15 раз, когда люди столкнулись с чем-то трудно объяснимым и попросили о помощи в сети

Мало кому нравятся раздражающие всезнайки в сети, но иногда они очень даже кстати, ведь каждому из нас нужен порой совет и подсказка. Особенно когда находишь что-то странное, непонятное и подозрительное. Такие находки могут не на шутку озадачить и даже встревожить, если вовремя не найти ответы.
1. Два таких странных предмета выпали из моей одежды после стирки. Что это? Запчасти стиральной машинки?
Это специальные шарики для стирки, которые собирают (наматывают на себя) волосы
2. Для чего эта маленькая пластиковая коробка с пазами?
Это шкатулка для хранения рыболовных приманок
3. Что за странная щетка? Нашел в ящике со всякой всячиной у родителей. Зубья щетки слишком тугие, чтобы расчесывать что-то
Это очиститель для птичьих жердочек в клетках
4. Что это на колесах, которые я снял с Хонды?
Это акустический демпфер, снижающий уровень шума
5. Работаю уборщиком и нашел это в ванной. Внутри что-то непонятное. Что это?
Это футляр для контактных линз
6. Участвую в гонке и это было в пакете с подарками. Все пластиковое, у ключа два отверстия и прорезь, что это такое?
Это зажим для зубной пасты: вы зажимаете тюбик, а потом закручиваете его, чтобы максимально выдавить пасту
7. Что это за деревянная штука со штырями по кругу?
Похоже на просто держатель катушек с нитками
8. Играли с сыном на улице, мяч закатился за дерево, и я увидел там много маленьких резиновых колец. Что это такое?
Похоже на резинки, из которых плетут браслеты
9. Это было в офисном туалете. Подключено к сети и направлено в сторону унитаза. Что это такое?
Это светодиодный ночник
10. Что это за белое прямоугольное устройство с темно-синим кругом, которое "смотрит" на мой задний двор через соседский забор? Оно издает 2 щелчка каждые 4 секунды и негромкий гул высокого тона.
Похоже на ультразвуковой отпугиватель животных (возможно соседу надоел лай вашей собаки)
11. Что это за металлический предмет с концами, похожими на корону, и резьбой в центре?
Это ваджра - ритуальное и мифологическое оружие в индуизме и буддизме
12. Купили кукурузу, а внутри непонятно что. Что это?
Это съедобный кукурузный гриб - пузырчатая головня. В Мексике считается деликатесом
13. Нашли во время земельных работ. Это стекло с тремя стеклянными "вкладками" на дне. На дне находится перфорированная медная пластина, за которой, по-видимому, намотана проволока.
Это винтажная стеклянная электрическая зажигалка для сигар
14. Что это? Я нашел это на одной из наших клумб. Выглядит как два звена цепи с четырьмя резинками вокруг них.
Это игрушка-фиджет, чтобы занять руки
15. Моя мама оставила отбеливатель в раковине примерно на неделю, пока мы уезжали в отпуск. Вернулись и увидели это. Это плесень?
Похоже, что отбеливатель окислил металлические части раковины
Источник:
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А нашёл он её часом не в вимане ?!
Видно же что погнута
Пожалуй. И на золото не похоже.