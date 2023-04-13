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Палеонтологи нашли самые древние скелеты летучих мышей

Палеонтологи нашли самые древние скелеты летучих мышей

Автор:
13 апреля 2023 15:27
Сообщество : Наука
Метки: Летучая мышь   древние животные   интересно   исследование   находка   окаменелости   палеонтология   скелет   
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На юго-западе Вайоминга (США) в формации Грин-Ривер найдены два окаменелых скелета летучих мышей. Учёные уже выяснили, что им 52 миллиона лет, они являются самыми древними из найденных и принадлежат ранее неизвестному виду.

Новооткрытый вид был немного меньше, чем ближайший из известных родственных видов летучих мышей, Icaronycteris index, и со сложенными крыльями мог легко поместиться в человеческой руке.


«Когда я увидел первый скелет, я сразу подумал, что он другой, — говорит ведущий автор исследования Тим Ритберген. — Поскольку они находятся ниже в слоях отложений по сравнению с другими ископаемыми летучими мышами, мы можем утверждать, что это самые старые скелеты из существующих».


Летучие мыши впервые появились в эпоху эоцена (от 56 до 36 миллионов лет назад). До сих пор самыми древними зарегистрированными скелетами летучих мышей были ископаемые останки I. index и другого примитивного вида Onychonycteris finneyi возрастом более 50 миллионов лет. Последняя находка вызвала перестановку в классификации ранних видов летучих мышей.


Чтобы определить эволюционную историю летучих мышей, исследователи сравнили найденные окаменелости с целыми скелетами шести видов эоценовых летучих мышей, а также с изолированными зубами двух других вымерших видов и со скелетами современных летучих мышей.


Результаты показали, что недавно обнаруженные скелеты летучих мышей принадлежат невиданному ранее виду Icaronycteris, который они назвали I. gunnelli в честь покойного биолога, специалиста по летучим мышам Грега Ганнелла.


Подробное сканирование окаменелостей позволяет предположить, что I. gunnelli весил от 22,5 до 28,9 грамм, что примерно равно массе тела I. index, хотя последний, вероятно, был немного больше. Согласно исследованию, несоответствие между реконструированным весом и размахом крыльев может быть связано с деформацией костей во время окаменения.


Основываясь на своем анализе, исследователи считают, что летучие мыши из формации Грин-Ривер эволюционировали независимо от других эоценовых летучих мышей.


«Мы еще многого не знаем, — говорит Ритберген. — Как только у нас будет хорошее представление о разнообразии летучих мышей, мы сможем изучить эволюционные адаптации и, возможно, найти подсказки, которые приблизят нас к открытию предка летучих мышей».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Летучая мышь   древние животные   интересно   исследование   находка   окаменелости   палеонтология   скелет   
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