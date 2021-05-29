Разыскиваемый мужчина нанял вертолет, чтобы сдаться полиции

Джеймс Брайант, которому было предъявлено обвинение в нападении, пять недель скрывался от правоохранителей в глуши, но когда решил сдаться добровольно, сделал это с шиком

В Новой Зеландии мужчина, которому предъявили обвинения в нападении, умышленном нанесении ранений и публикации угрожающих сообщений в соцсетях, сдался полиции, покинув свое убежище на вертолете.

Джеймс Брайант перед полицейским участком



32-летний Джеймс Брайант исчез на долгие пять недель, после того, как учинил драку в Данидине, Новая Зеландия. В ходе драки один человек получил ножевые ранения, Джеймс был задержан, но отпущен под залог и на суд 20 апреля он не явился.

Как потом оказалось, он скрывался в крохотном городке Вайанакаруа на севере страны, где жил в хижине. Как он позже рассказал, это было "отличное время" и он занимался йогой, но потом он понял, что готов "вернуться из небытия" и сдаться полиции.

Джеймс Брайант встречает вертолет в новозеландской глуши

Джеймс Брайант и его адвокат в вертолете

По его словам, он не хотел "драмы", поэтому связался с Артуром Тейлором, известным адвокатом, который был осужден по обвинениям в похищении людей, хранении взрывчатки, оружия и наркотиков, но условно-досрочно освобожден в 2019 году. Парочка была знакома ранее, так как Брайант помогал Тейлору создавать его сайт.

Тейлор зафрахтовал вертолет, аренду которого оплатил Брайант, и прилетел за ним в новозеландскую глушь. Приземлившись, он угостил Брайанта устрицами и шампанским, что стало его "первой нормальной едой" за пять недель в бегах, и они отбыли в Данидин. Адвокат беглеца, Хейзел Хил присутствовала при этом и рассказала прессе, что "изгнанник" был очень рад их видеть.

К полицейскому участку Брайант и Тейлор прибыли с шиком – на старой полицейской машине со следами от пуль. Брайант принарядился: к полицейским он вышел в футболке Gucci и солнцезащитных очках Dior.

Джеймс Брайант перед полицейским участком

Джеймс Брайант идет сдаваться полиции

Задержание прошло мирно: в 16.00 по местному времени и без всякой "драмы", как и хотел Брайант. На вопрос журналистов, почему он решил обставить свое возвращение так эффектно, мужчина сообщил, что просто "хотел быть стильным".