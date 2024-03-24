«Я не знаю, что это за день!» Петербурженка пыталась украсть цветы и игрушки с мемориала

"Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами."



Аналогичный мемориал в память о жертвах появился и на станции метро «Технологический институт». Но кое-кто с этим оказался не согласен. Сотрудники метрополитена задержали жительницу Петербурга, которая забрала охапку цветов и набила пакет игрушками.