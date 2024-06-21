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В Волгограде толпа нетрезвых женщин избила подростков

В Волгограде толпа нетрезвых женщин избила подростков

Автор:
21 июня 2024 16:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Волгоград   женщины   нападение   подростки   уголовное дело   
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Глава СК Бастрыкин уже взял дело на личный контроль.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения группы женщин на двух подростков в Волгограде. По словам пострадавших, во время прогулки в ЖК "Санаторный" они обратили внимание на ругавшихся матом женщин, они остановились рядом с ними и достали телефон.

Явно нетрезвые скандалистки тут же перенаправили свою агрессию на подростков — им показалось, что их снимают на телефон (возможно, так и было, но пострадавшие это отрицают). Словесный конфликт быстро перерос в рукоприкладство. Двое 16-летних парней смогли убежать от агрессивных женщин, а 15-летняя девушка попалась в руки одной из них. Школьницу начали избивать по лицу, а когда прибежал её друг, чтобы защитить, то досталось и ему — одна из дебоширок несколько раз ударила его ногой в живот.

"Следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить по данному факту уголовное дело", — сообщили в СК.

Пока неизвестно, по какой статье будут привлекать агрессивных женщин к ответственности.

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Метки: Видео   Волгоград   женщины   нападение   подростки   уголовное дело   
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3k
Ультратрахуил 19 минут назад
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12k
BarOb 4 минуты назад
Злее пьяной бабы зверя нет
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7k
Старичок 6 минут назад
детки хотели хайпа, они его получили. с избытком.
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Burzum
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