Дельный совет удалёнщикам от риелтора

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Мем смешной, а ситуация противная.
Пользователь соцсети X поделился советом от знакомого риелтора: если работаете из дома, не говорите об этом владельцу вашей съёмной квартиры. Почему? Потому что увеличивается износ квартиры, а значит и арендную плату необходимо увеличить.
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Пользователи, конечно, посмеялись над таким советом, но посмеялись нервным смехом, потому что это не выдумка, а жестокая реальность
А как вы относитесь к таким экстремальным подходам к сдаче недвижимости?
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