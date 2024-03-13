В 2019 году юморист Евгений Петросян женился во второй раз. У него есть дочь от первого брака - она живёт в Америке и, якобы, с ним почти не общается.

Ну а с новой супругой, Евгений Ваганович родил двоих детей: сына, не особо заморачиваясь, назвал Ваганом, а имя недавно появившейся на свет девочки пока неизвестно.