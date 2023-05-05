25 необычных животных, которые обитают на нашей планете

Жизнь на Земле разнообразна, и нам предстоит ещё много открытий различных видов. По оценкам экспертов, мы изучили только 1,2 млн видов из 8,7 миллионов предполагаемых видов животных, обитающих на планете. В этой подборке — несколько необычных существ, которых вы, возможно, раньше не видели.
1. Миноги - бесчелюстные рыбы, обитающие в Средиземном море и Северной Атлантике. Их особенность - воронкообразный рот, усеянный зубами
2. Тушканчик - прыгающий пустынный грызун, обитающий в Африке. Они могут бегать со скоростью 50 км/час
3. Южноамериканская гарпия обитает в Центральной Америке. Размах её крыльев - 2 метра, что позволяет хищнице с лёгкостью летать даже в густом лесу
4. Нетопырь Дарвина - лучепёрая рыба, губы которой будто накрашены красной помадой. Это задумано природой для привлечения самок
5. Кабарги - олени из Южной Азии, которые естественным образом вырабатывают вещество, используемое для лечения инсультов и судорог
6. Гуидак - крупный моллюск, обитающий у северо-западного побережья США и Канады. Он съедобный, и его мясо в основном едят японцы и китайцы
7. Аксолотль - личинка мексиканской амбистомы (саламандры), остановившаяся в развитии. Они родом из Мексики и находятся под угрозой исчезновения из-за загрязнения среды обитания
9. Насекомые-горбатки рода Bocydium. Выделяются своим большим разветвлённым спинным отростком
10. Звездонос - крот из Северной Америки, который имеет более 25 000 мельчайших сенсорных рецепторов в органах осязания
11. Гривистый волк - млекопитающее семейства псовых, обитающее в Южной Америке. У них очень длинные ноги, в отличие от других псовых. Высота в холке составляет 74—87 см
12. Рыба-капля - самая причудливая глубоководная рыба. Обитает на глубинах 600-1200 метров у побережья Австралии и Тасмании
13. Червяга Эйзелта - безногое земноводное из Южной Америки. Они не имеют лёгких, и дышат через кожу
14. Эквадорская зонтичная птица обитает в Колумбии и Эквадоре. Их необычная особенность - у самцов на голове есть нависающий гребень, состоящий из перьев
15. Королевская ореховая моль. Эта жутковатая гусеница с рогами затем превращается в красивого мотылька
16. Сайга - парнокопытное, обитающее в Европе и Азии. За последние 15 лет сократилось 95% популяции этих животных
17. Долгопятовые - приматы из Юго-Восточной Азии. У них самые крупные глаза по отношению к размерам тела среди всех млекопитающих
19. Водяной опоссум - обитатель Центральной и Южной Америки. Предпочитают жить на берегах рек, и питаться креветками и рыбой. Это единственное приспособленное к жизни в воде сумчатое млекопитающее
20. Венесуэльский мотылёк-пудель - насекомое, открытое совсем недавно. Пока что никаких достоверных научных данных по нему нет
21. Голубой дракон - брюхоногий моллюск, распространённый в морях всех океанов тропического пояса. Длина их тела составляет всего 5—40 мм
22. Японский краб-паук - глубоководный краб, размах ног которого достигает 3 метров. Обитает в Тихом океане у берегов Японии, на глубине 50-300 метров
23. Морские перья - колониальные коралловые полипы, которые включают около 450 видов. 200 из этих видов обитают на больших глубинах
24. Голубоногая олуша - морская птица с ярко-голубыми ногами. Они обитают в тропических водах западного побережья Америки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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