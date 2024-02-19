14-летний школьник из Ленобласти заработал больше миллиона рублей, продав тюльпаны на День всех влюбленных

Нюанс: цветы подросток вырастил сам в родительском гараже.
14-летний школьник из Ленинградской области попросил у родителей игровую приставку, но те отказали, заявив: "Хочешь - заработай". Они оборудовали в своём гараже теплицу и посоветовали Дане вырастить тюльпаны - одни из самых востребованных цветов для букетов.
Конечно, помогло то, что отец ребёнка связан с цветочным бизнесом. Он дал денег для старта, точнее помог купить посадочный материал тюльпанов, а потом смог реализовать товар через цветочные магазины, но выращивал луковичные, как уверяет мальчишка, он сам. В итоге 14 февраля было продано 35 000 тюльпанов, и если из вырученных 2 миллионов рублей вычесть 800 тыс. затраченных на луковицы и прочие расходы, останется совсем немаленькая сумма, на которую можно купить много игровых приставок
Источник:
Даниил Крушницкий планирует не останавливаться на достигнутом, и хочет научиться выращивать еще и георгины и пионы - эти цветы тоже в топе самых востребованных у прекрасной половины человечества.
Источник:
- Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео
- В Калининграде сотрудница полиции присвоила себе деньги, которые обронил семилетний школьник
- Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки
- Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом
- Женщина присвоила себе деньги, которые мальчик обронил на кассе
И пустой, без машин.
Это прямо павильон целый с отоплением и светом и водой, а не гараж
Может туда ИЛ-76 боком легко? Или даже два...