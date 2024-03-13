"Шесть миллиардов долларов утекли в Голландию!": депутат Госдумы возмутился мужчинами, купившими на 8 марта иноземные цветы

Олег Нилов предлагает: больше никаких импортных цветов, чтобы не снабжать недружественные страны!
Голландия - крупнейший поставщик цветов на рынке России. Несмотря на то, что в нашей стране давно уже выращивают местные розы, тюльпаны и другие культуры, огромный процент цветочной продукции завозится из Нидерландов. Это и понятно: иностранные производители предлагают значительный ассортимент самых востребованных растений, а уж экзоты можно приобрести почти всегда только так - через аукцион в Голландии.
К празднику 8 марта Нидерланды ежегодно поставляют в РФ невероятное количество цветов. Депутат Госдумы подсчитал и рассердился: российские мужчины купили букетов на 6 миллиардов долларов - и эти деньги ушли не в какую-нибудь дружескую страну, а в Голландию. А она известна своими политическими взглядами.
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"Что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы?" - возмущается Нилов.
Первый заместитель руководителя партии "СРП" добавил, что встретился в региональную неделю со школьником, Данилом Крушницким из Сертолова Ленинградской области. Мальчик при поддержке своего отца в гараже вырастил тюльпаны, которые продал в праздники, заработав около миллиона рублей.
"Что мешает это сделать сегодня же нашим аграриям? Тарифы на электроэнергию! "Почему у аграриев самые максимальные тарифы?" - задаётся вопросом Нилов, замечая, что в Европе недовольные фермеры уже готовы поднять правительство на вилы.
"Вот одно из наших предложений – пошлины на сотни миллиардов рублей производителям зерна, другой продукции надо отменять. Пусть не сразу, давайте эти пошлины вернём тем, кто заплатил, кто произвёл эту продукцию, но скажем, использовать для того, что нужно нам производить.
Ну пусть произвели зерна, заплатили пошлину, вернули, и пусть они построят тепличное хозяйство. Любую другую продукцию они сделают, выполнят, переработают её, направят на социалку в свои сёла", - предложил Нилов. -
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то есть попали они в Россию потому что их купил предприниматель и привез, а мужчины уже у предпринимателя их купили . Так какого тупого яйца он наезжает на конечных покупателей ? голандцы в любом случае уже получили деньги , пусть бежит узнавать кто купил у голандцев.
6 лярдов делим на 73млн, итого по 82$ на даму. При курсе в 90р это примерно 7400 на одну даму. Что то меня терзают сомнения, что каждая россиянка получила букетов на 7тыс рублей.
Если еще учитывать, что эти 6лярдов это закупочная цена(раз она утекла за границу), то цена реализации там минимум +30-50% наверное. Не знаю, не обладаю информацией. Плюс еще можно добавить что не каждый цветок был куплен иностранный. Пусть там будет 25% местных цветков.
Т.е. к 7тыс мы можем добавить процентов минимум 60% свободно как общей суммы потраченных денег на цветы(маржа на иностранные и некая масса отечественных). Итого это порядка 11-12тыс рублей цветов на одну россиянку...
Этот депутат имеет право выступать , если он сам представляет, как выращивать цветы к определенному дню! ДНЮ, КАРЛ!!
Не представляет - пусть сидит и помалкивает.
Бабушек с цветами разогнали, сейчас выгоним голландцев и опять останемся с гвоздиками на все случаи жизни...
в долговой яме приятный полумрак :)
Знаете сколько 1 промышленная теплица жрет электричества? А сколько надо вложить бабла, чтобы ее построить? И окупится ли это все в нашем не самом мягком климате? А сколько надо вложить, чтобы были семена, правил ные сорта и.т.д.. мне кажется анриал.
Знаете сколько 1 промышленная теплица жрет электричества? А сколько надо вложить бабла, чтобы ее построить? И окупится ли это все в нашем не самом мягком климате? А сколько надо вложить, чтобы были семена, правил ные сорта и.т.д.. мне кажется анриал.
P.S-По моим подсчётам батя и школьник должны были вырастить в гараже 12-15 тысяч тюльпанов. Нехреновый такой гараж размером с теплицу я вам скажу.