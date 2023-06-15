В Саратове подросток отравился вейпом и умер

За жизнь школьника врачи боролись более двух недель.
Сегодня в Саратове из-за отравления парами электронной сигареты скончался 15-летний подросток, чья госпитализация две недели назад вновь вызвала бурные споры о необходимости полного запрета вейпов.
Известно, что 29 мая подросток попал в реанимацию областной детской клинической больницы в крайне тяжёлом состоянии после того, как покурил вейп с друзьями. Его доставили в медучреждение в бессознательном состоянии и кровавой пеной изо рта. Врачи диагностировали отравление неясной этиологии и отёк лёгких.
Впоследствии у пациента дважды останавливалось сердце, врачи подключили его к ИВЛ и ввели в искусственную кому. Работу сердца поддерживали (протезировали) специальными препаратами. Сердце подростка спасти уже было нельзя. Неделю назад подростку начали искать донора. Однако спустя несколько дней медики выявили у школьника нарушение обменных процессов в головном мозге. И несмотря на круглосуточную борьбу врачей за жизнь мальчика, сегодня он скончался. Примечательно, что вещество, отравившее организм ребёнка, пока неизвестно. Следственный комитет продолжает расследование.
Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего
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Я не поклонник сиг и прочего курева и рад бы запрету,
но давайте вспомним недавний случай отравления сидром, когда умерло 30 (ТРИДЦАТЬ!!!!) человек - это только один случай и уже на порядок больше, чем от вейпов умерло за все время.
Сидр и пивко тоже запретить?