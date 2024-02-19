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14-летний школьник из Ленобласти заработал больше миллиона рублей, продав тюльпаны на День всех влюбленных

14-летний школьник из Ленобласти заработал больше миллиона рублей, продав тюльпаны на День всех влюбленных

Автор:
19 февраля 2024 18:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 14 февраля   Видео   Тюльпаны   деньги   дети   первая зарплата   цветы   
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Нюанс: цветы подросток вырастил сам в родительском гараже.

14-летний школьник из Ленинградской области попросил у родителей игровую приставку, но те отказали, заявив: "Хочешь - заработай". Они оборудовали в своём гараже теплицу и посоветовали Дане вырастить тюльпаны - одни из самых востребованных цветов для букетов.


Конечно, помогло то, что отец ребёнка связан с цветочным бизнесом. Он дал денег для старта, точнее помог купить посадочный материал тюльпанов, а потом смог реализовать товар через цветочные магазины, но выращивал луковичные, как уверяет мальчишка, он сам. В итоге 14 февраля было продано 35 000 тюльпанов, и если из вырученных 2 миллионов рублей вычесть 800 тыс. затраченных на луковицы и прочие расходы, останется совсем немаленькая сумма, на которую можно купить много игровых приставок


Даниил Крушницкий планирует не останавливаться на достигнутом, и хочет научиться выращивать еще и георгины и пионы - эти цветы тоже в топе самых востребованных у прекрасной половины человечества.


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Метки: 14 февраля   Видео   Тюльпаны   деньги   дети   первая зарплата   цветы   
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18  комментариев
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3k
Yus Час назад
Сказ о том, как Билли Мелкомягкий начал свой бизнес с нуля.
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7k
Евгений Д 4 минуты назад
Какой же большой гаражик у его родителей
И пустой, без машин.
Это прямо павильон целый с отоплением и светом и водой, а не гараж
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15k
эмосурикат прямоползающий 9 минут назад
главное громкий заголовок, а то если написать честно, никто же читать не будет: парень заработал себе не приставку, подрабатывая у отца в теплице на выращивании тюльпанов
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454
Виталий Понаморев 11 минут назад
Статья попахивает п....м.
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3k
STRiX 12 минут назад
Обычный подросток смог! Да б.л.я.т.ь. смог, все сам, а что он собственно вообще смог то? Батя все купил, все обустроил, и сбыл все по своим каналам, а п.и.з.д.ю.к. то что сделал особенного? Дайте мне лям, связи, каналы сбыта и я тоже очень скоро этот лям умножу в разы.
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34k
Ego sum qui sum 15 минут назад
35 тысяч тюльпанов в гараже...это на сколько машин этот гараж?
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62k
Олег Полчаса назад
хорошо пацан поднялся в день святых гомосеков!
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27k
Влад Полчаса назад
Оптовая цена в СПб порядка 23 р/шт оптом + площади + стелажи + ящики + земля+ отоплени + освещение + откат продавцам + налоги..... У него заложено 22.85 расходов на штуку, в лучшем случае хоть что-то на следующий год ибо к 8 марта второй слой выгнать не получится.
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11k
Гомерчик 37 минут назад
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2k
Выхухоль (Нагайна) 42 минуты назад
Ага, купил грязное яблоко за один цент, помыл, продал за два цента, купил ещё два яблока, продал за четыре цента, а потом умер дядя и оставил состояние.
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42k
Сергей 50 минут назад
Глаза боятся, руки делают!
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3k
lekha-fil Час назад
35000 тюльпанов не поместится в "гараже" никак.
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