Зазель: леди – пушечное ядро

2 апреля 1877 года уроженка Англии Роза Матильда Рихтер представила эффектный финал своего воздушного представления в недавно построенном увеселительном заведении в Вестминстере под названием «Королевский аквариум». 16-летняя акробатка, выступающая под псевдонимом Зазель, спустилась в глубину металлической цилиндрической трубы и с сильным ускорением взлетела на 70 футов (примерно 20,3 метра) в воздух над головами изумлённых зрителей. Взрыв и клубы дыма возвестили о том, что юная Роза «Зазель» Рихтер стала первым человеком-ядром.

К тому времени, когда Зазель достигла этого звания, она уже была состоявшейся артисткой цирка: ходила по канату и выступала под куполом как воздушная гимнастка. Девушка выступала с 12 лет и прославилась своей хрупкостью, грацией и изящным, но сильным телосложением. Один из писателей того времени даже заявил, что «её совершенная фигура требует многократного просмотра».