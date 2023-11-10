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В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц

В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц

Автор:
10 ноября 2023 11:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   аренда   дизайн   египетский стиль   квартира   креатив   фантазия   фото   
2599
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Смотрим, что находится в недвижимости.

Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра


В Новосибирске появилось предложение об аренде двухкомнатной квартиры вблизи площади Ленина. Ее можно снять за 150 тысяч рублей в месяц.

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Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Сибирский партнер» в конце октября. Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра, она находится на 8 этаже здания. Речь идет о 21-этажном доме №50 по улице Коммунистической в Центральном районе.

— Квартира состоит из просторной кухни-гостиной, спальная комната. Комплектация квартиры: квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой известных брендов, — указано в объявлении.

Квартира укомплектована необходимой мебелью


В квартире имеются встроенная ванна и бытовая техника, три телевизора, в каждой комнате размещен кондиционер.

В жилье выполнили «дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов». О каких именно материалах идет речь, в объявлении не уточняется.


В одной из комнат разместили «пирамиду», внутри которой находятся свечи.

Источник:

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Метки: Новосибирск   аренда   дизайн   египетский стиль   квартира   креатив   фантазия   фото   
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24  комментария
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6k
livaneth 2 часа назад
Такую надо сдавать посуточно. Для сексуальных утех.
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127k
Аааа 13 минут назад
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1k
K_II_T Полчаса назад
На площади Ленина
Мавзолей поставили.

Ничего не имею против.
Потому что цена аренды - как у хорошей трёшки в Москве.

Некоторые решения (стены в ванной) даже понравились.
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
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23k
hebpat 37 минут назад
на египетскую могилу смахивает
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4k
Двестиграмм 44 минуты назад
Египетская сила
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7k
Marlboro 59 минут назад
Интересно, а почему мумия в покоях не лежит? :)
А потом через пару лет новости: рухнуло перекрытие в 9 этажном доме, т.к. была сделана перепланировка, убраны несущие стены, стояла пирамида и джакузи на 2 куба.
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5k
Subic 59 минут назад
Это не просто египетский стиль. Это антураж богатых Египетских захоронений. Все эти статуэтки и папирусы копии и "по мотивам" того, что клали в гробницы богатых(знатных) Египтян (НЕ только фараонов). Даже пирамида камина это копия захоронения. В общем, весьма готичненько.
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5k
Наталья Час назад
Уюта не хватает. И эти стеклянные полки и стол...
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3k
Оксид Бетона Час назад
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6k
livaneth Час назад
150 тысяч в месяц - это пять в сутки. Ещё столько-же - двухчасовая аренда топового лимузина с шофёром. Заезжаешь в клуб, склеиваешь понравившуюся тёлку, везешь на арендованном лимузине в арендованную хату, имеешь райскую ночь, наутро разбегаетесь, довольные друг другом.
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876
Олеся К Час назад
чето по фото не видно что она двухкомнатная...кажется три как минимум я насчитала
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35k
Андрей Иванов Час назад
А сколько клеопатр входит в комплект?
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Мне понравилась горка в ванной комнате, искупался и пока не вытер мокрые места лихо скатился.
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31k
Владимир 2 часа назад
Дорого бохато. Цыганщина прям.
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32k
Teodor 2 часа назад
Учитывая сколько денег вложено в отделку, цена вполне адекватна. Не знаю, правда, насколько это адекватно для новосибирских зарплат, но человек, способный платить 150 т в месяц, вероятно, способен жилье приобрести, а не снимать...
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