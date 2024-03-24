«Я не знаю, что это за день!» Петербурженка пыталась украсть цветы и игрушки с мемориала

Пока одни несут мягкие игрушки и цветы к месту трагедии, другие их воруют.
Рядом с уничтоженным зданием "Крокус сити холла" появился стихийный мемориал памяти погибших. Люди несут цветы, зажигают поминальные свечи, оставляют игрушки.
Возложить цветы пришла и Настя Ивлеева.
"Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами."
Аналогичный мемориал в память о жертвах появился и на станции метро «Технологический институт». Но кое-кто с этим оказался не согласен. Сотрудники метрополитена задержали жительницу Петербурга, которая забрала охапку цветов и набила пакет игрушками.
На вопрос, зачем она это сделала, женщина заявила, что понятия не имеет, зачем люди оставляют там цветы, и вообще они без воды завянут.
Видимо по той же причине в Латвии полиция запрещала людям оставлять цветы рядом с посольством России.
А после того как новость разлетелась по интернету, ситуацию оперативно исправили и людям разрешили почтить память погибших при теракте.
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