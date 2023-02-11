16 загадочных находок

Предлагаю для вас 16 фотовопросов с доказательствами и объяснениями, чтобы скрасить любопытными знаниями 5 минут вашего драгоценного времени.
Порой нашим вниманием и мыслями полностью овладевает какая-нибудь странная штука, которую можно найти не только в необычных местах, но и даже у себя дома. Конечно, это касается только пытливых умов, которых клафути не корми, дай узнать что-нибудь интересное или разобраться в чём-нибудь непростом. Таких жадных до материальных знаний людей более 2,3 млн в сообществе «What is this thing» на сайте Reddit, и поверьте, там не бывает скучно. Члены сообщества просто ради удовольствия пытаются разобраться с каверзными находками, фотографии которых им присылают другие пользователи.
Вопрос: «Купил новые кроссовки Nike. Внутри коробки был этот маленький пластиковый пакетик, наполненный воздухом, и нечто похожее на крошечный разноцветный микропластик. Наверху есть проушина, в длину примерно 2,5 см»
Ответ: «Думаю, это именно то, что вы сказали. Частицы микропластика. Вероятно, чтобы показать, как Nike помогает очищать нашу планету. Проушина нужна, чтобы носить пакетик на обуви или в качестве брелока».
«На самом деле гениально. Вас не могут оштрафовать за неправильную утилизацию или назвать лидером по загрязнению микропластиком, если вы не загрязняете территорию компании, а отправляете мусор клиентам в качестве маркетинговой уловки, просто, чтобы они сами выбросили его в мусорку», — заметил один из пользователей.
Пользователи также писали, что некоторые производители показывают таким образом, из чего они делают подошву. Компания Nike занимается продажей мелкорубленой резины из подошв кроссовок для создания из них покрытия для спортивных площадок. Выглядит примерно также.
Вопрос: «Что это за черная резиновая штука, прикрепленная к шнурку внутри моей новой лыжной куртки?»
Ответ: «Это держатель для телефона»
Вопрос: «Видел это в туалете, где есть краны, слив и сушилка»
Ответ: «Это для ритуального омовения ног перед молитвой в исламе».
Автор фото написал, что видел это в здании для мероприятий и встреч в кампусе его колледжа. «В кампусе есть несколько мусульманских студенческих организаций», — написал он.
Обязательным условием перед совершением намаза (молитва в Исламе) является совершение тахарата (ритуальное омовение) выводящее человека из состояния ритуальной нечистоты.
Вопрос: «10 см, из пластика, заостренное с одной стороны. Получил в подарок на Новый год. Что это такое?»
Ответ: «Это приспособа для разведения страниц в стороны во время чтения. Острый конец входит в корешок, а большой палец в отверстие, чтобы можно было легко читать книгу, держа её одной рукой»
Вопрос: «Эти "ворота" на реке Ниагара, за которыми ними ничего нет. Я предположил, что это часть доков или что-то в этом роде, но я не могу придумать, для чего это может быть нужно»
Ответ: «Под городом идут подземные туннели, по которым течёт вода из реки к электростанции. Эти ворота нужны для перекрытия подачи воды»
Вопрос: «Найдено в сейфе в доме умершего мужчины: 11 одинаковых стопок тонких полосок черной бумаги, обернутых полиэтиленовой пленкой и покрытых белой пудрой. Размеры каждой полоски примерно 16 см х 6,5 см, высота каждой стопки примерно 5 см. В остальном сейф был пуст»
Ответ: «Это для "чёрной аферы"».
В США существует так называемое "мошенничество с чёрными деньгами". Мошенники сообщают людям, что у них есть упаковки краденых денег из банка, в которых взорвалась черная краска во время кражи, но у них не хватает денег на покупку «специальных химикатов» для их очистки. Преступники предлагают вложиться в покупку химикатов за обещание доли от кражи. Особо наивные люди выходят на контакт и просят предъявить доказательства существования этих денег, тогда мошенники приглашают их к себе, чтобы показать «чёрные деньги». Для пущей уверенности мошенник берёт заранее подготовленную купюру, как правило, покрытую клеем и окрашенную йодом, и отмывает её «специальным химическим раствором», который состоит из растворённых в воде таблеток витамина C. После этого негодяй сообщает, что это были либо последние остатки «химиката», либо «случайно» разливает его прямо на глазах у человека. После такого шоу доверчивые люди иногда расстаются с деньгами.
«Эти "деньги" выглядят точно также, как в результатах поиска. Большое спасибо!», — написал автор фото. Только теперь непонятно, либо почивший мужчина сам повелся на аферу, либо разводил с помощью этих «денег» других.
Вопрос: «Около 60 см в длину цифры от 1 до 10 с обеих сторон. Сфотографировано в ресторане»
Ответ: «Это для оповещения официантов, загорающиеся цифры показывают, что заказ с таким номером готов к подаче».
