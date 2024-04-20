Единорог, его тайное обиталище и курьёзная попытка палеореконструкции, вызывающая испанский стыд

Единорог – это, пожалуй, самое романтическое создание из древних легенд. Встреча с ним сулила счастливчику всяческие плюшки. А поскольку он был созданием чистым и светлым, то подманивать единорога приходилось исключительно на невинных девиц.
Но если образ зверя остался в культуре, должны быть какие-то предпосылки его существования. И доказательства. К примеру, кости или окаменелости.
К северу от деревни Шарцфельд в центральной Германии находится потрясающая система пещер в высокогорьях Западного Гарца. Сформировавшиеся за тысячи лет в процессе вымывания водой горных пород, эти пещеры впечатляют и привлекают тысячи туристов из разных стран мира.
Пожалуй, самая впечатляющая из всех пещер, и уж точно та, которая привлекает больше всего посетителей, носит интригующее название – Пещера Единорога. Её история долгая, интересная и сопряжена с определённым курьёзным заблуждением.
Известная, по меньшей мере, с 1541 года, эта пещера занимает особое место в легендах здешних мест. Считается, что в ней когда-то жили… Да-да, они самые: единороги.
В 1686 году немецкий эрудит и по совместительству соперник Исаака Ньютона Готфрид Вильгельм Лейбниц посетил эти места. Заинтригованный бойкой торговлей весьма многочисленными частями единорога, он написал отчёт о пещере, в котором упомянул, что местные жители обнаружили внутри его кости.
По всей видимости, местные жители с большим усердием перемалывали кости единорога, которые постоянно находили в недрах пещер, и продавали порошок посетителям. В те времена считалось, что кости зверя обладают практически безграничными возможностями в плане излечения от всяких хворей и чуть ли не даруют бессмертие.
Спрос рождает предложение. И порошка надо много. А поскольку единорогов на всех желающих не напасёшься, то в ход пускали и другие кости.
История такова: однажды мудрой женщине, жившей неподалёку, угрожал монах в компании воинов. Единорог явился, чтобы защитить женщину, а монаха поглотили бездонные пещеры.
Отто фон Герике, другой немецкий учёный, физик, известный своими опытами с вакуумом, также посетил это место в XVII веке в качестве официального лица – бургомистра Магдебурга, столицы провинции. Его отчёт переплюнул тот, то составил Лейбниц. Физик заявил, что он видел сами кости.
Мнение Герике было твёрдым, как порода пещер: это действительно кости единорога. И точка. И он решил воссоздать облик могучего зверя путём реконструкции. Хотя именно Лейбниц в итоге завершил работу над рисунком, на котором изобразил этого единорога.
Зверь, мягко говоря, выглядел странно. У него действительно был один рог, но при этом всего две ноги, непропорционально длинные по сравнению с туловищем и хвостом. Реконструкция показала, что это животное должно было ползти по земле по типу гусеницы-мутанта, да ещё и с торчащим вперёд гигантским рогом.
Вряд ли это этот образ соответствовал образу грациозного воздушного создания. Но реконструкция прижилась. И прошло ещё два столетия, прежде чем вопиющие ошибки Герике и Лейбница были выявлены и разоблачены. В 1872 году Рудольф Вирхов – немецкий учёный, врач, патологоанатом, физиолог, известный как отец патологии, тоже посетил пещеру с более скептическим подходом.
Вирхов провёл раскопки и определил, что кости, найденные им в пещерах, принадлежат вымершим видам медведей, а также мамонтам и пещерным львам.
В общей сложности там было найдено более 70 различных видов костей животных. Рог единорога оказался бивнем нарвала.
Для современного человека Магдебургский единорог, как стали называть реконструкцию, выглядит смешно и нелепо. Сразу видно, что состряпанное из костей животное не могло существовать в действительности, а скелет явно собран на основе материала из представителей разных видов.
Но за два столетия идея о единорогах, живущих в пещерах, прошла путь от местных слухов до прибыльного бизнеса и не очень научной реконструкции.
В этой истории есть один небольшой нюанс, касающийся самих пещер. В 2021 году там было найдено нечто действительно необычное, заслуживающее гораздо большего внимания, чем нелепый выдуманный единорог.
Известная как кость гигантского оленя из Айнхорнхоле, она является самым древним из когда-либо найденных произведений европейского искусства. Она также не была сделана человеком: эксперты считают, что резные оленьи рога – дело рук неандертальцев.
В конце концов, в пещере действительно есть магия. Однако она совсем не похожа на видение Герике и Лейбница. И, к сожалению (или к счастью) никак не связана с единорогами.
Источник:
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Вот: