Насколько приятнее была бы наша жизнь, если бы зимнюю куртку можно было проверить на холоде до покупки, если бы банкоматы выдавали нам именно те купюры, которые нам нужны, а пиво не нагревалось, пока его пьешь? Об этих и других отличных идеях читайте в этом посте.

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1. Пирожки, которые услужливо сообщают о своей начинке 0 Источник:

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2. Упаковка чипсов со специальным девайсом, который всегда удерживает их наверху 0 Источник:

3. Машина, которая не дает тебе слушать музыку, пока не пристегнешься 0 Источник:

4. Библиотека, в которой можно взять не только книги, но и формы для выпечки 0 Источник:

5. Значок в ресторане, который нужно повернуть, чтобы подошел официант 0 Источник:

6. Симулятор зимы в магазине верхней одежды 0 Источник:

7. Банкомат, который предлагает выбрать нужные купюры 0 Источник:

8. Кофейный лед, чтобы холодный кофе оставался насыщенным 0 Источник:

9. Барная стойка с полосой льда, чтобы пиво оставалось холодным 0 Источник:

10. Такси с бесшумной мигалкой-сигнализацией, которая дает понять машине позади, что что-то не так и нужно позвонить в полицию 0 Источник:

11. Цветной стикер на фруктах, который помогает определить их спелость 0 Источник:

12. Бар, который награждает посетителей, когда они не садятся пьяными за руль 0 Источник:

13. Стикер, который помогает определить, переворачивали ли вашу посылку 0 Источник:

14. Стаканы, которые можно спокойно нести в одной руке 0 Источник:

15. Кабинки общественного туалета без щелей 0 Источник:

16. Отдельная дверь для детей в детских заведениях 0 Источник:

17. Бумажный USB-носитель 0 Источник:

18. Ложка, на которой отмечен центр тяжести 0 Источник:

19. Пиво, которое можно пить, пока ходишь по супермаркету 0 Источник:

20. Пункт в меню, который предлагает угостить работников кухни упаковкой пива 0 Источник:

21. Полка в супермаркете, на которую можно складывать товары, которые передумал брать 0 Источник:

22. Ячейки хранения, в которых можно оставить телефон на зарядку 0 Источник:

23. Светофоры, которые считают, сколько времени осталось ждать. Мы уже привыкли, а идея все равно хорошая! 0 Источник:

24. Автомойка, которая проецирует, что именно в данный момент делают с машиной 0 Источник:

25. Супермаркет, который раздает детям бесплатные фрукты 0 Источник:

26. Лестница с пандусом для колясок и велосипедов 0 Источник: