Крупнейшую в мире электростанцию на воде уничтожил шторм

С одной стороны, грех не воспользоваться возобновляемыми источниками энергии, да и тем более, что бескрайние моря на планете гораздо больше по территории, чем суша, а с другой стороны, никто шторма не отменял.
Солнце, море — благодать. Так или примерно так подумали индусы и построили гигантскую плавучую солнечную электростанцию у побережья штата Мадхья-Прадеш.
Так она выглядела до непогоды
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Предполагалось, что мощность электростанции составит 600 мегаватт. Это позволило бы Мадхья-Прадешу стать крупным производителем электроэнергии для нужд страны, но этого не произошло.
Примечательно, что трагедия произошла за несколько дней до торжественного открытия объекта.
Сильный шторм внес свои коррективы в проект. Скорость волн, которые ударялись о солнечные панели и разбивали их, достигала 50 километров в час.
Несколько сотен дорогостоящих высокотехнологичных солнечных панелей были вырваны и повреждены волнами.
Еще большая проблема заключается в том, что были повреждены подводные кабели, с помощью которых электростанция подключена к электрической сети. Таким образом, проект по запуску крупнейшей в мире солнечной станции был сорван.
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не спорь с природой
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и куда же теперь всю эту груду искореженных панелей, при производстве которых используется токсичные химикаты, такие как кадмий, свинец и селен, которые могут вызвать загрязнение воздуха и воды, они девать собираются?
что-то мне подсказывает, что тратиться на утилизацию и переработку этого токсичного хлама согласно экологическим стандартам там никто не станет, а скорее всего тупо где-нить нелегально закопают или сбросят в тот же океан.
Люди-гады