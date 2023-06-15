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В Саратове подросток отравился вейпом и умер

В Саратове подросток отравился вейпом и умер

Автор:
15 июня 2023 12:31
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больница   вейп   отравление   отёк лёгких   подросток   саратов   смерть   
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За жизнь школьника врачи боролись более двух недель.

Сегодня в Саратове из-за отравления парами электронной сигареты скончался 15-летний подросток, чья госпитализация две недели назад вновь вызвала бурные споры о необходимости полного запрета вейпов.


Известно, что 29 мая подросток попал в реанимацию областной детской клинической больницы в крайне тяжёлом состоянии после того, как покурил вейп с друзьями. Его доставили в медучреждение в бессознательном состоянии и кровавой пеной изо рта. Врачи диагностировали отравление неясной этиологии и отёк лёгких.

Впоследствии у пациента дважды останавливалось сердце, врачи подключили его к ИВЛ и ввели в искусственную кому. Работу сердца поддерживали (протезировали) специальными препаратами. Сердце подростка спасти уже было нельзя. Неделю назад подростку начали искать донора. Однако спустя несколько дней медики выявили у школьника нарушение обменных процессов в головном мозге. И несмотря на круглосуточную борьбу врачей за жизнь мальчика, сегодня он скончался. Примечательно, что вещество, отравившее организм ребёнка, пока неизвестно. Следственный комитет продолжает расследование.


Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего

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Метки: больница   вейп   отравление   отёк лёгких   подросток   саратов   смерть   
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18k
сеньор Леонсио 6 минут назад
Отпарился.
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163
Yury 7 минут назад
А с друзьями что? Может тогда не вейп?
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13k
Shtoppi 10 минут назад
давно пора прикрывать эту лавочку по торговле ядохимикатами.
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9k
Борис Карабанов 14 минут назад
Жадные предприниматели в погоне за прибылью гробят людей. Ну, и халатность врачей, тоже. Ставлю выдвигаемые обвинение на первое.
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