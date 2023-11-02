В Москве сдаётся квартира с дизайнерским ремонтом без ванной и туалета

В Москве около метро «Динамо» можно отыскать квартиру с дизайнерским, по мнению собственника, ремонтом всего за 24 тысячи рублей. Однако есть несколько нюансов. Например, отсутствующий туалет.
Cтудия в 3,4 м² без ванной и туалета сдаётся в Беговом районе Москвы.
Студия находится в ЖК «Царская площадь» и стоит 24 тысячи рублей в месяц. В публикации сказано, что в пешей доступности от дома находятся станции метро «Динамо», «Петровский парк» и «Белорусская». Почти половину помещения занимает диван. Помимо него, внутри есть вешалка для одежды, два зеркала, маленькая раковина и небольшой стеллаж.
Санузла и кухни в экстремально маленькой квартире нет. Владелец жилья предлагает будущему арендатору принимать душ и справлять нужду в платном фитнес-зале на первом этаже комплекса, а питаться — в ресторанах, столовых или круглосуточной чайхане. Отсутствие окна собственник относит к плюсам жилища — по словам автора публикации, за счет этого в квартире всегда тепло.
При этом владелец помещения готов сдавать его не всем — только одному человеку, который должен пройти по ряду требований. «Недовольные, агрессивные, с кучей вопросов и требований, проходите мимо — под свои запросы ищите другие помещения, в Москве сдают очень много под любой вкус и кошелек», — говорится в публикации.
Источник:
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* окно то есть?
PS вообще не ясно, кому нужна комната без удобств. Даже для потрахушек "на час" и то не годится....