FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8457 постов • 1051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Шесть миллиардов долларов утекли в Голландию!": депутат Госдумы возмутился мужчинами, купившими на 8 марта иноземные цветы

"Шесть миллиардов долларов утекли в Голландию!": депутат Госдумы возмутился мужчинами, купившими на 8 марта иноземные цветы

Автор:
13 марта 2024 10:52
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   Видео   Госдума   Олег Нилов   голландия   цветочный бизнес   цветы   
2202
2
1

Олег Нилов предлагает: больше никаких импортных цветов, чтобы не снабжать недружественные страны!

Голландия - крупнейший поставщик цветов на рынке России. Несмотря на то, что в нашей стране давно уже выращивают местные розы, тюльпаны и другие культуры, огромный процент цветочной продукции завозится из Нидерландов. Это и понятно: иностранные производители предлагают значительный ассортимент самых востребованных растений, а уж экзоты можно приобрести почти всегда только так - через аукцион в Голландии.


К празднику 8 марта Нидерланды ежегодно поставляют в РФ невероятное количество цветов. Депутат Госдумы подсчитал и рассердился: российские мужчины купили букетов на 6 миллиардов долларов - и эти деньги ушли не в какую-нибудь дружескую страну, а в Голландию. А она известна своими политическими взглядами.


"Что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы?" - возмущается Нилов.


Первый заместитель руководителя партии "СРП" добавил, что встретился в региональную неделю со школьником, Данилом Крушницким из Сертолова Ленинградской области. Мальчик при поддержке своего отца в гараже вырастил тюльпаны, которые продал в праздники, заработав около миллиона рублей.


"Что мешает это сделать сегодня же нашим аграриям? Тарифы на электроэнергию! "Почему у аграриев самые максимальные тарифы?" - задаётся вопросом Нилов, замечая, что в Европе недовольные фермеры уже готовы поднять правительство на вилы.


"Вот одно из наших предложений – пошлины на сотни миллиардов рублей производителям зерна, другой продукции надо отменять. Пусть не сразу, давайте эти пошлины вернём тем, кто заплатил, кто произвёл эту продукцию, но скажем, использовать для того, что нужно нам производить.

Ну пусть произвели зерна, заплатили пошлину, вернули, и пусть они построят тепличное хозяйство. Любую другую продукцию они сделают, выполнят, переработают её, направят на социалку в свои сёла", - предложил Нилов. -

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 8 марта   Видео   Госдума   Олег Нилов   голландия   цветочный бизнес   цветы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
67  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
вот такие тупые депутаты . Очень сомневаюсь что голандцы отдали цветы под реализацию .
то есть попали они в Россию потому что их купил предприниматель и привез, а мужчины уже у предпринимателя их купили . Так какого тупого яйца он наезжает на конечных покупателей ? голандцы в любом случае уже получили деньги , пусть бежит узнавать кто купил у голандцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Василий Афиногенов 11 минут назад
только про алкашку ему не говорите!вообще офигеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
ruslan d 11 минут назад
А были варианты ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ashabad 16 минут назад
В общем в этом есть смысл. Это называется защита внутренних рынков. Нормальная практика при развале мировой системы разделения труда и капиталов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max20 18 минут назад
Какой хороший депутат. Взял бы кредит под 20%, купил бы землю, подвёл газ-воду-электричество-дорогу, нанял бы сотрудников, купил бы семенной материал, удобрения, грунт, транспорт, получил бы разрешения от экологов, заключил контракты с торговыми сетями. Тогда бы свой рот поганый открывал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 21 минуту назад
Ну а голнадцы в благодарность что ни будь хохлам передаст...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
grigorenko vladislav 24 минуты назад
И вроде красиво поёт народный избранник, а всё равно не покидает ощущение, что смысл его речей сводится к этому:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман Полчаса назад
Чет как то слишком много. 146млн россиян, очень грубо половина дамы, это с детьми.

6 лярдов делим на 73млн, итого по 82$ на даму. При курсе в 90р это примерно 7400 на одну даму. Что то меня терзают сомнения, что каждая россиянка получила букетов на 7тыс рублей.

Если еще учитывать, что эти 6лярдов это закупочная цена(раз она утекла за границу), то цена реализации там минимум +30-50% наверное. Не знаю, не обладаю информацией. Плюс еще можно добавить что не каждый цветок был куплен иностранный. Пусть там будет 25% местных цветков.

Т.е. к 7тыс мы можем добавить процентов минимум 60% свободно как общей суммы потраченных денег на цветы(маржа на иностранные и некая масса отечественных). Итого это порядка 11-12тыс рублей цветов на одну россиянку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
PPP... Полчаса назад
Так развивайте, я как к примеру возьму Германию. первый год когда открывают новый личный проект-бизнес у него только взнос по 125 евро при доходе до 5000 в месяц для развития и лишь проверки без штрафов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
Пчёл Полчаса назад
Олигофрен что ли ты, Олег Нилов?! Я тебя забыл спросить, какие цветы мне и у кого покупать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 36 минут назад
Вот ей-богу история движется по спирали... На очередной виток пошли на более высоком уровне...

