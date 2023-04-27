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Выяснились подробности отравления препаратом с плацентой основателя "СберМаркета" и его подруги

Выяснились подробности отравления препаратом с плацентой основателя "СберМаркета" и его подруги

Автор:
27 апреля 2023 23:22
Сообщество : Истории из жизни
Метки: анна коляда   дмитрий жулин   лаеннек   отравление   сепсис   смерть   
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Следствие выснило причины отравления создателя сервиса по доставке продуктов Instamart Дмитрия Жулина и его подруги - студентки 5 курса Сеченовки, блогера Анны Коляды. "Fishki" писали об этой истории в конце марта.

Смерть блогера Анны Коляды наступила от внутривенного введения раствора японского препарата, осложнившегося развитием сепсиса, - пишет ТГ-канал "Небожена". Сепсис, как выяснилось, вызвала бактерия, которая попала в организм в результате внутривенно введённого иммуностимулятора, самостоятельно приготовленного и оставленного при комнатной температуре на несколько дней.

Напомним, начинающие биохакеры Дмитрий Жулин и Анна Коляда решили укрепить иммунитет и принять препарат Лаеннек, который делают из плаценты. Производят его в Японии и Южной Корее, им лечат раны, бесплодие, заболевания печени, хроническую усталость и даже герпес.

Обоснование столь необычных и чудодейственных свойств сводится к тому, что «плацента дает жизнь новому человеку (а значит, содержит полезные вещества его принимают для общего оздоровления организма и усиления иммунитета).

Капельницы с этим препаратом и поставили себе Жулин и Коляда.

Но после этого что-то пошло не так. 14 марта парню и девушке стало плохо, поднялась температура, пару госпитализировали и у обоих диагностировали токсико аллергическую реакцию и заражение крови. В больнице состояние Анны продолжило ухудшаться, 25 марта девушка скончалась. Жулин смог выкарабкаться — 20 марта его перевели из реанимации в общую палату.

Анна Коляда была подругой Жулина. Училась на пятом курсе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В соцсетях называла себя «коучем по здоровью».

Сам Жулин в 2013 году вместе с двумя партнёрами создал Instamart, сервис по доставке продуктов. В 2021 году его купил большой зелёный банк и сделал «СберМаркетом».

Источник:

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Метки: анна коляда   дмитрий жулин   лаеннек   отравление   сепсис   смерть   
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5  комментариев
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10k
Владимир Полчаса назад
Это не должно быть в "звезды и знаменитости"? Мне как то похер кто там из звёзд передоз словил..... А так жаль норм деваха была, жаль что инфоцыган.
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7k
Дмитрий 5 секунд назад
Она 5 лет блоги вела видимо, а не лечебным делом занималась.
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6k
Умница-красавица 4 минуты назад
Да, как-то страшно, каков нынче уровень подготовки в мединститутах
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5k
Старичок 12 минут назад
хреновый коуч.
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22k
babuby Полчаса назад
Это была часть коучинга? Показательно.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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