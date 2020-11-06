10 любопытных фактов о космических полётах

Почти каждый мальчишка в детстве мечтает стать космонавтом, и покорять бесконечное пространство на космическом корабле. Потом дети вырастают и их мечты становятся более приземлёнными, но всё-таки небольшой процент людей добивается желаемого, и отправляется к звёздам. В этом посте пойдёт речь об малоизвестных и любопытных фактах, которые происходят во время космических путешествий.
Вкусовые рецепторы в космосе дают сбой. В организме астронавтов происходит перераспределение жидкости, и они теряют вкусовые ощущения. Большинство космонавтов страдают от пищи, кажущейся им невероятно пресной и даже безвкусной, поэтому они начинают испытывать настоящую страсть к острому и кислому.
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Вода - дефицитный товар в космосе, она почти полностью поступает с Земли. Вот почему астронавтам приходится жёстко экономит ценную жидкость. Они смачивают мочалку специальным мылом, которое пенится, но не требует смывания. Зубы космонавты чистят тоже без воды.
В космосе можно плакать, но поплакать как на Земле не получится. В условиях микрогравитации слезы не текут, а остаются приклеенными к уголкам глаз, пока их не вынут вручную или они не высохнут. Более того, скопившиеся слёзы доставляют человеку немало неприятных ощущений.
Сон в космосе - это действительно сложная штука. Астронавты находятся в невесомости, поэтому они спят в любом положении, и должны привязать себя так, чтобы не ударяться об окружающие их предметы. Кроме того, у них обычно есть своя маленькая каюта, в которой они спят в мешке.
Физические упражнения для космонавта так же важны, как сон и еда. Спорт помогает избежать серьезных телесных и психологических проблем. Поэтому для астронавтов разработаны специальные комплексы упражнений, которые помогут им подготовить организм к возвращению на Землю.
Во время пребывания в космосе, сердце космонавта изменяется. Из-за невесомости, его форма становится более округлой, и теряется мышечная масса.
Невесомость также оказывает влияние на позвоночник астронавтов, которые возвращаются из своего космического путешествия более высокими, так как давление значительно снижается. Однако эти изменения не длятся вечно. Как только космонавты ступают на Землю, и подчиняются законам гравитации, их рост становится прежним.
В каждом космическом аппарате есть туалет, который может использоваться как мужчинами, так и женщинами. Они созданы таким образом, чтобы быть максимально похожими на аналогичные заведения на Земле, но эти устройства используют воздушный поток вместо воды для перемещения отходов через систему.
Некоторые из астронавтов, которые побывали в космосе, утверждают, что там царит особый запах, похожий на запах пороха и металла.
Любые твердые отходы запрессовываются и хранятся герметично в пластиковых пакетах на борту, а затем утилизируются после посадки на Земле. Сточные воды, в том числе моча, сначала потоком воздуха удерживаются в специальном резервуаре, а затем периодически выпускаются в космос, где любые жидкости испаряются.
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Метки: астронавты космонавт космос полёты путешествия факты
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Во всяком случае, пост интереснее, чем "новости" о мадоннах-кардяшьянах и т. п.
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Лекарства санитары не дали вовремя, вот и обострение княжеское
* Космические станции и скафандры для выхода в космос оснащены специальными фильтрами для удаления взрывоопасного метана, который вырабатывают космонавты.
* Космонавтам в космосе трудно определить, когда их мочевой пузырь полон, потому что моча не собирается на дне мочевого пузыря в условиях низкой гравитации. Обычно позыв опорожниться возникает при наполнении на 1/3, но в космосе такое желание возникает только при почти полном наполнении, что может вызвать проблемы. В качестве меры предосторожности космонавтов обучают опорожняться каждые два часа.
* Космонавты берут в космос маленькие хлебцы, которые не надо откусывать от большого куска чтоб не появлялись крошки.
Астронавты берут мексиканские пшеничные лепешки - тортильи, которые остаются мягкими долгое время и легко отламываются без крошек.
* Первую песню в космосе, Jewel in the Night, записал какадский астронвт Крис Хэдфилд. Запись была загружена на YouTube 24 декабря 2012 года.
Инвестиции Starlink составили 10 млрд баксов, что примерно в 20 раз меньше, чем просит Роскосмос. Видимо спутники будут не только раздавать интернет, но и строить новые дома Рогозину
Но математику игнорить?! НЕПРОСТИТЕЛЬНО!!!!!
10*20=200 млрд баксов и 1,5 трлн рублей. 7,5 рубля за доллар? Мы построили коммунизм? Незаметно прошла деноминация?
А что до Сферы, то вот цитата из википедии:
"По состоянию на ноябрь 2020 года не запущено ни одного спутника по программе "сфера"