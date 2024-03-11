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Полиция Джакарты устроила охоту на серебряных людей

Полиция Джакарты устроила охоту на серебряных людей

Автор:
11 марта 2024 09:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   джакарта   люди   полиция   серебряные люди   фото   
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Неземные, сверкающие серебром дети на улицах Индонезийской столицы привлекают к себе 100% внимания. Прохожих, а самое главное туристов, которые могут поделиться монетой-другой. Но вот беда, они так выделяются в толпе, что и полиция замечает их с любого расстояния. И тут начинается второй акт представления – погоня!

Нет никакой дискриминации людей с необычным цветом кожи. Просто выкрашенные краской-серебрянкой дети приносят в дом больше милостыни, а для бедных семей каждая монета критична.

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Я уже писал про обезьянок, которые разряжены в жуткие маски и наряды кукол, которых дрессируют для выпрашивания милостыни. Но изобретательности нищего района Джакарты не стоит на месте, пару лет назад начался бум на выкрашивание собственных детей.

Полностью серебряные дети по-местному называются manusia silver. Чаще всего их можно встретить на оживленных улицах вечером во время прогулочного часа, около кафе или крупных транспортных развязок (вокзалов).

Экономика серебра

Почему красят именно детей? Потому что дети меньше! На них уходит много краски, которая стоит денег. Цинично, но бедность не позволяет выбирать.

Потому полиция гоняется за ними по массе причин:

Попрошайничество запрещено

Эксплуатация детей запрещена

Краска портит здоровье ребенка

И все равно детей красят и отправляют на улицы, потому что просто не видят другого выхода. Потому рядом на стреме с серебряным мальчиком в толпе обязательно будет другой ребенок или взрослый, который будет следить за периметром на предмет появления полиции, пока ребенок занят выпрашиванием монетки.

Идею индонезийские нищие почерпнули из Европы, где стали популярны живые статуи-представления, выкрашенные в цвет меди, стали. Только там подобным занимаются уличные артисты, а не нищие. Но, как часто бывает, уйдя в народ, искусство стало ремеслом.

Золотые мальчики прошлых веков

Во времена Да Винчи детей тоже красили в цвета дорогих металлов.

Самый громкий случай – это золотой мальчик с парада Да Винчи, который должен был стать центром праздничного парада. Проведя ночь, выкрашенным в золото, он умер практически на руках потрясенного художника. Тогда наука еще не знала, что кожа человека тоже дышит, и причину гибели мальчика тогда не поняли.

Однако его гибель не остановила правителей потом, при дворе Франции, бывало, красили пажей, которые танцевали на крупных приемах в виде золотых статуй. Кожа не могла дышать, а пот выделяться, и происходило отравление ребенка токсинами собственного тела.

О случаях смерти серебряных детей ничего не известно. Возможно потому, что под одеждой они кожу не красят, и кожа частично дышит. И краски стали делать не такими токсичными.

А вы бы подали милостыню серебряному мальчику?

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Метки: в мире   джакарта   люди   полиция   серебряные люди   фото   
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1  комментарий
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Lexx 57 минут назад
Алюминиевая пудра. И не такая уж она дорогая. Хотя в ихних папуасиях другие расценки.
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