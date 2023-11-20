Рыбаки выловили контейнер с ценным товаром

Заветная мечта многих моряков - наткнуться на сундук с золотом. И порой действительно случаются неожиданные находки. Отплыв несколько миль от берегов Франции, рыбаки увидели грузовой контейнер. Подтащив его к судну, они пробили лист и не поверили своим глазам.
Внутри контейнера были тысячи новеньких iPhone. Члены экипажа были ошеломлены и одновременно обрадованы.
Видео завирусилось еще в 2021 году. Однако после недавнего просмотра всплывшего ролика зрители усомнились в том, что это действительно были смартфоны.
Многие считают, что на белой коробке написано "Tobacco", что означает, что из контейнера выпали пачки сигарет, а не продукция Apple.
"Как вы все видите телефоны? Это пачки сигарет... На коробке написано "табак", - прокомментировал один человек.
"На коробке написано, что это качественный табак", - добавил второй.
"Это не iPhone, когда они открывают контейнер, на коробке можно прочитать, что это табак", - заверил третий.
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В 1989 году один американец заплатил менее 100 долларов за старый контейнер с неизвестным содержимым и решил открыть его вместе с братом. Мужчины принялись внимательно осматривать груз, похожий на "огромный ком". Под одеялами был спрятан белый спортивный автомобиль с помятой крышей и без колёс. Братья не сразу узнали, что это знаменитый автомобиль-амфибия Джеймса Бонда из фильма "Шпион, который меня любил".
В фильме 1977 года Роджер Мур и Барбара Бах управляли машиной во время погони, а затем падали с горы в океан.
Считается, что стоимость автомобиля, который на съемочной площадке называли "Мокрая Нелли", в 1970-х годах превышала 100000 долларов.
В 2013 году Lotus Esprit, о котором идет речь, был выставлен на аукцион в Лондоне. Новым владельцем стал Илон Маск, предложивший за лот 997000 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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