Рыбаки выловили контейнер с ценным товаром

Видео завирусилось еще в 2021 году. Однако после недавнего просмотра всплывшего ролика зрители усомнились в том, что это действительно были смартфоны.

Многие считают, что на белой коробке написано "Tobacco", что означает, что из контейнера выпали пачки сигарет, а не продукция Apple.

"Как вы все видите телефоны? Это пачки сигарет... На коробке написано "табак", - прокомментировал один человек.

"На коробке написано, что это качественный табак", - добавил второй.

"Это не iPhone, когда они открывают контейнер, на коробке можно прочитать, что это табак", - заверил третий.