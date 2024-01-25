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Проверка смартфона супругом приводит к разводу

Проверка смартфона супругом приводит к разводу

Автор:
25 января 2024 23:34
Сообщество : Жизнь
Метки: женщины   измены   мужчины   отношения   претензии   развод   
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Как ни удивительно, но несмотря на разговоры про "мужчины изменяют чаще" - проверки телефона супругом больше боятся женщины (82%), опасения среди мужчин высказали "всего" 63%. 58% россиян обоих полов признались, что вторжение второй половины в смартфон, потенциально могла бы привести к разводу или расстованию. Это выяснил международный анонимный опрос "Psychology of family relations".

Судя по результатам опроса, ознакомление с частной жизнью и коммуникациями партнера без его желания или ведома могло бы привести к катастрофическим последствиям в следующих странах:

92% — Турция (также имелись ответы "убил(а) бы, если бы взял(а) мой телефон")

81% — Италия

74% — Великобритания

70% — США (также имелись ответы "засудил(а) бы за нарушение приватности")

66% — Канада

65% — Польша

57% — Украина

47% — Израиль

39% — Франция

28% — Белоруссия

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Ранее психологи обновили "топ" претензий российских мужчин к своим женам и спутницам - в опросе приняли участие более чем 5000 мужчин из 42 регионов России. Об этом сообщили в ходе ежегодной телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения".

Судя по результатам, если в 2022 году мужчины жаловались на любовь своих дам к сериалам, лишний вес, зависимость от соцсетей, перебор общения и пьянства с подругами, то в 2023 году с большим перевесом в списке претензий стала лидировать полнота спутницы жизни, а ещё отсутствие поддержи в опасениях быть призванным на фронт, обиды без объяснения причин, и т.д.

В последнем опросе, опубликованном в январе 2024 года постоянные покупки "всякой всячины" на маркетплейсах из семейного бюджета (или с карты мужчины) практически догнали в опросном списке супер-претензию к полноте женщин.

Но полнота по-прежнему на первом месте. Полнота, которая только увеличивается и с которой дамы не хотят или не могут бороться. К традиционным ответам "стало стыдно выходит с ней в люди, звать гостей", "складки и целлюлит убили всё желание" добавились "она все время ест, оправдывается тем, что время нервное", "дома с ребенком сидит - ест и ест", "на работе все время что-то жует", "у меня друзья-мужики столько не едят".

Второй, резко поднявшийся в рейтинге претензий пункт — покупки на маркетплейсах с доставкой. Мужчины возмущены, что женщины коротают время за пролистыванием товаров "как раньше фотографий" и обязательно "купят что-то, без чего можно жить". В ответах чаще всего звучало про "очередную сумку, свитер, платье, туфли к десятку пылящихся", "какую-нибудь ненужность в хозяйстве" и даже... "потом хвалятся подругам, на сколько заказали".

Третье место занимают с равным результатом "просмотр тупых сериалов, с сопереживанием героям и особенно восхищением "идеальными" мужчинами из кино) и "скроллинг соцсетей с лайками и глупыми переписками в комментариях".

Среди остальных претензий - все те же, что и в 2022-2023 годах.

Это и "минимум час на сборы и макияж, будто на бал собрались", "любовь к пиву или бокальчику вина", постоянная болтовня с мамой (тещей) или подругами.

А еще - одновременно и ревность (проверка гаджетов, ловля на нестыковках в словах и даже "непонимание, что мужчина полигамен").

Также в списке есть и "отсутствие ревности", и неприятие желания мужа "поиграть в приставку или "танки", съездить на рыбалку, заняться автомобилем, и т.д.

Женщины в ответ заявили, что в мужчинах их бесит пристрастие к алкоголю, "пивное пузо" и плохая физическая форма, маленький достаток, скучный секс и маленький член, неумение и страх драться, дурацкие хобби и завышенные требования "бывшего маминого пирожочка".

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Метки: женщины   измены   мужчины   отношения   претензии   развод   
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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3k
grigorenko vladislav 41 минуту назад
Замуж выходили - вроде подходил размер, даже кричали сперва, что тесновато. А теперича вон оно чё! Член маленький стал! Вот с обувью тоже так бывает - мерили, мерили, вроде в самый раз. Купили. А потом раз - и с ноги сваливаться начало! Может разносил кто без спросу? Да как ты мог подумать! Я как купила, из шкафа не даже не вынимала!
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Да ладно, не все же изменяют
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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349
ruslan d 2 часа назад
Ха, моя история
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2k
Rom 2 часа назад
Всё понятно....но "маминого пирожочка с маленьким членом" сами ж выбрали )
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361
Bazan Rom 49 минут назад
Может он истёрся в процессе?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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