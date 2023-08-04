Почему не стоит купаться ночью в море или океане



Чаще всего, со всеми этими перемещениями, свободное время появляется только ближе к вечеру. А искупаться в долгожданном водоёме хочется еще в самолёте.

Но если уже начинает смеркаться, то лучше потерпеть до завтрашнего утра, или обойтись бассейном. Как только наступает темнота от большой воды лучше держаться подальше.



