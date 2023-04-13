Палеонтологи нашли самые древние скелеты летучих мышей

Новооткрытый вид был немного меньше, чем ближайший из известных родственных видов летучих мышей, Icaronycteris index, и со сложенными крыльями мог легко поместиться в человеческой руке.

«Когда я увидел первый скелет, я сразу подумал, что он другой, — говорит ведущий автор исследования Тим Ритберген. — Поскольку они находятся ниже в слоях отложений по сравнению с другими ископаемыми летучими мышами, мы можем утверждать, что это самые старые скелеты из существующих».

Летучие мыши впервые появились в эпоху эоцена (от 56 до 36 миллионов лет назад). До сих пор самыми древними зарегистрированными скелетами летучих мышей были ископаемые останки I. index и другого примитивного вида Onychonycteris finneyi возрастом более 50 миллионов лет. Последняя находка вызвала перестановку в классификации ранних видов летучих мышей.