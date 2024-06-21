В Волгограде толпа нетрезвых женщин избила подростков

Глава СК Бастрыкин уже взял дело на личный контроль.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения группы женщин на двух подростков в Волгограде. По словам пострадавших, во время прогулки в ЖК "Санаторный" они обратили внимание на ругавшихся матом женщин, они остановились рядом с ними и достали телефон.
Явно нетрезвые скандалистки тут же перенаправили свою агрессию на подростков — им показалось, что их снимают на телефон (возможно, так и было, но пострадавшие это отрицают). Словесный конфликт быстро перерос в рукоприкладство. Двое 16-летних парней смогли убежать от агрессивных женщин, а 15-летняя девушка попалась в руки одной из них. Школьницу начали избивать по лицу, а когда прибежал её друг, чтобы защитить, то досталось и ему — одна из дебоширок несколько раз ударила его ногой в живот.
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"Следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить по данному факту уголовное дело", — сообщили в СК.
Пока неизвестно, по какой статье будут привлекать агрессивных женщин к ответственности.
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