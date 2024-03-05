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Зазель: леди – пушечное ядро

Зазель: леди – пушечное ядро

Автор:
05 марта 2024 12:15
Сообщество : Истории
Метки: Гимнастка   Девушка   Зазель   Роза Матильда Рихтер   выступление   номер   пушка   цирк   чудо   ядро   
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Женщины – создания по природе своей гораздо более осторожные по сравнению с представителями сильной половины. И во всякие рискованные авантюры без нужды предпочитают не ввязываться. Но этой даме чувство страха и опасности было неведомо.

Ведь она стала первопроходцем в одном очень специфическом и опасном направлении.

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2 апреля 1877 года уроженка Англии Роза Матильда Рихтер представила эффектный финал своего воздушного представления в недавно построенном увеселительном заведении в Вестминстере под названием «Королевский аквариум». 16-летняя акробатка, выступающая под псевдонимом Зазель, спустилась в глубину металлической цилиндрической трубы и с сильным ускорением взлетела на 70 футов (примерно 20,3 метра) в воздух над головами изумлённых зрителей. Взрыв и клубы дыма возвестили о том, что юная Роза «Зазель» Рихтер стала первым человеком-ядром.

К тому времени, когда Зазель достигла этого звания, она уже была состоявшейся артисткой цирка: ходила по канату и выступала под куполом как воздушная гимнастка. Девушка выступала с 12 лет и прославилась своей хрупкостью, грацией и изящным, но сильным телосложением. Один из писателей того времени даже заявил, что «её совершенная фигура требует многократного просмотра».

Зазель был ученицей выдающегося канадского канатоходца Уильяма Леонарда Ханта, известного как Великий Фарини. Фарини, который больше всего прославился своей прогулкой по канату над Ниагарским водопадом, разработал систему, которая эффектно пронесла Зазель по воздуху. В 1871 году он придумал и запатентовал механизм для запуска людей по воздуху в защитную сетку.

Само устройство так называемой пушки было в равной степени иллюзией и фактом. Взрыв выступал только лишь визуальным усиливающим эффектом впечатлений зрителей, так как на самом деле устройство приводилось в движение с помощью пружин. Тем не менее, номер, включающий полёт, шум, дым и щекочущий нервы, имел оглушительный успех и поразил воображение зрителей во всем мире.

На пике своей популярности Зазель зарабатывала 200 фунтов в неделю и выступала перед толпами, превышающими 20 000 человек, каждый день в Англии и США.

Старинный номер с живым пушечным ядром был самым опасным из всех воздушных номеров. Опасность была связана с тем, что исполнитель гораздо меньше контролировал свою траекторию и движение. Обычный акробат полагался на свою силу и подготовку. Но когда речь шла о человеке, вылетающем из трубы, приходилось рассчитывать на математический расчёт и удачу.

Со временем такой способ приведения в движение показал свою ненадёжность. Современные артисты используют в своих пушках сжатый воздух.

Хотя многие пошли по её стопам, именно отважная и дерзкая юная Зазель стала первым человеком – пушечным ядром. И, соответственно, как и у любого первопроходца, уровень опасности, которому она себя подвергла, был максимально высоким.


Рихтер дала свое последнее представление в Нью-Мексико во время гастролей по США с цирком Адама Форпо. В его ходе платформа, на которой стояла артистка, упала, и Зазель выбросило прямо на землю за пределы страховочной сетки.

Рихтер сломала позвоночник. К счастью, ей сразу оказали медицинскую помощь. Но несколько месяцев женщине пришлось провести закованной в гипс. Конечно, о  возвращении в профессию после такой травмы речи не шло. И Рихтер ушла на пенсию.

Скончалась чудо-женщина в 1937 году в Пекхэме (Южный Лондон). Поскольку официальных публикаций о её уходе из жизни не было, то широкая общественность не узнала о смерти бесстрашной и дерзкой гимнастки.

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Метки: Гимнастка   Девушка   Зазель   Роза Матильда Рихтер   выступление   номер   пушка   цирк   чудо   ядро   
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