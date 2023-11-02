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Обычные на первый взгляд вещи, которые пугают до чёртиков

Обычные на первый взгляд вещи, которые пугают до чёртиков

Автор:
02 ноября 2023 13:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: ВТФ   Вещи   обычные вещи   пугащие вещи   странные ситуации   что это такое   
977
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Порой одна маленькая деталь или предмет могут напугать. Пользователи столкнулись с разными вещами, которые вроде бы обычные, но вызывают массу тревожных мыслей и недоумения.

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Метки: ВТФ   Вещи   обычные вещи   пугащие вещи   странные ситуации   что это такое   
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1  комментарий
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Лимонадный Джо 17 минут назад
4. Дезодорант "засахарился".
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