Пожиратели камней: нелёгкий способ лёгкого заработка

К каким только способам не прибегают люди, чтобы не работать. Но при этом жить в достатке.
В далёких 1600-х годах человеку по имени Томас Гобсил посоветовали есть гальку, чтобы избавиться от метеоризма. Как объясняется в книге Kirby's Wonderful and Eccentric Museum (1820), «камни легко проходили через него, и он находил большое облегчение». В конце концов, с ним случился жестокий припадок, и проглатывание обычных девяти камней не помогло. Тогда он проглотил ещё девять. Потом ещё девять. Он продолжал глотать их, пока более двухсот камешков не заполнили его живот. Мужчина мог трястись и слышать, как они гремят.
После двух лет хождения, словно мешок с камнями, Гобсил посетил нового врача, чтобы пожаловаться на них и неспособность переваривать другую пищу. Но, похоже, не получил никакой помощи: «Он побывал в руках нескольких шарлатанов, но все лекарства, которые они использовали, так и не смогли вывести из него ни одного камня».
В то время как Гобсил, по-видимому, получил ужасный медицинский совет, который развил дурную привычку и ухудшил его состояние, большинство пожирателей камней были артистами и делали это со своим телом совершенно осознанно.
Возможно, самым известным из этих шоуменов был другой человек из XVII века по имени Франческо Батталья, выступавший на Варфоломеевской ярмарке в Лондоне.
Его случай описан в книге Джеймса Колфилда и Генри Уилсона «Книга чудесных персонажей» (1869). Родителям Баттальи, как гласит история, врачи сказали, что ребёнок «должен питаться камнями», после того как младенец наотрез отказался брать грудь. С какой целью это было сделано – история умалчивает. Но, в конце концов, мальчик нашёл то, что ему понравилось, и вырос на камнях и напитках, которыми их запивал.
Его обычная практика заключалась в том, чтобы положить три или четыре камня в ложку и проглотить один за другим; затем он запивал «обед» стаканом воды. Когда стучал по животу или двигался, можно было слышать, как камни гремят, словно в мешке.
Конечно, такие пожиратели камней, как этот парень, на самом деле не ели их. Такие артисты развивали мощные навыки срыгивания, позволяющие им возвращать поглощённые предметы по желанию.
Для тренировки сначала используются очень маленькие картофелины, чтобы избежать несчастного случая. После того, как человек овладевал навыком безболезненно возвращать их, размер постепенно увеличивается, пока не удавалось проглотить и вернуть обратно предметы настолько большие, насколько может выдержать горло.
Примерно в это же время французский артист Мак Нортон выступал с различными предметами, в первую очередь с лягушками. Он проглатывал их и возвращал обратно живыми и здоровыми. За это получил прозвище «Человек-аквариум».
Однажды Нортон потерял одну лягушку. Коллеги застали его в гримёрке очень подавленным: мысль, что ему придётся переварить живую лягушку, явно не добавила артисту радости.
Сегодняшняя версия – шотландец Стиви Старр, недавний финалист шоу America's Got Talent. Он не только глотает живых существ, но и с удовольствием поедает множество других предметов, которые никто не должен пробовать глотать, включая монеты, бильярдные шары, гвозди и, конечно же, камни.
Источник:
- Эл и Дженни Томаини: странная, но счастливая пара
- Потолочные ходоки Викторианской эпохи
- Йоханн Петурссон – викинг-гигант
- Великий Уолдо – глотатель крыс, лягушек и шариков для пинг-понга
- Мортадо – человек-фонтан и его история