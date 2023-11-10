В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц

Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Сибирский партнер» в конце октября. Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра, она находится на 8 этаже здания. Речь идет о 21-этажном доме №50 по улице Коммунистической в Центральном районе.



— Квартира состоит из просторной кухни-гостиной, спальная комната. Комплектация квартиры: квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой известных брендов, — указано в объявлении.