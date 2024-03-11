Полиция Джакарты устроила охоту на серебряных людей

Полностью серебряные дети по-местному называются manusia silver. Чаще всего их можно встретить на оживленных улицах вечером во время прогулочного часа, около кафе или крупных транспортных развязок (вокзалов).

Экономика серебра

Почему красят именно детей? Потому что дети меньше! На них уходит много краски, которая стоит денег. Цинично, но бедность не позволяет выбирать.