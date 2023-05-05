25 необычных животных, которые обитают на нашей планете

Жизнь на Земле разнообразна, и нам предстоит ещё много открытий различных видов. По оценкам экспертов, мы изучили только 1,2 млн видов из 8,7 миллионов предполагаемых видов животных, обитающих на планете. В этой подборке — несколько необычных существ, которых вы, возможно, раньше не видели.