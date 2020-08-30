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Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры

Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры (19 фото)

Автор:
30 августа 2020 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: аренда   квартира   прикол   приколы   смех   съемная квартира   хозяйка   юмор   
10596
19
Когда у тебя нет собственного жилья, а с родственниками жить уже нет сил, то единственный вариант - снять квартиру. Вот тут и начинается все самое интересное...

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Метки: аренда   квартира   прикол   приколы   смех   съемная квартира   хозяйка   юмор   
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29  комментариев
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Сдавал квартиру молодой квартирантке с ребёнком. Во время ковид потеряла работу, ныла, что денег нет, снизил квартплату, набрала долг, не выгнал. Она свалила и не заплатила. Надо было брать мОнетами
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501
jug 16 минут назад
Интересно, почему в некоторых квартирах душевая кабинка стоит в комнате? Или это хрущевки-полугостинки?
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2k
Менструальный бздун 38 минут назад
Чаще всего такие "хозяевА" берут депозит, залог или что-то в таком духе, который, как они считают, не обязаны возвращать. А потом устраивают неывыносимую жизнь, хотя формально вроде всё в пределах закона. Жильцы, матерясь сьезжают, депозит остаётся. PROFIT! Следующий!
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2k
Менструальный бздун 37 минут назад
При заселении сразу представляйтесь юристами, на крайняк студентами последнего курса, или невзначай расскажите, что ваш ближайший родственник - прокурор, и так далее.
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501
jug Менструальный бздун 19 минут назад
Такие хозяева юристам просто не сдадут.
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245
andrey 2 часа назад
у меня утюг стоит на подоконнике !
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0
maxim 2 часа назад
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46
Denisio7 2 часа назад
"Обожаю" таких владельцев квартир, которые указывают что и где должно стоять. По идее - за испорченное имущество просто возмещаешь. Поэтому, мне непонятно - какие вообще могут быть ТРЕБОВАНИЯ, УКАЗАНИЯ и вопросы? Верно ли стоит утюг... "Я - хозяйка квартиры"... Арендатор платит деньги за пользование "хозяйской" квартиры. То есть - он является временным владельцем. Грубо говоря. А то интересно придумали: и деньги плати, и поклоны бей...
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6k
Administrator Denisio7 48 минут назад
тут все просто - рынок
либо найдется съемщик согласный с требованиями, либо хозяйка умерит пыл
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7k
Kucher 3 часа назад
Я, пока служил, пять съёмных квартир сменил. Кроме одной везде было одно и то же перед тем, как съезжать. Оплату с самого начала требуют за месяц вперёд. Но, когда уезжаешь, требуют за прошедший, уже оплаченный месяц. Аргумент, что я вам всегда за месяц вперёд платил, вызывают полное разжижение мозга и склероз.
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78k
Taras Kozalupko Kucher 17 минут назад
Я обычно раз в полгода за полгода платил
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2k
Макс 3 часа назад
Напомнило:
Сдам раздолбанную в хлам двухкомнатную квартиру 60 кв. м в центре за 10 тысяч рублей для настоящих экстремалов! Есть практически все, но не пригодно к использованию. Зато я новый кран в ванной установил, шторы постирал и ведро с тряпкой купил. Микроволновка в подарок, а также весь хлам, который остался от предыдущих жильцов! А еще я готов купить мешок цемента, строительные средства, чтобы устранить казусы, о которых вы еще не знаете, но это пока сюрприз. Возможны варианты понижения оплаты, коммуналка оплачивается отдельно! Плюс покажу, как не платить за электричество.
Для риелторов и желающих пощекотать нервы и пощупать все наяву просмотр платный (от 200 рублей). Просмотр из коридора – 100 рублей. Просмотр одним глазом – 50 рублей, групповые экскурсии – 10 рублей с человека, просмотр с улицы в окно бесплатно! В связи с моей загруженностью по работе вынужден сделать такой тариф, нужна компенсация.
Напомнило: Сдам раздолбанную в хлам двухкомнатную квартиру 60 кв. м в центре за 10 тысяч рублей для настоящих экстремалов! Есть практически все, но не пригодно к использованию. Зато я новый кран в ванной установил, шторы постирал и ведро с тряпкой купил. Микроволновка в подарок, а также весь хлам, который остался от предыдущих жильцов! А еще я готов купить мешок цемента, строительные средства, чтобы устранить казусы, о которых вы еще не знаете, но это пока сюрприз. Возможны варианты понижения оплаты, коммуналка оплачивается отдельно! Плюс покажу, как не платить за электричество. Для риелторов и желающих пощекотать нервы и пощупать все наяву просмотр платный (от 200 рублей). Просмотр из коридора – 100 рублей. Просмотр одним глазом – 50 рублей, групповые экскурсии – 10 рублей с человека, просмотр с улицы в окно бесплатно! В связи с моей загруженностью по работе вынужден сделать такой тариф, нужна компенсация.
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5k
Сгусток позитива 3 часа назад
"Подокольнике" ???)))))))))))
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2k
ишты Сгусток позитива 2 часа назад
Не, ну в последнем слове исправлено же - "подекольник".
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268
Рустам Суюшев 3 часа назад
Была подруга, которая кончала, как из пулемёта, кричала диким ором и отключалась после этого, будто сознание теряла. Попросила как-то сделать больно и выругать её. К моему сожалению это случилось при её маме (ночевал там, зашла на крики). Доча отговорила от звонка в милицию и подачи заявления на изнасилование. Имел бледный вид!)
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170
fda Рустам Суюшев 3 часа назад
Завидую мОлча.
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1k
Бровеносец в потёмках Рустам Суюшев Час назад
"Ты жирная, а твой борщ - говно!"
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964
Kvint 4 часа назад
Снимать квартиры у полоумных москвичей? Нет уж, спасибо.
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964
Kvint zloykoyot 2 часа назад
Лучше купить в вашей Москве квартиру. Славо богу москвичи в массе своей ленивые, а работы много. На квартиру можно быстро заработать
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39k
zloykoyot Kvint 2 часа назад
Приезжай, заработай. Ты настоящих москвичей-то дохера видел?
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77
Сергей С Kvint 2 часа назад
Да, из аула виднее
Штук 5 небось купил уже?
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964
Kvint Сергей С Час назад
Пять не заработал, одну пока. На вторую коплю.
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Сергей С Kvint Час назад
Жги))
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