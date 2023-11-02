Обычные на первый взгляд вещи, которые пугают до чёртиков

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Порой одна маленькая деталь или предмет могут напугать. Пользователи столкнулись с разными вещами, которые вроде бы обычные, но вызывают массу тревожных мыслей и недоумения.
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11. Говорят, что так выглядит устройство, удерживающее малышей неподвижно во время обрезания
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