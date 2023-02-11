16 загадочных находок

Ответ: «Думаю, это именно то, что вы сказали. Частицы микропластика. Вероятно, чтобы показать, как Nike помогает очищать нашу планету. Проушина нужна, чтобы носить пакетик на обуви или в качестве брелока».

«На самом деле гениально. Вас не могут оштрафовать за неправильную утилизацию или назвать лидером по загрязнению микропластиком, если вы не загрязняете территорию компании, а отправляете мусор клиентам в качестве маркетинговой уловки, просто, чтобы они сами выбросили его в мусорку», — заметил один из пользователей.

Пользователи также писали, что некоторые производители показывают таким образом, из чего они делают подошву. Компания Nike занимается продажей мелкорубленой резины из подошв кроссовок для создания из них покрытия для спортивных площадок. Выглядит примерно также.

Вопрос: «Что это за черная резиновая штука, прикрепленная к шнурку внутри моей новой лыжной куртки?»