Где живут самые волосатые мужчины, и почему у азиатов напротив почти нет волос

Так, например, китайцы относятся к расе монголоидов, для которой характерен крайне слабый рост волос не только на лице, но и на всем теле. Только вот в генетику китайцев «вмешались» еще и австралоиды, у которых, напротив, очень развит рост волос. Из этого следует, что определённая волосатость лица и тела у китайцев все же наблюдается, однако крайне скудная, да и появляется гораздо позже, чем, например, у европейцев.