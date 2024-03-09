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8 марта без подарка: девушки рассказали о своем печальном опыте

8 марта без подарка: девушки рассказали о своем печальном опыте

Автор:
09 марта 2024 17:56
Сообщество : Юмор
Метки: 8 марта   Юмор   девушки   отношения   подарок   праздник   цветы   
1351
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Не для всех представительниц прекрасной половины человечества день 8 марта 2024 прошел в праздничном ритме. Есть и те, про кого мужчины просто забыли. Вы даже представить себе не можете, сколько обиженных женщин грустит сейчас в интернете.

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Метки: 8 марта   Юмор   девушки   отношения   подарок   праздник   цветы   
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22  комментария
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Владимир 37 минут назад
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uma-dohu 23 секунды назад
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2k
КАКАнгел 4 минуты назад
Смотрю на подарок к 23 февраля , ну на то место куда планировал складывать те богатые подношения . а там пусто. и какие на хрен подарки к 8 Марта ?
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Shtoppi 8 минут назад
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evzhur 8 минут назад
Если вникнуть в суть этого праздника, то мы подарили женщинам право голосовать на выборах и получать высшее образование. Но вроде как им это нах не нужно было, им надо побрякушки и ипаться.
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Maximvs 9 минут назад
А что становится с теми, которые знакомятся весноу и осенью? Может задуматься, что не так с поведением, почему они не задерживаются надолго
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Игорь 9 минут назад
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Егор 14 минут назад
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Алексей 15 минут назад
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Алексей 15 минут назад
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АСИСЯЙ 16 минут назад
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АСИСЯЙ 18 минут назад
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Натюрморд 18 минут назад
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Гомерчик Полчаса назад
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Copycat Полчаса назад
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Гомерчик Полчаса назад
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25k
сеньор Леонсио 37 минут назад
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Autumn2015 37 минут назад
А меня первый раз не поздравил с 8 марта старый друг, который стал уже как родня, которого вытаскивала , бегала по врачам, когда он загибался от аутоимунки и никто не определял вообще с ним, отчего человек почернел и похудел на 20 кг , не поздравил никак, будто меня нет, ни звонка, ни открытки в Вайбере, ничего. Нет, он жив и относительно здоров.
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Владимир 38 минут назад
А 14 февраля что за праздник? Если не ДР. Да и вообще не пойму [мат] ли на рядовые праздники подарки дарить? Я про 8 марта, день ангела и так далее. Это не ДР, не день матери, не новый год. Че совсем прихренели, может еще на хеллуин дарить и на каждый церковный?
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