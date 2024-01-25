Проверка смартфона супругом приводит к разводу

Как ни удивительно, но несмотря на разговоры про "мужчины изменяют чаще" - проверки телефона супругом больше боятся женщины (82%), опасения среди мужчин высказали "всего" 63%. 58% россиян обоих полов признались, что вторжение второй половины в смартфон, потенциально могла бы привести к разводу или расстованию. Это выяснил международный анонимный опрос "Psychology of family relations".
Судя по результатам опроса, ознакомление с частной жизнью и коммуникациями партнера без его желания или ведома могло бы привести к катастрофическим последствиям в следующих странах:
92% — Турция (также имелись ответы "убил(а) бы, если бы взял(а) мой телефон")
81% — Италия
74% — Великобритания
70% — США (также имелись ответы "засудил(а) бы за нарушение приватности")
66% — Канада
65% — Польша
57% — Украина
47% — Израиль
39% — Франция
28% — Белоруссия
Ранее психологи обновили "топ" претензий российских мужчин к своим женам и спутницам - в опросе приняли участие более чем 5000 мужчин из 42 регионов России. Об этом сообщили в ходе ежегодной телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения".
Судя по результатам, если в 2022 году мужчины жаловались на любовь своих дам к сериалам, лишний вес, зависимость от соцсетей, перебор общения и пьянства с подругами, то в 2023 году с большим перевесом в списке претензий стала лидировать полнота спутницы жизни, а ещё отсутствие поддержи в опасениях быть призванным на фронт, обиды без объяснения причин, и т.д.
В последнем опросе, опубликованном в январе 2024 года постоянные покупки "всякой всячины" на маркетплейсах из семейного бюджета (или с карты мужчины) практически догнали в опросном списке супер-претензию к полноте женщин.
Но полнота по-прежнему на первом месте. Полнота, которая только увеличивается и с которой дамы не хотят или не могут бороться. К традиционным ответам "стало стыдно выходит с ней в люди, звать гостей", "складки и целлюлит убили всё желание" добавились "она все время ест, оправдывается тем, что время нервное", "дома с ребенком сидит - ест и ест", "на работе все время что-то жует", "у меня друзья-мужики столько не едят".
Второй, резко поднявшийся в рейтинге претензий пункт — покупки на маркетплейсах с доставкой. Мужчины возмущены, что женщины коротают время за пролистыванием товаров "как раньше фотографий" и обязательно "купят что-то, без чего можно жить". В ответах чаще всего звучало про "очередную сумку, свитер, платье, туфли к десятку пылящихся", "какую-нибудь ненужность в хозяйстве" и даже... "потом хвалятся подругам, на сколько заказали".
Третье место занимают с равным результатом "просмотр тупых сериалов, с сопереживанием героям и особенно восхищением "идеальными" мужчинами из кино) и "скроллинг соцсетей с лайками и глупыми переписками в комментариях".
Среди остальных претензий - все те же, что и в 2022-2023 годах.
Это и "минимум час на сборы и макияж, будто на бал собрались", "любовь к пиву или бокальчику вина", постоянная болтовня с мамой (тещей) или подругами.
А еще - одновременно и ревность (проверка гаджетов, ловля на нестыковках в словах и даже "непонимание, что мужчина полигамен").
Также в списке есть и "отсутствие ревности", и неприятие желания мужа "поиграть в приставку или "танки", съездить на рыбалку, заняться автомобилем, и т.д.
Женщины в ответ заявили, что в мужчинах их бесит пристрастие к алкоголю, "пивное пузо" и плохая физическая форма, маленький достаток, скучный секс и маленький член, неумение и страх драться, дурацкие хобби и завышенные требования "бывшего маминого пирожочка".
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