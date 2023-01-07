Житель Эквадора сменил пол, чтобы получить опеку над детьми

И получил все привилегии, не нарушив закон.
Рене Салинас-Рамос - обыкновенный 47-летний мужик, с ориентацией у него всё в порядке, он отец двоих дочерей. Вернее, был отцом. Теперь стал «мамой».
Он развёлся с женой и матриархальный суд Эквадора принял сторону дамы - и отдал детей ей. Рамос с этим не согласился, но поделать ничего не мог - закон есть закон.
Тогда он сделал ход конём - поменял пол. нет, ничего себе не отрезал, но по документам Рамос стал женщиной, а значит у него теперь равные права с экс-супругой.
Недовольны этим остались только бывшая жена Рамоса и местные ЛГБТ-активисты. Последние теперь вопят, что хитрый мужик «извратил всю суть закона о смене пола». Но сделать ничего не могут.
Переиграл и уничтожил.
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