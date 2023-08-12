Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото

Фото-то получилось, а вот мальчика больше нет.
Чего только не сделаешь ради интересного контента для соцсетей! Родители 7-летнего ребёнка позволили пацану прыгнуть в гору известняка. Куча была высыпана на обочине дороги в Ипиранге (Парана, Бразилия). Мальчик Артур попросил разрешения прыгнуть в неё , родители кивнули и сделали эффеткное фото. Как после оказалось, этот снимок стал последним в жизни ребёнка.
Малыш надышался известняковой пыли и быстро почувствовал себя плохо. В больнице, куда привезли мальчика, он умер. Врачи заявили, что смерть наступила из-за контакта с порошковым известняком. Он содержит диоксид кремния (кремнезём), и эти опасные частицы кристаллического кремнезёма при попадании в дыхательные пути могут привести к серьезным проблемам с дыханием.
Несмотря на то, что известняк широко используется фермерами для обогащения почвы и повышения урожайности, работать с ним нужно очень осторожно. Частицы кремнезёма мельче песчинки, и попадая в организм человека, они могут вызвать силикоз и даже стать причиной канцерогенных патологий. Именно поэтому в строительстве и сельском хозяйстве при работе с этим видом материала используют защитные респираторы и маски.
Полиция начала расследование этого инцидента, хотя все склоняются к тому, что смерть ребёнка стала стечением обстоятельств, т.к. родители мальчика понятия не имели, как опасен известняковый порошок. В своей последней публикации в соцсетях они предупредили других мам и пап о том, что их детям тоже может грозить подобная опасность и призвали быть бдительными.
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Если бы от известняковый пыли люди умирали, все бы уже вымерли. Дорожный щебень в основном из известняка делается.