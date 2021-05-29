FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4728 постов • 1188 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Разыскиваемый мужчина нанял вертолет, чтобы сдаться полиции

Разыскиваемый мужчина нанял вертолет, чтобы сдаться полиции (3 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:20
Сообщество : Истории
Метки: в мире   вертолет   видео   история   люди   полиция   фото   
469
3

По дороге он пил шампанское и ел устрицы.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   вертолет   видео   история   люди   полиция   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Борис Карабанов Час назад
"убликации угрожающих сообщений в соцсетях"(с)
Я не понял, а чё, разве за такое в "свободном цивилизованном" мире наказывают? Это же только в Мордоре "37-й год"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
a_komolow Полчаса назад
Проголодался! Вот и сдался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы "Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность Кефаль теперь носит обручальное кольцо, которое потерял турист из Австралии Кефаль теперь носит обручальное кольцо, которое потерял турист из Австралии Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1066880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Умора: котейки, которые внезапно сломались
0
13
Умора: котейки, которые внезапно сломались
17 исторических фактов, о которых мало кто знает
5
81
17 исторических фактов, о которых мало кто знает
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Миллениалы вспоминают об этих мопедах со слезами на глазах
0
14
Миллениалы вспоминают об этих мопедах со слезами на глазах
Взаимосвязь жары и самочувствия
1
12
Взаимосвязь жары и самочувствия
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#СССР#история#в мире#питомцы#знаменитости#шоу бизнес#криминал
#интересно#люди#кино#картинки#дети#фильм#прикол#путешествия#природа#милота
#животные#факты#Юмор#подборка#истории#мемы#жизнь#фотографии#еда#новости

На что жалуетесь?

Вернуться