Этот депутат имеет право выступать , если он сам представляет, как выращивать цветы к определенному дню! ДНЮ, КАРЛ!!

Не представляет - пусть сидит и помалкивает.
Бабушек с цветами разогнали, сейчас выгоним голландцев и опять останемся с гвоздиками на все случаи жизни...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Олег 39 минут назад
Я понимаю станки с ЧПУ закупать и оборудование, но без цветов иностранных вполне можно обойтись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
945
ZeroCross.ru 40 минут назад
моя мне в долг записывает (ей еще на работе клумбу дарят - куда еще-то), а потом идем такие и вдруг внезапно "Ой гляди какие - хочу-хочу... "

в долговой яме приятный полумрак :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 44 минуты назад
Вот е.блан-то....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Vampire 45 минут назад
Что там про "благие намерения"? Не знаю как у вас в Госдуме, а в нашем королевстве сколько бы нефть не дешевела - бензин только дорожает, сколько бы япошек и саксонцев не гнали из морей - рыба только дорожает, сколько бы теплиц под цветы не строили, а 8 марта и 1 сентября один цветочек по цене чугунного моста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Искандер 49 минут назад
Правильно сказал! "Неудачники с вениками", и эти веники через пару-тройку дней оказываются на помойке! А сейчас посчитаем, сколько "неудачников" у нас на Фишках-минусуйте, дерзайте! Вперёд!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Ли Харви Освальд 53 минуты назад
Тутапед классический, популист и идиот. Моя любит нарциссы. В лавке где я обычно беру цветы, хозяин сказал что в этом году закупочная у голландцев 100 рублей и продавать их со своей наценкой ему не выгодно, потому что за такую цену их никто не возьмёт. Так что рыночек всё порешал и без этого орущего дурака
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
tamin 53 минуты назад
Депутат реально туп. Да, было бы клево, ечли бы мы могли все. Была бы универсальная земля, климат могли бы менять по мановению руки. При этом у нас были бы все необходимые семена, чиновники были бы гениями и работали для народа а сами были бы аскетами.
Знаете сколько 1 промышленная теплица жрет электричества? А сколько надо вложить бабла, чтобы ее построить? И окупится ли это все в нашем не самом мягком климате? А сколько надо вложить, чтобы были семена, правил ные сорта и.т.д.. мне кажется анриал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
tamin 53 минуты назад
Депутат реально туп. Да, было бы клево, ечли бы мы могли все. Была бы универсальная земля, климат могли бы менять по мановению руки. При этом у нас были бы все необходимые семена, чиновники были бы гениями и работали для народа а сами были бы аскетами.
Знаете сколько 1 промышленная теплица жрет электричества? А сколько надо вложить бабла, чтобы ее построить? И окупится ли это все в нашем не самом мягком климате? А сколько надо вложить, чтобы были семена, правил ные сорта и.т.д.. мне кажется анриал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 55 минут назад
Тогда уж давайте запретим депутатам ездить на европейских элитных машинах, одеваться в одежду европейских брендов, носить дорогие швейцарские часы, обучать своих детей в Европе и Америке и т.д. Это ж скольких денег можно лишить проклятых буржуев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 55 минут назад
Просто для справки, т.к идиот из госдуры видимо не в курсе! Батя школьника как и агрохолдинги выращивающие тюльпаны в России, как и 90% выращивающих этот цветок на 2х континентах, выращивают из Голландских луковиц! За которые ТОЖЕ деньги в итоге получат голландцы, более того более 80% агропромышленного оборудования производится компаниями из этой страны и заменить их НЕЧЕМ! Так-что депутату прежде чем верещать как недовольная товарка, сначала надо изучить все нюансы вопроса. Голландцы и так с нами из-за санкций торгуют в "серую", поэтому де юре луковицы едут к нам из СНГ.
P.S-По моим подсчётам батя и школьник должны были вырастить в гараже 12-15 тысяч тюльпанов. Нехреновый такой гараж размером с теплицу я вам скажу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
contraas Дмитрий 40 минут назад
батя с сыном не только луковицы посадили и вырастили, но и кексики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 39 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226745



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом
Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
Набирающие популярность в сообществах
Зачем мусульмане используют молитвенный коврик для намаза
Зачем мусульмане используют молитвенный коврик для намаза
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#машина#кот#ДТП#факты#позитив#дети#Разное#новости
#фото#автомобили#интересно#интересное#люди#собака#Автовсячина#Еда#история#СССР
#Прикол#автомир#в мире#аварии#авто аварии#кино#фильм#подборка#Россия#улыбнуло
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева 8 марта без подарка: девушки рассказали о своем печальном опыте 8 марта без подарка: девушки рассказали о своем печальном опыте В Челябинске мужик, которого не пустили в бар, от обиды сломал нос девушке и сбежал В Челябинске мужик, которого не пустили в бар, от обиды сломал нос девушке и сбежал В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники «Ничего плохого я не сделал»: владелец кафе в Брянской области заявил, что в стриптизе на 8 марта ничего предосудительного не было «Ничего плохого я не сделал»: владелец кафе в Брянской области заявил, что в стриптизе на 8... 10 самых маленьких цветков в мире 10 самых маленьких цветков в мире

На что жалуетесь?

Вернуться