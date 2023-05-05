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Она выживала 41 день в открытом океане

Она выживала 41 день в открытом океане

Автор:
05 мая 2023 19:14
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   историия из жизни   история   океан   путешествия   ураган   яхтинг   
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Есть довольно известный голливудский фильм "Во власти стихии": девушка дрейфовала в открытом океане на полуразрушенной яхте и смогла выжить. Блокбастер был снят по реальной истории Тами Олдхэм Эшкрафт. Ей было всего 23 года, когда она оказалась во власти стихии.

Девушка Тами с юности увлекалась парусным спортом, ей нравился океан и ощущение покорения стихии. Там же, среди таких увлечённых она встретила свою любовь - англичанина Ричарда Шарпа, который был профессионалом и уже не раз проходил Тихий океан. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте (Тами было 23 года, а Ричарду 32) у них было много общего. Они были влюблены, счастливы и непременно поженились бы, если бы не та роковая встреча с семейной парой, попросившей их перегнать яхту с Таити в Сан-Диего.

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22 сентября 1983 года, Ричард и Тами на роскошной новенькой 15-метровой яхте Hazana. Перегон должен был занять 30-31 день, но в обозначенную дату парусник в Сан-Диего не пришёл. Шарпа и Эшкрафт стали считать пропавшими.

Погода была прекрасная до того момента, когда Hazana, несмотря на усилия капитана, всё-таки встретилась со страшным ураганом "Реймонд". Ричард и Тами изо всех сил пытались обойти его, но у них не получилось. Яхта была большой, довольно устойчивой и крепкой, но перед 15-метровыми волнами она была бессильна. Шарп упорно отказывался бросать штурвал, стараясь удержать Hazana на плаву, успев прикрепить к своему спасательному жилету страховочный ремень. Он отправил свою любимую проверить в трюме измерительные приборы, понимая, что это может её спасти.

Очередной сильный удар волны практически вырвал Ричарда из спасательного жилета, а яхта перевернулась. Внизу Тами рухнула на пол, сильно ударилась головой и потеряла сознание на целых 27 часов. Очнувшись, она поняла, что она не только осталась одна, но и что её положение практически безвыходное.

У Тами было шоковое состояние, ухудшавшееся сильной головной болью и обмороками. Голод заставил её начать борьбу за свою жизнь.


У яхты была сломана мачта, паруса оборваны, в каютах стояла вода, яхта накренилась. Вся бортовая техника вышла из строя, в том числе и устройство связи. Двигатель умолк навсегда и Тами не могла его запустить. Измученная, вся в ранах и ссадинах девушка должна была решить множество сложнейших задач и для начала осушить каюты и вернуть её в нужное положение. Она выкачала воду, перераспределила груз. Потом сделала подобие паруса на обломках мачты. Яхта могла двигаться с крайне низкой скоростью (два узла в час), но она шла!

Тами повезло - она сумела найти на яхте секстант, которым она могла пользоваться, чтобы определить своё положение и выстроить курс. Оставалась проблема припасов. На яхте были консервы, немного пива, арахисовое масло и дорогие сигары. Тами соорудила какое-то подобие тента, чтобы собирать дождевую воду, который днём спасал её от изнуряющего палящего солнца. За 41 день девушка похудела на 18 кг.


Повезло, что яхта была настолько крепкой, что выдержала шторм и Тами не пришлось возиться ещё и с пробоинами. Трюм довольно быстро высох и был для неё укрытием.

Тами, борясь с подступающим отчаянием и паникой, несколько раз думала о том, чтобы покончить с собой. На яхте в аптечке был морфин, а в середине своего "путешествия" она нашла ружьё. Но каждый раз отважная яхтсменка брала себя в руки. Она яростно кричала на океан, забравший её Ричарда. Позже она вспоминала, что потеря любимого ударила тяжелее всего особенно после спасения. В море мысли о выживании отгоняли мысли о потери.

Её мучили галлюцинации. И особенно тяжёлым испытанием стали 16-й и 34-й дни её путешествия, когда она видела корабли. Моряки не видели ни само судно, ни сигнальных ракет и, конечно же, не слышали отчаянных криков Тами.

Тами и верная Hazana старались держать курс на Гавайские острова. После почти полуторамесячного плавания поломанное судно неторопливо вошло в гавайский порт. Все не могли поверить, что она выжила, а она, оказавшись в безопасности, немедленно связалась со всеми родными, с владельцами яхты и, что было самым сложным, с братом Ричарда. Он взял на себя миссию сообщить горькую весть своим родителям. Её мучило чувство вины, боль утраты и она страдала серьёзным посттравматическим расстройством. Тами понадобилось много лет, чтобы вернуть себя прежнюю, чтобы перестать горевать о Ричарде, сделавшем ей предложение перед началом путешествия на яхте, чтобы понять, что она ни в чём не виновата.

Через десять лет после катастрофы она смогла снова влюбиться. Тами вышла замуж, родила двоих замечательных детей. Психолог посоветовал ей написать книгу о том, что она пережила и это действительно помогло ей.

Тами Олдхэм Эшкрафт не перестала любить океан и её страсть к парусному спорту не могло сломить ничего. Даже урагану "Реймонд". Она и сейчас частенько выходит в море на яхте, а ещё получила лицензию капитана малых судов. В качестве талисмана она всегда носит на цепочке маленький секстант.

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Метки: интересное   историия из жизни   история   океан   путешествия   ураган   яхтинг   
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4  комментария
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Влад 36 минут назад
Не знаю, я техник, мне проще перебрать и запустить двигатель чем разобраться с секстантом.
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