Вопрос: «Контейнер, открывающийся вбок. Копание в поисковике ничего не дало»
Ответ: «Это контейнер для хранения свежих трав в холодильнике»
Травы ставятся стеблями вниз в белую чашу, а на дно контейнера наливается вода, которая и сохраняет зелень свежей. Если вы посмотрите на фото, то увидите, что крышка контейнера открывается не у основания, что позволяет воде не выливаться.
Вопрос: «Я видел эти металлические (струны?) в магазине, которые были приклеены к чему угодно, от бутылок с шампунем до крема для лица. На одних товарах они есть, на других нет. Что это такое?»
Ответ: «Это метки для борьбы с воровством. Сигнализация на выходе из магазина будет пищать, если вынести данную метку до деактивации».
«Однажды я положил одну такую во внутреннюю часть ботинка друга. Он заставлял пищать сигнализацию в магазинах около 2 месяцев, прежде чем понял в чём дело», — поделился своей историей один из пользователей.
Как писали комментаторы, в США на рынке краденых из супермаркетов вещей большим спросом пользуются средства для гигиены, поэтому продавцам приходится вешать метки на такие, казалось бы, малоценные вещи. С другой стороны непонятно, что мешает вору оторвать эту метку прямо в магазине.
Вопрос: «Какое-то строительное устройство с желтым основанием. Не уверен, что оно уходит в землю. Издает мелодичные жужжащие звуки через равные промежутки времени с повышением высоты тона»
Ответ: «Это устройство SL-RAT для проверки загрязнения/закупоривания труб с помощью акустических волн»
Устройство выглядит как квадратная гантель с жёлтым прямоугольником посередине, который служит просто для удержания устройства над канализационным люком, когда одна из частей девайса опущена вниз. Чтобы проверить загрязнённость труб, понадобится несколько таких устройств, одно из которых будет источником сигнала, а другое — приёмником. Один рабочий опускает источник акустического сигнала в канализационный люк, пока другой делает то же самое с приемником, опуская его в другой люк одной трубы. Затем они включают устройства, получая данные о загрязнённости труб в виде цифр, где 0 — это полная закупорка.
Вопрос: «Нашла на кухне в ящике со всякой всячиной. Тяжелое, твердая латунь»
Ответ: «Это номеронабиратель для набора номера на стационарных дисковых телефонах. Вы вставляете шарик в нужную цифру на телефонном циферблате вместо кончика пальца и используете его для поворота диска»
Вопрос: «Легкий металлический предмет с цепочкой, соединяющей две его части. Обе стороны идентичны и без опознавательных знаков. Помечен в комиссионном магазине как "загадочный предмет"»
Ответ: «Это ручка, которая крепится цепочкой к детали, на которой в свою очередь крепится колокольчик дверного звонка»
Если потянуть за ручку, то это сдвинет колокольчик в сторону, заставляя язычок биться о его внутренние стороны.
Вопрос: «Сделано глины/терракоты, помещается в ладонь. Это шло с чем-то, что я купила, но не могу вспомнить, что это было»
Ответ: «Это терракотовая шайба, которая крепится с обратной стороны крышки контейнера для коричневого сахара»
Данные терракотовые штуки могут быть разных форм и размеров, и предназначаются они для того, чтобы сахар (и другие продукты) не отсыревали, так как терракота впитывает в себя влагу.
Коричневый сахар — это сахар, из которого удалена не вся патока (фактически, большая часть коричневого сахара, который продается, производится путем добавления патоки обратно в полностью рафинированный белый сахар).
Вопрос: «Эта штука была в подарочном наборе духов, но я понятия не имею, что это такое. Такое ощущение, что она сделана из глины или что-то в этом роде, но в коробке нет описания для чего это нужно. Это просто какая-то безделушка?»
Ответ: «Это парфюмерный диффузор. Вы можете распылить на него духи, и он впитает их, а затем будет медленно выпускать аромат в воздух».
Некоторые кладут подобные штуки в шкафы или ящики с бельём, чтобы одежда приобрела аромат любимого парфюма.
Вопрос: «Черный пластиковый гаджет с большой серебристой кнопкой и батарейкой без надписей. Не хочу нажимать, нашел дома»
Ответ: «Это пульт управления подсветкой на зеркале, которое крепится к подголовнику заднего сиденья в машине, чтобы вы могли видеть своих детей в их автокреслах, повернутых спинкой к лобовому стеклу»
Вопрос: «Что это за закрученный в спираль лист металла, прикрепленный к куску дерева?»
Ответ: «Это подставка для хранения книг»
Чем больше стоит книг на подставке, тем больше надо раскручивать металлическую спираль, которая будет стремиться завернуться обратно, придерживая тем самым книги в вертикальном положении.
Источник:
- 16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик
- 13 случаев, когда люди столкнулись с загадочными предметами
- 17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь
- 17 необычных инструментов и устройств для решения некоторых проблем
- 12 вещей, о предназначении которых мало кто знает
И правильно, не нажимай, а то Йеллоустон кааак пи.данёт !
Просто они тупые, как говорил Задорнов.