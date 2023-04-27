Выяснились подробности отравления препаратом с плацентой основателя "СберМаркета" и его подруги

Следствие выснило причины отравления создателя сервиса по доставке продуктов Instamart Дмитрия Жулина и его подруги - студентки 5 курса Сеченовки, блогера Анны Коляды. "Fishki" писали об этой истории в конце марта.
Смерть блогера Анны Коляды наступила от внутривенного введения раствора японского препарата, осложнившегося развитием сепсиса, - пишет ТГ-канал "Небожена". Сепсис, как выяснилось, вызвала бактерия, которая попала в организм в результате внутривенно введённого иммуностимулятора, самостоятельно приготовленного и оставленного при комнатной температуре на несколько дней.
Напомним, начинающие биохакеры Дмитрий Жулин и Анна Коляда решили укрепить иммунитет и принять препарат Лаеннек, который делают из плаценты. Производят его в Японии и Южной Корее, им лечат раны, бесплодие, заболевания печени, хроническую усталость и даже герпес.
Обоснование столь необычных и чудодейственных свойств сводится к тому, что «плацента дает жизнь новому человеку (а значит, содержит полезные вещества его принимают для общего оздоровления организма и усиления иммунитета).
Капельницы с этим препаратом и поставили себе Жулин и Коляда.
Но после этого что-то пошло не так. 14 марта парню и девушке стало плохо, поднялась температура, пару госпитализировали и у обоих диагностировали токсико аллергическую реакцию и заражение крови. В больнице состояние Анны продолжило ухудшаться, 25 марта девушка скончалась. Жулин смог выкарабкаться — 20 марта его перевели из реанимации в общую палату.
Анна Коляда была подругой Жулина. Училась на пятом курсе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В соцсетях называла себя «коучем по здоровью».
Сам Жулин в 2013 году вместе с двумя партнёрами создал Instamart, сервис по доставке продуктов. В 2021 году его купил большой зелёный банк и сделал «СберМаркетом».
Источник:
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