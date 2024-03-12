"Там мигранты убегают!": в Самарской области провели рейд по выявлению нелегалов с применением дрона

Гастарбайтеры, у которых не было документов на работу в РФ, пытались убежать, но безуспешно.
В Самарской области не в первый раз проводятся рейды, в ходе которых выявляют мигрантов, не имеющих разрешения на пребывание или работу в РФ. На этот раз силовики использовали дрон- он помог обнаружить убегавших от проверки нелегалов на территории огромного тепличного комплекса в Красноярском районе.
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Как сообщает Телеграм-канал "Самара Новости", в ходе рейда выявлено семь нелегалов, не имевших разрешительных документов на право работы. Эти товарищи привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.18.10 КоАП РФ. Штраф ждёт и работодателей.
Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает наказание для физических лиц - наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
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