В Саратове подросток отравился вейпом и умер

Впоследствии у пациента дважды останавливалось сердце, врачи подключили его к ИВЛ и ввели в искусственную кому. Работу сердца поддерживали (протезировали) специальными препаратами. Сердце подростка спасти уже было нельзя. Неделю назад подростку начали искать донора. Однако спустя несколько дней медики выявили у школьника нарушение обменных процессов в головном мозге. И несмотря на круглосуточную борьбу врачей за жизнь мальчика, сегодня он скончался. Примечательно, что вещество, отравившее организм ребёнка, пока неизвестно. Следственный комитет продолжает расследование.



