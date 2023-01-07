Житель Эквадора сменил пол, чтобы получить опеку над детьми

Он развёлся с женой и матриархальный суд Эквадора принял сторону дамы - и отдал детей ей. Рамос с этим не согласился, но поделать ничего не мог - закон есть закон.

Тогда он сделал ход конём - поменял пол. нет, ничего себе не отрезал, но по документам Рамос стал женщиной, а значит у него теперь равные права с экс-супругой.