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«Я не&nbsp;знаю, что&nbsp;это за день!» Петербурженка пыталась украсть цветы и&nbsp;игрушки с мемориала

«Я не знаю, что это за день!» Петербурженка пыталась украсть цветы и игрушки с мемориала

Автор:
24 марта 2024 07:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Настя Ивлеева   воровство   запреты   мемориал   рига   цветы   
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Пока одни несут мягкие игрушки и цветы к месту трагедии, другие их воруют.

Рядом с уничтоженным зданием "Крокус сити холла" появился стихийный мемориал памяти погибших. Люди несут цветы, зажигают поминальные свечи, оставляют игрушки.


Возложить цветы пришла и Настя Ивлеева.


"Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами."


Аналогичный мемориал в память о жертвах появился и на станции метро «Технологический институт». Но кое-кто с этим оказался не согласен. Сотрудники метрополитена задержали жительницу Петербурга, которая забрала охапку цветов и набила пакет игрушками.


На вопрос, зачем она это сделала, женщина заявила, что понятия не имеет, зачем люди оставляют там цветы, и вообще они без воды завянут.

Видимо по той же причине в Латвии полиция запрещала людям оставлять цветы рядом с посольством России.



А после того как новость разлетелась по интернету, ситуацию оперативно исправили и людям разрешили почтить память погибших при теракте.


Источник:

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Метки: Видео   Настя Ивлеева   воровство   запреты   мемориал   рига   цветы   
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7  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
про ивлееву то тут зачем???
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13k
U55R Минуту назад
Да хватит уже быть такими бесхребетными. Почему её просто не отпидзили?
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402
player50057 Полчаса назад
Я ж говорил (писал), что баб нам подпортили в РФ (под шумок для ТП нет нормальных мужиков и им должны), вон ходят клоунессы то на выборах то вон, в конец бошки пустые млять. Ни морали, ни совести, это не женщины по сути, амёбы и куски наглого мяса и таких у нас с треть. Надо русским бабам за голову браться и своих "соплеменниц" на место ставить, доигрались млять. Здорово если кто то поймёт о чём же я пишу, такие пустые и тупые слова ахаххха ихиххихм, как же надоели эти недоженщины фу млять
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1k
дмитрий викторович 53 минуты назад
Она думала, что люди просто так цветы и игрушки приносят? И о такой традиции не знала?
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17k
GROMOZEKA Час назад
« Сотрудники метрополитена задержали жительницу Петербурга, которая забрала охапку цветов и набила пакет игрушками.»

Судя по видео она на голову больная
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