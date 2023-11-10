В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц

Смотрим, что находится в недвижимости.
Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра
В Новосибирске появилось предложение об аренде двухкомнатной квартиры вблизи площади Ленина. Ее можно снять за 150 тысяч рублей в месяц.
Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Сибирский партнер» в конце октября. Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра, она находится на 8 этаже здания. Речь идет о 21-этажном доме №50 по улице Коммунистической в Центральном районе.
— Квартира состоит из просторной кухни-гостиной, спальная комната. Комплектация квартиры: квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой известных брендов, — указано в объявлении.
Квартира укомплектована необходимой мебелью
В квартире имеются встроенная ванна и бытовая техника, три телевизора, в каждой комнате размещен кондиционер.
В жилье выполнили «дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов». О каких именно материалах идет речь, в объявлении не уточняется.
В одной из комнат разместили «пирамиду», внутри которой находятся свечи.
Источник:
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Мавзолей поставили.
Ничего не имею против.
Потому что цена аренды - как у хорошей трёшки в Москве.
Некоторые решения (стены в ванной) даже понравились.
А потом через пару лет новости: рухнуло перекрытие в 9 этажном доме, т.к. была сделана перепланировка, убраны несущие стены, стояла пирамида и джакузи на 2 куба.
А вообще, мозаика давно не наборная. Она продается блоками как обычная плитка на специальной основе. Когда делал у себя ремонт, видел как укладывали.
Нет, огорчу Вас. Даже дорогую можно найти именно в таком виде. Наборная сейчас скорее уже ручная работа.
При выборе видел наборы мозаики с различными рисунками и из природного камня, при том разной ценовой категории.
Я уж не говорю, что выгнуто-вогнутые стены можно обложить только мозаикой.
И вот именно эта горка - это мозаика, а не кафель. Вот насчёт декора на стенках не уверен
В свое время работал в иностранной компании, где руководство было сплошь иностранцы, так они снимали весьма дорогое жилье. И правда, не покупать же квартиру, ради контракта на 2-3 года.