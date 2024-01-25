Проверка смартфона супругом приводит к разводу

Ранее психологи обновили "топ" претензий российских мужчин к своим женам и спутницам - в опросе приняли участие более чем 5000 мужчин из 42 регионов России. Об этом сообщили в ходе ежегодной телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения".

Судя по результатам, если в 2022 году мужчины жаловались на любовь своих дам к сериалам, лишний вес, зависимость от соцсетей, перебор общения и пьянства с подругами, то в 2023 году с большим перевесом в списке претензий стала лидировать полнота спутницы жизни, а ещё отсутствие поддержи в опасениях быть призванным на фронт, обиды без объяснения причин, и т.д.

В последнем опросе, опубликованном в январе 2024 года постоянные покупки "всякой всячины" на маркетплейсах из семейного бюджета (или с карты мужчины) практически догнали в опросном списке супер-претензию к полноте женщин.