И не реагирует на шутки в стиле «Ваганыч ещё может» и «напетросянил».
В 2019 году юморист Евгений Петросян женился во второй раз. У него есть дочь от первого брака - она живёт в Америке и, якобы, с ним почти не общается.
Ну а с новой супругой, Евгений Ваганович родил двоих детей: сына, не особо заморачиваясь, назвал Ваганом, а имя недавно появившейся на свет девочки пока неизвестно.
О малышке узнали только сейчас, когда его 35-летняя жена выложила фото с ней в соцсетях.
Мои счастливые 35, - подписала она этот снимок.
В сети над 78-летним многодетным отцом начали ожидаемо посмеиваться. Но большинству такой финт «Ваганыча» понравился.
На ситуацию обратили внимание и врачи. Одна из них заявила:
Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на полноценный половой акт, способен испытывать влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья.
Хотя это и без всяких врачей было понятно.
Источник:
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То есть и рабочий, и молодец и жена молодая, а риски на отклонения у ребенка сильно растут.
Пожелаем всем здоровья.