Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото

Несмотря на то, что известняк широко используется фермерами для обогащения почвы и повышения урожайности, работать с ним нужно очень осторожно. Частицы кремнезёма мельче песчинки, и попадая в организм человека, они могут вызвать силикоз и даже стать причиной канцерогенных патологий. Именно поэтому в строительстве и сельском хозяйстве при работе с этим видом материала используют защитные респираторы и маски.

Полиция начала расследование этого инцидента, хотя все склоняются к тому, что смерть ребёнка стала стечением обстоятельств, т.к. родители мальчика понятия не имели, как опасен известняковый порошок. В своей последней публикации в соцсетях они предупредили других мам и пап о том, что их детям тоже может грозить подобная опасность и призвали быть бдительными.