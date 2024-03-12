"Там мигранты убегают!": в Самарской области провели рейд по выявлению нелегалов с применением дрона

Как сообщает Телеграм-канал "Самара Новости", в ходе рейда выявлено семь нелегалов, не имевших разрешительных документов на право работы. Эти товарищи привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.18.10 КоАП РФ. Штраф ждёт и работодателей.

Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает наказание для физических лиц - наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.