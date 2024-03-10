Дни рыбалки в Марокко. Часть 1

Вступление.
С апреля по декабрь месяц 2023-го года, я в составе экспедиции, возглавляемой писателем Алексеем Меняйловым, посетил такую страну, как Марокко.
Жили мы в портовом городе Сафи, расположенном на берегу Атлантического океана. Все свободное время я уделял рыбалке и при этом вел дневник, в котором описал все свои успехи, а также неудачи.
Самая первая вылазка на рыбалку закончилась тем, что мы с товарищем ничего не поймали, но местные рыбаки угостили нас свежей кефалью, которую тут же на месте для нас и почистили. На тот момент я и не предполагал насколько сильно рыбалка захватит мою жизнь, поэтому дневников еще никаких не вел.
После первой попытки я уже один, без товарищей ходил на рыбалку 3 раза. Все эти походы были настолько неудачными, что я примерно на месяц забыл об океане.
После пресноводной рыбалки на спокойных озерах и реках, океан казался чем-то нереально суровым, а ловля рыбы в нем какой-то непосильной задачей. Именно по этой причине мой дневник начинается с 26 июня. С этого момента рыбалка стала неотъемлемой частью моей жизни на весь период нахождения в Марокко.
26.06.23
Почему-то ближе к вечеру ни с того ни с сего захотелось пойти порыбачить. Подумал время есть, погода нормальная. На днях, когда гулял, одно место присмотрел, в самом низу обрыва, обратил внимание, что волны там бьют не так сильно. В общем пошел. Взял с собой одну сардинку на приманку. Спустился к камню (огромный валун) распаковался, сделал заброс. Стемнело быстро и я поставил фосфорический поплавок и тут начались первые поклевки. Когда они начинаются, становится интересно. Даже если ничего не поймал, но есть поклевка - уже радует, потому что видно - рыба есть и теперь нужно просто искать приманку, настроить нужную глубину, подобрать размер крючка. Поплавок несколько раз тонул и его быстро уводило в сторону. Было не понятно, что это? Мальки его уносят на глубину или все таки рыба нормального размера? С другой стороны дергает так не хило, отдает по всей удочке. Но я или подсекал не вовремя или крючок у меня слишком большой стоит, пока не разобрался. Очень хотелось сменить его, но тут я увидел, что с собой не взял фонарь и не смогу этого сделать, так как пришел я перед самым закатом. Ну что ж приду завтра, и попробую еще раз.
27.06.23
Днем жара стояла 38 градусов. Дождался вечера, проверил на месте ли фонарь, снова положил на приманку сардинку, кусочек хлеба, немного кукурузы, крючков разных размеров и для разнообразия положил куриное крылышко. А вдруг клюнет на это?
Когда шел к месту уже представлял, что сегодня точно рыба будет, была какая-то внутренняя уверенность, но спустившись к вчерашнему камню, увидел, что волна бьет сильно и в таком водовороте рыба точно плавать не будет. Когда спускался, ко мне подошел мальчишка лет 12, заговорил на арабском, потом на ломаном английском попросил, чтоб я отдал ему удочку. Я от такой наглости просто рассмеялся.
Уже на месте распаковался, но сделав пару забросов понял, что бесполезное занятие пытаться в такой бухте и при такой волне пробовать ловить. Решил отступать. Но когда поднялся наверх решил дойти до порта, может там сегодня волн поменьше? Дойдя до порта увидел, что действительно поспокойнее здесь. Заняв место на блоках, сделал первые забросы. Поплавок тонет, но не верится, что уже клюет так быстро. Может волна топит? Или опять мальки гоняют? Очередной заброс, поплавок утонул и очень хорошо дернуло всю леску. Что это? За камень зацепилось? Или рыба такая мощная?
