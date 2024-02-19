14-летний школьник из Ленобласти заработал больше миллиона рублей, продав тюльпаны на День всех влюбленных

Конечно, помогло то, что отец ребёнка связан с цветочным бизнесом. Он дал денег для старта, точнее помог купить посадочный материал тюльпанов, а потом смог реализовать товар через цветочные магазины, но выращивал луковичные, как уверяет мальчишка, он сам. В итоге 14 февраля было продано 35 000 тюльпанов, и если из вырученных 2 миллионов рублей вычесть 800 тыс. затраченных на луковицы и прочие расходы, останется совсем немаленькая сумма, на которую можно купить много игровых приставок