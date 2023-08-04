FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2644 поста • 525 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Почему не стоит купаться ночью в море или океане

Почему не стоит купаться ночью в море или океане

Автор:
04 августа 2023 17:40
Сообщество : Путешествия
Метки: интересное   море   океан   отдых   отпуск   путешествия   туризм   
1547
4

Сейчас пора отпусков, время романтичных поездок на море или к океану. Долгий перелёт, возможно с задержкой рейса, потом поездка в отель и, наконец-то, отдыхающие добрались до номера.


Чаще всего, со всеми этими перемещениями, свободное время появляется только ближе к вечеру. А искупаться в долгожданном водоёме хочется еще в самолёте.

Но если уже начинает смеркаться, то лучше потерпеть до завтрашнего утра, или обойтись бассейном. Как только наступает темнота от большой воды лучше держаться подальше.


Практически на любом пляже всегда дежурят спасатели. Вода непредсказуема и случиться может всё что угодно. Задача спасателей - смотреть за отдыхающими, немедленно оказывать помощь пострадавшим на воде, регулировать безопасность на пляже.
Но нельзя ориентироваться только на них - безопасность всегда в первую очередь лежит на плечах отдыхающих. И так как в ночное время спасатели отправляются на заслуженный отдых, то на прибрежных песках остаются только отпускники и зачастую они не всегда трезвые.


Днём на мелководье плещутся неопасные рыбёшки или скаты. А вот с закатом солнца их сменяют опасные хищники, которых не разглядеть в тёмной воде. Количество этих хищников зависит от моря, где проходит отдых.
Понятно, что самое страшное - это акула. Но и без них там хватает всяких недоброжелательных персонажей - ядовитые медузы, морские ежи, рыбы-камни и прочая хтонь. Они только и ждут заката, чтобы выйти на охоту.


Любой несчастный случай, произошедший в тёмное время суток на воде, считается ответственностью пострадавшего. Страховые компании, изучив медицинскую документацию, непременно воспользуются тем, что отдыхающий пострадал ночью и откажется выплачивать компенсацию.

Купайтесь осторожнее и берегите себя!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: интересное   море   океан   отдых   отпуск   путешествия   туризм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Aqueronte 59 минут назад
Какие в Анапе акулы? Там страшнее какули нельзя никуда встретить. А вот ротавирусу плевать, когда вы купаетесь, днем или вечером
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
Flint Полчаса назад
Морские ежи тоже ночью к берегу приползают, тухлятинки пожрать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133404



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный интроверт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#аварии#Китай#подборка#дети#кино#сарказм#драка
#люди#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#забавно#интересное#новости#США#ребенок
#автомобили#в мире#Юмор#интересно#история#Автовсячина#полиция#позитив#Россия#Великобритания
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться