Почему не стоит купаться ночью в море или океане

Сейчас пора отпусков, время романтичных поездок на море или к океану. Долгий перелёт, возможно с задержкой рейса, потом поездка в отель и, наконец-то, отдыхающие добрались до номера.
Чаще всего, со всеми этими перемещениями, свободное время появляется только ближе к вечеру. А искупаться в долгожданном водоёме хочется еще в самолёте.
Но если уже начинает смеркаться, то лучше потерпеть до завтрашнего утра, или обойтись бассейном. Как только наступает темнота от большой воды лучше держаться подальше.
Практически на любом пляже всегда дежурят спасатели. Вода непредсказуема и случиться может всё что угодно. Задача спасателей - смотреть за отдыхающими, немедленно оказывать помощь пострадавшим на воде, регулировать безопасность на пляже.
Но нельзя ориентироваться только на них - безопасность всегда в первую очередь лежит на плечах отдыхающих. И так как в ночное время спасатели отправляются на заслуженный отдых, то на прибрежных песках остаются только отпускники и зачастую они не всегда трезвые.
Днём на мелководье плещутся неопасные рыбёшки или скаты. А вот с закатом солнца их сменяют опасные хищники, которых не разглядеть в тёмной воде. Количество этих хищников зависит от моря, где проходит отдых.
Понятно, что самое страшное - это акула. Но и без них там хватает всяких недоброжелательных персонажей - ядовитые медузы, морские ежи, рыбы-камни и прочая хтонь. Они только и ждут заката, чтобы выйти на охоту.
Любой несчастный случай, произошедший в тёмное время суток на воде, считается ответственностью пострадавшего. Страховые компании, изучив медицинскую документацию, непременно воспользуются тем, что отдыхающий пострадал ночью и откажется выплачивать компенсацию.
Купайтесь осторожнее и берегите себя!
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