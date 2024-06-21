В Волгограде толпа нетрезвых женщин избила подростков

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения группы женщин на двух подростков в Волгограде. По словам пострадавших, во время прогулки в ЖК "Санаторный" они обратили внимание на ругавшихся матом женщин, они остановились рядом с ними и достали телефон.



Явно нетрезвые скандалистки тут же перенаправили свою агрессию на подростков — им показалось, что их снимают на телефон (возможно, так и было, но пострадавшие это отрицают). Словесный конфликт быстро перерос в рукоприкладство. Двое 16-летних парней смогли убежать от агрессивных женщин, а 15-летняя девушка попалась в руки одной из них. Школьницу начали избивать по лицу, а когда прибежал её друг, чтобы защитить, то досталось и ему — одна из дебоширок несколько раз ударила его ногой в живот.