Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры

Когда у тебя нет собственного жилья, а с родственниками жить уже нет сил, то единственный вариант - снять квартиру. Вот тут и начинается все самое интересное...
1. Собственники уверены, что сдать можно любую квартиру
При просмотре объявлений можно умереть со смеху
Дорохо-бохато
Посидите пока, я в душ!
А мы продолжаем изучать объявления о сдаче квартир
Закрытые комнаты в съемных квартирах - это особый вид извращения
Деньги - это не всегда единственный вариант оплаты жилья
Не верите, тогда следующие фотографии для вас
Когда запрещено все!
"Замок" на стиральную машину
Съемная квартира - это огромное количество нюансов. Иногда очень хочется на все плюнуть и взять ипотеку на 30 лет
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либо найдется съемщик согласный с требованиями, либо хозяйка умерит пыл
Сдам раздолбанную в хлам двухкомнатную квартиру 60 кв. м в центре за 10 тысяч рублей для настоящих экстремалов! Есть практически все, но не пригодно к использованию. Зато я новый кран в ванной установил, шторы постирал и ведро с тряпкой купил. Микроволновка в подарок, а также весь хлам, который остался от предыдущих жильцов! А еще я готов купить мешок цемента, строительные средства, чтобы устранить казусы, о которых вы еще не знаете, но это пока сюрприз. Возможны варианты понижения оплаты, коммуналка оплачивается отдельно! Плюс покажу, как не платить за электричество.
Для риелторов и желающих пощекотать нервы и пощупать все наяву просмотр платный (от 200 рублей). Просмотр из коридора – 100 рублей. Просмотр одним глазом – 50 рублей, групповые экскурсии – 10 рублей с человека, просмотр с улицы в окно бесплатно! В связи с моей загруженностью по работе вынужден сделать такой тариф, нужна компенсация.
Штук 5 небось купил уже?