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Рыбаки выловили контейнер с ценным товаром

Рыбаки выловили контейнер с ценным товаром

Автор:
20 ноября 2023 09:21
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: грузовой контейнер   море   находка   рыбалка   судно   франция   
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Заветная мечта многих моряков - наткнуться на сундук с золотом. И порой действительно случаются неожиданные находки. Отплыв несколько миль от берегов Франции, рыбаки увидели грузовой контейнер. Подтащив его к судну, они пробили лист и не поверили своим глазам.

Внутри контейнера были тысячи новеньких iPhone. Члены экипажа были ошеломлены и одновременно обрадованы.

Видео завирусилось еще в 2021 году. Однако после недавнего просмотра всплывшего ролика зрители усомнились в том, что это действительно были смартфоны.

Многие считают, что на белой коробке написано "Tobacco", что означает, что из контейнера выпали пачки сигарет, а не продукция Apple.

"Как вы все видите телефоны? Это пачки сигарет... На коробке написано "табак", - прокомментировал один человек.

"На коробке написано, что это качественный табак", - добавил второй.

"Это не iPhone, когда они открывают контейнер, на коробке можно прочитать, что это табак", - заверил третий.


В 1989 году один американец заплатил менее 100 долларов за старый контейнер с неизвестным содержимым и решил открыть его вместе с братом. Мужчины принялись внимательно осматривать груз, похожий на "огромный ком". Под одеялами был спрятан белый спортивный автомобиль с помятой крышей и без колёс. Братья не сразу узнали, что это знаменитый автомобиль-амфибия Джеймса Бонда из фильма "Шпион, который меня любил".

В фильме 1977 года Роджер Мур и Барбара Бах управляли машиной во время погони, а затем падали с горы в океан.

Считается, что стоимость автомобиля, который на съемочной площадке называли "Мокрая Нелли", в 1970-х годах превышала 100000 долларов.

В 2013 году Lotus Esprit, о котором идет речь, был выставлен на аукцион в Лондоне. Новым владельцем стал Илон Маск, предложивший за лот 997000 долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грузовой контейнер   море   находка   рыбалка   судно   франция   
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2  комментария
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kca-opa 45 минут назад
Ну и пусть выкидывают обратно, сомневаюсь, что у рыбаков найдутся товарищи которые крякнут ифоны, а без кряка они заблокированы
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