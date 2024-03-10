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15 раз, когда люди столкнулись с чем-то трудно объяснимым и попросили о помощи в сети

15 раз, когда люди столкнулись с чем-то трудно объяснимым и попросили о помощи в сети

Автор:
10 марта 2024 16:43
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Вещи   соцсети   странные предметы   что это такое   
1215
19

Мало кому нравятся раздражающие всезнайки в сети, но иногда они очень даже кстати, ведь каждому из нас нужен порой совет и подсказка. Особенно когда находишь что-то странное, непонятное и подозрительное. Такие находки могут не на шутку озадачить и даже встревожить, если вовремя не найти ответы.

1. Два таких странных предмета выпали из моей одежды после стирки. Что это? Запчасти стиральной машинки?

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Это специальные шарики для стирки, которые собирают (наматывают на себя) волосы 


2. Для чего эта маленькая пластиковая коробка с пазами?

Это шкатулка для хранения рыболовных приманок


3. Что за странная щетка? Нашел в ящике со всякой всячиной у родителей. Зубья щетки слишком тугие, чтобы расчесывать что-то

Это очиститель для птичьих жердочек в клетках

4. Что это на колесах, которые я снял с Хонды?

Это акустический демпфер, снижающий уровень шума


5. Работаю уборщиком и нашел это в ванной. Внутри что-то непонятное. Что это?

Это футляр для контактных линз


6. Участвую в гонке и это было в пакете с подарками. Все пластиковое, у ключа два отверстия и прорезь, что это такое?

Это зажим для зубной пасты: вы зажимаете тюбик, а потом закручиваете его, чтобы максимально выдавить пасту

7. Что это за деревянная штука со штырями по кругу? 

Похоже на просто держатель катушек с нитками


8. Играли с сыном на улице, мяч закатился за дерево, и я увидел там много маленьких резиновых колец. Что это такое?

Похоже на резинки, из которых плетут браслеты

9. Это было в офисном туалете. Подключено к сети и направлено в сторону унитаза. Что это такое?

Это светодиодный ночник


10. Что это за белое прямоугольное устройство с темно-синим кругом, которое "смотрит" на мой задний двор через соседский забор? Оно издает 2 щелчка каждые 4 секунды и негромкий гул высокого тона.

Похоже на ультразвуковой отпугиватель животных (возможно соседу надоел лай вашей собаки)


11. Что это за металлический предмет с концами, похожими на корону, и резьбой в центре?

Это ваджра - ритуальное и мифологическое оружие в индуизме и буддизме


12. Купили кукурузу, а внутри непонятно что. Что это?

Это съедобный кукурузный гриб - пузырчатая головня. В Мексике считается деликатесом


13. Нашли во время земельных работ. Это стекло с тремя стеклянными "вкладками" на дне. На дне находится перфорированная медная пластина, за которой, по-видимому, намотана проволока. 

Это винтажная стеклянная электрическая зажигалка для сигар


14. Что это? Я нашел это на одной из наших клумб. Выглядит как два звена цепи с четырьмя резинками вокруг них. 

Это игрушка-фиджет, чтобы занять руки


15. Моя мама оставила отбеливатель в раковине примерно на неделю, пока мы уезжали в отпуск. Вернулись и увидели это. Это плесень?

Похоже, что отбеливатель окислил металлические части раковины


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Метки: Вещи   соцсети   странные предметы   что это такое   
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23k
Killgrave 2 часа назад
Комментарий к фото
Чего только япошки не придумывают, лишь бы нормальную шумку в тачке не делать.
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519
Рома 2 часа назад
Значит, щас у кого-то в руках ВАДЖРА и он даже не догадывается , что обладает оружием богов ?!
А нашёл он её часом не в вимане ?!
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