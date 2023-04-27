Выяснились подробности отравления препаратом с плацентой основателя "СберМаркета" и его подруги

Смерть блогера Анны Коляды наступила от внутривенного введения раствора японского препарата, осложнившегося развитием сепсиса, - пишет ТГ-канал "Небожена". Сепсис, как выяснилось, вызвала бактерия, которая попала в организм в результате внутривенно введённого иммуностимулятора, самостоятельно приготовленного и оставленного при комнатной температуре на несколько дней.

Напомним, начинающие биохакеры Дмитрий Жулин и Анна Коляда решили укрепить иммунитет и принять препарат Лаеннек, который делают из плаценты. Производят его в Японии и Южной Корее, им лечат раны, бесплодие, заболевания печени, хроническую усталость и даже герпес.

Обоснование столь необычных и чудодейственных свойств сводится к тому, что «плацента дает жизнь новому человеку (а значит, содержит полезные вещества его принимают для общего оздоровления организма и усиления иммунитета).

Капельницы с этим препаратом и поставили себе Жулин и Коляда.