"Шесть миллиардов долларов утекли в Голландию!": депутат Госдумы возмутился мужчинами, купившими на 8 марта иноземные цветы

Голландия - крупнейший поставщик цветов на рынке России. Несмотря на то, что в нашей стране давно уже выращивают местные розы, тюльпаны и другие культуры, огромный процент цветочной продукции завозится из Нидерландов. Это и понятно: иностранные производители предлагают значительный ассортимент самых востребованных растений, а уж экзоты можно приобрести почти всегда только так - через аукцион в Голландии.





К празднику 8 марта Нидерланды ежегодно поставляют в РФ невероятное количество цветов. Депутат Госдумы подсчитал и рассердился: российские мужчины купили букетов на 6 миллиардов долларов - и эти деньги ушли не в какую-нибудь дружескую страну, а в Голландию. А она известна своими политическими взглядами.