В итоге через несколько забросов подсек и поймал что-то среднее, не крупное. Вытаскиваю наружу. Рыба больше ладони. Беру в руку, сопротивляется отчаянно, совсем не как карась, мощнее, хотя по виду не скажешь. Удивился, что в ладони очень трудно удержать эту рыбину. Мне показалось, что как в разных видеоприколах сейчас эта рыба бросит меня в океан. Прижал ее к камням и вытащил из нее крючок. Засунул ее в пакет и положил между камней. Карась бы успокоился, а этот нет. Даже в пакете между камней он продолжал сопротивляться и в какой-то момент я увидел, что у него это получается и через пару рывков он выберется из камней и внутри пакета доберется до воды. Пришлось рыбку оглушить. Спустя пару минут я поймал еще одного такого же. Это оказался бопс, есть такая рыба, водится вдоль Африки от Марокко до Анголы.
После того как поймал второго, сделал еще пару забросов и решил возвращаться домой, так как уже стемнело и я подустал к этому времени. Когда возвращался, около крепости близ скалы Авар ко мне подошел татуированный парень, с дредами, бородатый и с чупа-чупсом в руке. Стал спрашивать откуда я и прочее. Попросил показать, что я поймал. Когда он увидел рыб в пакете, он скривил гримасу, мол, что за рыба беспонтовая! Стал показывать руками, какую здесь можно поймать. Я не стал разговаривать с ним, просто ушёл.
28.06.23
Также спонтанно решил пойти опять порыбачить. Наскоро собрался и двинулся в путь. Дошел опять до обрыва, посмотрел вниз на камень, волны сегодня еще сильнее. Пошел сразу в порт. Шел и думал, долго же я привыкал к этим волнам, долго не хотел рыбачить. Вчерашние волны не такие сильные, но все же они были.
Раньше на пресной воде, когда я видел небольшую рябь при ветре, я капризничал и уходил домой, считая рыбалку в такую погоду крайне сложной. А здесь на океане такой ряби никогда не бывает, тут всегда качает и нужно привыкать. В порту всегда бьет волна и нужно выбирать место для рыбалки так, чтоб волны разбивались, а до тебя брызги не долетали. Очень интересно рыбачить на таком месте - ты видишь надвигающуюся волну, тебе кажется, что сейчас тебя окатит, но волна бьет о блоки, волны в сторону, а до тебя пару капель долетит и то до ног и можно дальше делать забросы. Также если сравнивать пресноводную рыбалку, то здесь нет благостного спокойствия, как на озере - здесь постоянный шум волн и ветра, в общем как-то не очень комфортно. Один плюс, комаров нет.
В общем начал рыбачить и через пару забросов смог поймать одного бопса.
В этот раз очень сильно досаждали местные наглые коты. Сначала они норовили стырить у меня приманку. Сколько я не махал перед ними руками, сколько не кричал им “брысь”, они не уходили, спокойно смотрели на меня и наверное ждали, когда я успокоюсь, после чего они смогли бы заняться своим черным делом. Может они русского слова “брысь” не понимают, на арабском нужно как-то по-другому говорить?
Пришлось приманку убрать в рюкзак, который все время находился у меня на спине. А после того, как я поймал рыбу, эти шерстяные уголовники аж завыли. Пока снимал рыбу с крючка, приходилось чуть ли не ногами их отпинывать. Рыбу тоже пришлось убрать в боковой карман рюкзака. Пока рыбачил, коты ни на миг не отрывали своего взгляда от рыбы, надеясь ее похитить. Мне было не по себе стоять и рыбачить повернувшись спиной к ним. Думал, осмелятся ли запрыгнуть на рюкзак? К счастью этого не произошло. Недолго простояв, решил уходить домой, когда карабкался по блокам, услышал, как с бокового кармана упала на нижние блоки моя пойманная рыба и нож. Подумал ну все утащили шерстяные бродяги, но все же нацепив фонарь спустился и увидел, что еще не успели. Забрал спокойно рыбу и нож убрал поглубже в рюкзак и двинулся восвояси.
Продолжение следует...
Более глубже рассмотреть другие психологические аспекты рыбалки можно в семинаре писателя Алексея Меняйлова «Жреческий взгляд на рыбу и рыбаков»
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