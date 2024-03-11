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Действительно хорошие идеи, способных облегчить нам жизнь

Действительно хорошие идеи, способных облегчить нам жизнь

Автор:
11 марта 2024 12:00
Метки: идеи   интересное   
1401
29
Насколько приятнее была бы наша жизнь, если бы зимнюю куртку можно было проверить на холоде до покупки, если бы банкоматы выдавали нам именно те купюры, которые нам нужны, а пиво не нагревалось, пока его пьешь? Об этих и других отличных идеях читайте в этом посте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеи   интересное   
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