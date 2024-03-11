Пожиратели камней: нелёгкий способ лёгкого заработка

После двух лет хождения, словно мешок с камнями, Гобсил посетил нового врача, чтобы пожаловаться на них и неспособность переваривать другую пищу. Но, похоже, не получил никакой помощи: «Он побывал в руках нескольких шарлатанов, но все лекарства, которые они использовали, так и не смогли вывести из него ни одного камня».

В то время как Гобсил, по-видимому, получил ужасный медицинский совет, который развил дурную привычку и ухудшил его состояние, большинство пожирателей камней были артистами и делали это со своим телом совершенно осознанно.