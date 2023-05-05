Она выживала 41 день в открытом океане

Очередной сильный удар волны практически вырвал Ричарда из спасательного жилета, а яхта перевернулась. Внизу Тами рухнула на пол, сильно ударилась головой и потеряла сознание на целых 27 часов. Очнувшись, она поняла, что она не только осталась одна, но и что её положение практически безвыходное.

У Тами было шоковое состояние, ухудшавшееся сильной головной болью и обмороками. Голод заставил её начать борьбу за свою жизнь.





У яхты была сломана мачта, паруса оборваны, в каютах стояла вода, яхта накренилась. Вся бортовая техника вышла из строя, в том числе и устройство связи. Двигатель умолк навсегда и Тами не могла его запустить. Измученная, вся в ранах и ссадинах девушка должна была решить множество сложнейших задач и для начала осушить каюты и вернуть её в нужное положение. Она выкачала воду, перераспределила груз. Потом сделала подобие паруса на обломках мачты. Яхта могла двигаться с крайне низкой скоростью (два узла в час), но она шла!