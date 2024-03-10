Дни рыбалки в Марокко. Часть 1

28.06.23

Также спонтанно решил пойти опять порыбачить. Наскоро собрался и двинулся в путь. Дошел опять до обрыва, посмотрел вниз на камень, волны сегодня еще сильнее. Пошел сразу в порт. Шел и думал, долго же я привыкал к этим волнам, долго не хотел рыбачить. Вчерашние волны не такие сильные, но все же они были.

Раньше на пресной воде, когда я видел небольшую рябь при ветре, я капризничал и уходил домой, считая рыбалку в такую погоду крайне сложной. А здесь на океане такой ряби никогда не бывает, тут всегда качает и нужно привыкать. В порту всегда бьет волна и нужно выбирать место для рыбалки так, чтоб волны разбивались, а до тебя брызги не долетали. Очень интересно рыбачить на таком месте - ты видишь надвигающуюся волну, тебе кажется, что сейчас тебя окатит, но волна бьет о блоки, волны в сторону, а до тебя пару капель долетит и то до ног и можно дальше делать забросы. Также если сравнивать пресноводную рыбалку, то здесь нет благостного спокойствия, как на озере - здесь постоянный шум волн и ветра, в общем как-то не очень комфортно. Один плюс, комаров нет.

В общем начал рыбачить и через пару забросов смог поймать одного бопса.

В этот раз очень сильно досаждали местные наглые коты. Сначала они норовили стырить у меня приманку. Сколько я не махал перед ними руками, сколько не кричал им “брысь”, они не уходили, спокойно смотрели на меня и наверное ждали, когда я успокоюсь, после чего они смогли бы заняться своим черным делом. Может они русского слова “брысь” не понимают, на арабском нужно как-то по-другому говорить?

Пришлось приманку убрать в рюкзак, который все время находился у меня на спине. А после того, как я поймал рыбу, эти шерстяные уголовники аж завыли. Пока снимал рыбу с крючка, приходилось чуть ли не ногами их отпинывать. Рыбу тоже пришлось убрать в боковой карман рюкзака. Пока рыбачил, коты ни на миг не отрывали своего взгляда от рыбы, надеясь ее похитить. Мне было не по себе стоять и рыбачить повернувшись спиной к ним. Думал, осмелятся ли запрыгнуть на рюкзак? К счастью этого не произошло. Недолго простояв, решил уходить домой, когда карабкался по блокам, услышал, как с бокового кармана упала на нижние блоки моя пойманная рыба и нож. Подумал ну все утащили шерстяные бродяги, но все же нацепив фонарь спустился и увидел, что еще не успели. Забрал спокойно рыбу и нож убрал поглубже в рюкзак и двинулся восвояси.

Продолжение следует...

Более глубже рассмотреть другие психологические аспекты рыбалки можно в семинаре писателя Алексея Меняйлова «Жреческий взгляд на рыбу и рыбаков»

https://vairgin.com/zhrecheskiy-vzglyad-na-rybu-i-rybakov/