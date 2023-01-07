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Житель Эквадора сменил пол, чтобы получить опеку над детьми

Житель Эквадора сменил пол, чтобы получить опеку над детьми

Автор:
07 января 2023 18:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Эквадор   женщина   мать   мужчина   опека   отец   пол   права   суд   супруга   
1091
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И получил все привилегии, не нарушив закон.

Рене Салинас-Рамос - обыкновенный 47-летний мужик, с ориентацией у него всё в порядке, он отец двоих дочерей. Вернее, был отцом. Теперь стал «мамой».

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Он развёлся с женой и матриархальный суд Эквадора принял сторону дамы - и отдал детей ей. Рамос с этим не согласился, но поделать ничего не мог - закон есть закон.

Тогда он сделал ход конём - поменял пол. нет, ничего себе не отрезал, но по документам Рамос стал женщиной, а значит у него теперь равные права с экс-супругой.

Недовольны этим остались только бывшая жена Рамоса и местные ЛГБТ-активисты. Последние теперь вопят, что хитрый мужик «извратил всю суть закона о смене пола». Но сделать ничего не могут.

Переиграл и уничтожил.


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Метки: Эквадор   женщина   мать   мужчина   опека   отец   пол   права   суд   супруга   
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3  комментария
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3k
Александр 24 минуты назад
Сайт становится пропагандой.Про гомосеков каждый день посты.Админы,сделайте отдельный раздел без смс и регистрации.Пусть там друг другу постики делают.
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Leonid 15 минут назад
У нас тоже по-ходу в этом плане матриархат((
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72
Ви 19 минут назад
Красавец... В смысле красавица... В смысле... тьфу нах...
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August

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