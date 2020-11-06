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10 любопытных фактов о космических полётах

10 любопытных фактов о космических полётах (11 фото)

Автор:
06 ноября 2020 23:50
Сообщество : Факты
Метки: астронавты   космонавт   космос   полёты   путешествия   факты   
2338
11

Почти каждый мальчишка в детстве мечтает стать космонавтом, и покорять бесконечное пространство на космическом корабле. Потом дети вырастают и их мечты становятся более приземлёнными, но всё-таки небольшой процент людей добивается желаемого, и отправляется к звёздам. В этом посте пойдёт речь об малоизвестных и любопытных фактах, которые происходят во время космических путешествий.

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Метки: астронавты   космонавт   космос   полёты   путешествия   факты   
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19  комментариев
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13k
Сталкер 5 часов назад
В целом – познавательно. Некоторых вещей не знал.
Во всяком случае, пост интереснее, чем "новости" о мадоннах-кардяшьянах и т. п.
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13k
vikklu 2 часа назад
А я где-то читал, что вода, как и моча, таки проходит цикл очищения и используется неоднократно. Мож сбрехали? Утверждать не буду.
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−49
Князь Курбский 2 часа назад
Австрия AT 25.50 € 4'080.00 € 379'022.00 RUB
2 Бельгия BE 31.20 € 4'992.00 € 463'745.00 RUB
3 Болгария BG 5.00 € 800.00 € 74'318.00 RUB
4 Венгрия HU 7.90 € 1'264.00 € 117'423.00 RUB
5 Германия DE 27.70 € 4'432.00 € 411'722.00 RUB
6 Греция GR 12.80 € 2'048.00 € 190'255.00 RUB
7 Дания DK 38.30 € 6'128.00 € 569'276.00 RUB
8 Ирландия IE 28.00 € 4'480.00 € 416'181.00 RUB
9 Испания ES 16.20 € 2'592.00 € 240'791.00 RUB
10 Италия IT 20.50 € 3'280.00 € 304'704.00 RUB
11 Кипр CY 14.10 € 2'256.00 € 209'577.00 RUB
12 Латвия LV 7.80 € 1'248.00 € 115'937.00 RUB
13 Литва LT 8.80 € 1'408.00 € 130'800.00 RUB
14 Люксембург LU 36.90 € 5'904.00 € 548'467.00 RUB
15 Мальта MT 14.10 € 2'256.00 € 209'577.00 RUB
16 Нидерланды NL 27.80 € 4'448.00 € 413'209.00 RUB
17 Польша PL 8.70 € 1'392.00 € 129'314.00 RUB
18 Португалия PT 11.60 € 1'856.00 € 172'418.00 RUB
19 Румыния RO - - -
20 Словакия SK 9.20 € 1'472.00 € 136'746.00 RUB
21 Словения SI 16.00 € 2'560.00 € 237'818.00 RUB
22 Финляндия FI 27.00 € 4'320.00 € 401'318.00 RUB
23 Франция FR 24.60 € 3'936.00 € 365'645.00 RUB
24 Хорватия HR 9.50 € 1'520.00 € 141'205.00 RUB
25 Чешская Республика CZ 9.90 € 1'584.00 € 147'150.00 RUB
26 Швеция SE 24.60 € 3'936.00 € 365'645.00 RUB
27 Эстония EE 9.90 € 1'584.00 € 147'150.00 RUB
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−49
Князь Курбский 3 часа назад
Зато у нас зарплата в 7-8 раз больше чем в путирашке. И нах нам космос то?
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3k
Сергей Князь Курбский 2 часа назад
Где это у вас??
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10k
[email protected] Сергей 11 минут назад
Он же князь, в княжестве его...
Лекарства санитары не дали вовремя, вот и обострение княжеское
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1k
newegg 4 часа назад
* На борту МКС законодательно запрещены половые акты между людьми.
* Космические станции и скафандры для выхода в космос оснащены специальными фильтрами для удаления взрывоопасного метана, который вырабатывают космонавты.
* Космонавтам в космосе трудно определить, когда их мочевой пузырь полон, потому что моча не собирается на дне мочевого пузыря в условиях низкой гравитации. Обычно позыв опорожниться возникает при наполнении на 1/3, но в космосе такое желание возникает только при почти полном наполнении, что может вызвать проблемы. В качестве меры предосторожности космонавтов обучают опорожняться каждые два часа.
* Космонавты берут в космос маленькие хлебцы, которые не надо откусывать от большого куска чтоб не появлялись крошки.
Астронавты берут мексиканские пшеничные лепешки - тортильи, которые остаются мягкими долгое время и легко отламываются без крошек.
* Первую песню в космосе, Jewel in the Night, записал какадский астронвт Крис Хэдфилд. Запись была загружена на YouTube 24 декабря 2012 года.
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328
Dmitriy 4 часа назад
Всегда был уверен, что твердые отходы сгорают в плотных слоях атмосферы с грузовыми кораблями. Одно дело доставить на Землю результаты экспериментов, а другое мусор. Проще, чтобы сгорел.
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1k
newegg Dmitriy 3 часа назад
Скорее всего, кривой перевод.
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−49
Князь Курбский 4 часа назад
Рогозин молодец что у рашки больше нет космоса
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1k
Чилли Дэ Вилли Князь Курбский 3 часа назад
У канашки никогда и небыло. Ток в газетах про других читаете
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1k
Outcast Князь Курбский 2 часа назад
10 любопытных фактов о космических полётах
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4k
Bartello 4 часа назад
Интересно, а сколько стоит обед в космосе за счёт доставки?
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8k
БарНалей Bartello 4 часа назад
Очень разные данные на этот счет. 1 кг от 10 до 30 штук баксов. Можно сплошными трюфелями питаться, на цену это не повлияет ;)
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27k
Дмитрий 5 часов назад
«Роскосмос» запросил у правительства 1,5 трлн рублей на создание системы «Сфера». Система должна стать ответом американской спутниковой системе Starlink от Илона Маска.

Инвестиции Starlink составили 10 млрд баксов, что примерно в 20 раз меньше, чем просит Роскосмос. Видимо спутники будут не только раздавать интернет, но и строить новые дома Рогозину
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16k
Delhana Дмитрий 5 часов назад
Вот каким надо быть тупорылым говнососом, чтобы в познавательный пост начать накидывать политоту.
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468
g789 Дмитрий 5 часов назад
Дмитрий, ну Сфера это действительно схема для строительства коттеджей, не поспоришь.
Но математику игнорить?! НЕПРОСТИТЕЛЬНО!!!!!
10*20=200 млрд баксов и 1,5 трлн рублей. 7,5 рубля за доллар? Мы построили коммунизм? Незаметно прошла деноминация?


А что до Сферы, то вот цитата из википедии:
"По состоянию на ноябрь 2020 года не запущено ни одного спутника по программе "сфера"
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206
Атомный Крот g789 4 часа назад
Более того, программа Сфера еще и не утверждена официально. Соответственно, просто физически еще не может быть запущено ни одного спутника.
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9k
Bill g789 4 часа назад
Похоже, Дмитрий что-то знает о деноминации доллара.
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