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Дельный совет удалёнщикам от риелтора

Дельный совет удалёнщикам от риелтора

Автор:
03 ноября 2023 17:43
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   Юмор   аренда   износ   квартира   квартирант   риелтор   совет   
1858
8

Мем смешной, а ситуация противная.

Пользователь соцсети X поделился советом от знакомого риелтора: если работаете из дома, не говорите об этом владельцу вашей съёмной квартиры. Почему? Потому что увеличивается износ квартиры, а значит и арендную плату необходимо увеличить.

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А как вы относитесь к таким экстремальным подходам к сдаче недвижимости?

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Метки: Твиттер   Юмор   аренда   износ   квартира   квартирант   риелтор   совет   
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2  комментария
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grigorenko vladislav Полчаса назад
Действительно, самый лучший вариант сдачи жилья - на удалёнке. Квартирант платит за год вперёд, плюс залог, и удаляется к @беням. Счета за коммуналку он может получать и оплачивать онлайн, а лучше установить ему приложение, чтоб сразу со счёта списывало. За просрочку платежа - пени. Чо ещё не учли?
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Ego sum qui sum Час назад
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