
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35k
Юр21 16 минут назад
Петросян ли стал отцом...
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42k
Сергей 24 минуты назад
Хоть он мне и не нравится, а скажу что он МОЛОДЕЦ!
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51k
Элек Мек 36 минут назад
А фото отца где?
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5k
Отвратительный Мужик 38 минут назад
Детей жалко
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20k
Алексей 43 минуты назад
Ну юморист
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7k
satra 51 минуту назад
Качество у мужчин с возрастом страдает.
То есть и рабочий, и молодец и жена молодая, а риски на отклонения у ребенка сильно растут.

Пожелаем всем здоровья.
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