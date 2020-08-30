Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры

Когда у тебя нет собственного жилья, а с родственниками жить уже нет сил, то единственный вариант - снять квартиру. Вот тут и начинается все самое интересное...

А мы продолжаем изучать объявления о сдаче квартир 0 Источник:

Закрытые комнаты в съемных квартирах - это особый вид извращения 0 Источник:

Деньги - это не всегда единственный вариант оплаты жилья 0 Источник: