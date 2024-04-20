Единорог, его тайное обиталище и курьёзная попытка палеореконструкции, вызывающая испанский стыд

Пожалуй, самая впечатляющая из всех пещер, и уж точно та, которая привлекает больше всего посетителей, носит интригующее название – Пещера Единорога. Её история долгая, интересная и сопряжена с определённым курьёзным заблуждением.

Известная, по меньшей мере, с 1541 года, эта пещера занимает особое место в легендах здешних мест. Считается, что в ней когда-то жили… Да-да, они самые: единороги.