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Крупнейшую в мире электростанцию на воде уничтожил шторм

Крупнейшую в мире электростанцию на воде уничтожил шторм

Автор:
09 мая 2024 08:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   плавучая солнечная электростанция   солнечная электростанция   солнечные панели   шторм   
1367
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С одной стороны, грех не воспользоваться возобновляемыми источниками энергии, да и тем более, что бескрайние моря на планете гораздо больше по территории, чем суша, а с другой стороны, никто шторма не отменял.

Солнце, море — благодать. Так или примерно так подумали индусы и построили гигантскую плавучую солнечную электростанцию у побережья штата Мадхья-Прадеш.


Предполагалось, что мощность электростанции составит 600 мегаватт. Это позволило бы Мадхья-Прадешу стать крупным производителем электроэнергии для нужд страны, но этого не произошло.


Примечательно, что трагедия произошла за несколько дней до торжественного открытия объекта.

Сильный шторм внес свои коррективы в проект. Скорость волн, которые ударялись о солнечные панели и разбивали их, достигала 50 километров в час.


Несколько сотен дорогостоящих высокотехнологичных солнечных панелей были вырваны и повреждены волнами.


Еще большая проблема заключается в том, что были повреждены подводные кабели, с помощью которых электростанция подключена к электрической сети. Таким образом, проект по запуску крупнейшей в мире солнечной станции был сорван.

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Метки: Видео   Индия   плавучая солнечная электростанция   солнечная электростанция   солнечные панели   шторм   
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12  комментариев
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47
олег Час назад
Грех не подсчитать сколько энергии было потрачено на производство, установку и теперь ещё и утилизацию всей этой "электростанции". Грета одобряет.
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3k
Igor Grishaev 3 секунды назад
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги:
не спорь с природой
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25k
Shtoppi 5 минут назад
«Несколько сотен дорогостоящих высокотехнологичных солнечных панелей были вырваны и повреждены волнами.»
-------
и куда же теперь всю эту груду искореженных панелей, при производстве которых используется токсичные химикаты, такие как кадмий, свинец и селен, которые могут вызвать загрязнение воздуха и воды, они девать собираются?
что-то мне подсказывает, что тратиться на утилизацию и переработку этого токсичного хлама согласно экологическим стандартам там никто не станет, а скорее всего тупо где-нить нелегально закопают или сбросят в тот же океан.
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913
Macht 12 минут назад
Закономерный итог. С ним никто ж не согласовал проект)
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7k
satra 13 минут назад
Это не море. Это плотина и озеро. Что, конечно, не отменяет шторм.
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29k
Alex 17 минут назад
Ещё больше море/океан засрали своим электро гавном.
Люди-гады
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147k
parallax 19 минут назад
Зачем устанавливать солнечные панели в море, нарушая экологию водоёмов, когда в мире пустует огромное количество крыш промышленных предприятий.
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40k
koleos72 37 минут назад
А ещё был найден самый криворукий(рукожопый) оператор! Из полутора милиардов человек, один криворукий мастер вспышки!
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9k
Alex 40 минут назад
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8k
rutt 46 минут назад
Я правильно понимаю, что это первый шторм за всё время существования данного водоёма? Ну не дураки же индийские инженеры? Не дураки же?
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