Автор:
11 марта 2024 12:00
Насколько приятнее была бы наша жизнь, если бы зимнюю куртку можно было проверить на холоде до покупки, если бы банкоматы выдавали нам именно те купюры, которые нам нужны, а пиво не нагревалось, пока его пьешь? Об этих и других отличных идеях читайте в этом посте.
1. Пирожки, которые услужливо сообщают о своей начинке
2. Упаковка чипсов со специальным девайсом, который всегда удерживает их наверху
3. Машина, которая не дает тебе слушать музыку, пока не пристегнешься
4. Библиотека, в которой можно взять не только книги, но и формы для выпечки
5. Значок в ресторане, который нужно повернуть, чтобы подошел официант
6. Симулятор зимы в магазине верхней одежды
7. Банкомат, который предлагает выбрать нужные купюры
8. Кофейный лед, чтобы холодный кофе оставался насыщенным
9. Барная стойка с полосой льда, чтобы пиво оставалось холодным
10. Такси с бесшумной мигалкой-сигнализацией, которая дает понять машине позади, что что-то не так и нужно позвонить в полицию
11. Цветной стикер на фруктах, который помогает определить их спелость
12. Бар, который награждает посетителей, когда они не садятся пьяными за руль
13. Стикер, который помогает определить, переворачивали ли вашу посылку
14. Стаканы, которые можно спокойно нести в одной руке
15. Кабинки общественного туалета без щелей
16. Отдельная дверь для детей в детских заведениях
17. Бумажный USB-носитель
18. Ложка, на которой отмечен центр тяжести
19. Пиво, которое можно пить, пока ходишь по супермаркету
20. Пункт в меню, который предлагает угостить работников кухни упаковкой пива
21. Полка в супермаркете, на которую можно складывать товары, которые передумал брать
22. Ячейки хранения, в которых можно оставить телефон на зарядку
23. Светофоры, которые считают, сколько времени осталось ждать. Мы уже привыкли, а идея все равно хорошая!
24. Автомойка, которая проецирует, что именно в данный момент делают с машиной
25. Супермаркет, который раздает детям бесплатные фрукты
26. Лестница с пандусом для колясок и велосипедов
27. Наконец, ведро попкорна с крышкой, которая позволяет не только перемешать его с удобством, но и использовать ее как миску
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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