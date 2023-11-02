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В Москве сдаётся квартира с дизайнерским ремонтом без ванной и туалета

В Москве сдаётся квартира с дизайнерским ремонтом без ванной и туалета

Автор:
02 ноября 2023 08:29
Метки: Москва   Прикол   Россия   аренда   интересно   квартира   
1275
4

В Москве около метро «Динамо» можно отыскать квартиру с дизайнерским, по мнению собственника, ремонтом всего за 24 тысячи рублей. Однако есть несколько нюансов. Например, отсутствующий туалет.

Cтудия в 3,4 м² без ванной и туалета сдаётся в Беговом районе Москвы.

Студия находится в ЖК «Царская площадь» и стоит 24 тысячи рублей в месяц. В публикации сказано, что в пешей доступности от дома находятся станции метро «Динамо», «Петровский парк» и «Белорусская». Почти половину помещения занимает диван. Помимо него, внутри есть вешалка для одежды, два зеркала, маленькая раковина и небольшой стеллаж.

Санузла и кухни в экстремально маленькой квартире нет. Владелец жилья предлагает будущему арендатору принимать душ и справлять нужду в платном фитнес-зале на первом этаже комплекса, а питаться — в ресторанах, столовых или круглосуточной чайхане. Отсутствие окна собственник относит к плюсам жилища — по словам автора публикации, за счет этого в квартире всегда тепло.

При этом владелец помещения готов сдавать его не всем — только одному человеку, который должен пройти по ряду требований. «Недовольные, агрессивные, с кучей вопросов и требований, проходите мимо — под свои запросы ищите другие помещения, в Москве сдают очень много под любой вкус и кошелек», — говорится в публикации.

Источник:

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Метки: Москва   Прикол   Россия   аренда   интересно   квартира   
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7  комментариев
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56k
zloykoyot 55 минут назад
Хитрожопый хозяин прикупил кладовку в доме. А когда понял что она нахер не впёрлась, решил сделать маленький гешефт. Жилое помещение не может быть без окон и санузла, смотрим п.9 СНиП № 31-03-2003.
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1k
Просто чувак в интернете 6 минут назад
Зато Москвееее
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14k
Александр Маслов 20 минут назад
Есть варианты! (для оперативности можно "парашу" выносим через окно * на газон ресторана

* окно то есть?
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10k
МихА 39 минут назад
Для мигрантов потянет,,, писнут в умывальник, какнут в пакет
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7k
Roman 59 минут назад
Будем честны: писсуар-то есть.
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