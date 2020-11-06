10 любопытных фактов о космических полётах

Сон в космосе - это действительно сложная штука. Астронавты находятся в невесомости, поэтому они спят в любом положении, и должны привязать себя так, чтобы не ударяться об окружающие их предметы. Кроме того, у них обычно есть своя маленькая каюта, в которой они спят в мешке.