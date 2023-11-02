В Москве сдаётся квартира с дизайнерским ремонтом без ванной и туалета

При этом владелец помещения готов сдавать его не всем — только одному человеку, который должен пройти по ряду требований. «Недовольные, агрессивные, с кучей вопросов и требований, проходите мимо — под свои запросы ищите другие помещения, в Москве сдают очень много под любой вкус и кошелек», — говорится в публикации.