8 марта без подарка: девушки рассказали о своем печальном опыте

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Не для всех представительниц прекрасной половины человечества день 8 марта 2024 прошел в праздничном ритме. Есть и те, про кого мужчины просто забыли. Вы даже представить себе не можете, сколько обиженных женщин грустит сейчас в интернете.
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1. Жена гордого горца говорит мужу, что к 8 марта не плохо бы подарить женщинам подарки.
2. Рисунок 2: они идут по магазинам и затариваются.
3. Рисунок 3: Гордый джигит идёт впереди, руки в карманах, а следом жена тащит на своём горбу мешок с подарками.