Где живут самые волосатые мужчины, и почему у азиатов напротив почти нет волос

Вы же наверняка обращали внимание на тот факт, что у некоторых мужчин на лице и теле практически нет волос, зато волосяному покрову других может запросто позавидовать любой четвероногий обитатель леса. Или, как говорили герои известного советского мультфильма: "Повышенная лохматость. Он теперь может зимой на снегу спать".
Шутки шутками, а за обилие (или отсутствие) растительности на мужском лице и теле отвечает известный всем гормон тестостерон: чем его уровень в организме выше, чем гуще и плотнее волосяной покров.
И, кстати, на высокий уровень тестостерона также указывают большой кадык, грубый, низкий голос, широкие плечи, выделяющиеся надбровные дуги, массивная челюсть. Кроме того, вы удивитесь, но у мужчин с высоким уровнем тестостерона указательный палец короче, чем безымянный. Но это так, к слову...
Однако помимо внутренних факторов, на уровень гормона тестостерона в мужском организме, а значит, и на степень его волосатости, самым непосредственным образом влияет... география. Так в одном американском медицинском журнале были опубликованы данные исследований, в ходе которых учёные проводили замеры уровня тестостерона у пяти тысяч мужчин разных национальностей. Самые низкие показатели оказались у 6% белых мужчин, проживающих в США, а вот среди азиатов из Гонконга и из Японии людей с низким показателем было лишь 3%.
И это удивительно, ведь раньше считалось, что именно азиаты отличаются скромной волосатостью, а значит и низким уровнем тестостерона. Но нет. Результаты исследований подтвердили, что монголоиды, проживающие в США, имеют такой же уровень гормона, как и другие жители страны. А значит, особенность их волосяного покрова зависит от других факторов: скажем, от качества еды, воды и воздуха, генетики, в конце концов...
К теме азиатов и их растительности на лице я ещё вернусь, но чуть позже, а пока приведу вам данные ещё одного исследования. Согласно им, самые волосатые мужчины проживают в южных регионах - это кавказцы, греки, итальянцы, испанцы и народы Латинской Америки, арабы, португальцы, евреи, аборигены Австралии и японские айны, которых в мире всего 23 782. К слову, 104 айна живут в России, причем, большинство из них можно встретить на Камчатке.
Ну а если капнуть глубже и обратиться к истории-матушке, то народами с повышенной волосатостью, а значит и соответствующим уровнем тестостерона, принято считать основателей великих империй: греков, римлян, арабов, монголов, англичан, русских и американцев.
Но вернёмся к азиатам. Если вы мысленно представите себе японца, китайца или корейца, то, скорее всего, в вашем воображении растительность на его лице будет отсутствовать как данность. Хотя, возможно, найдётся место жиденькой бородке или редким усикам. И это факт: большинство азиатов не могут похвастаться высоким уровнем волосатости ни лица, ни тела. Дело в том, что скромная растительность заложена у азиатов генетически.
Так, например, китайцы относятся к расе монголоидов, для которой характерен крайне слабый рост волос не только на лице, но и на всем теле. Только вот в генетику китайцев «вмешались» еще и австралоиды, у которых, напротив, очень развит рост волос. Из этого следует, что определённая волосатость лица и тела у китайцев все же наблюдается, однако крайне скудная, да и появляется гораздо позже, чем, например, у европейцев.
"А как же умудрённые опытом старцы и мастера восточных единоборств?" - резонно заметите вы. И ведь верно, в фильмах с подобной тематикой, столетние мудрецы практически всегда предстают перед зрителями с длинной, пусть и не слишком густой бородой. Что тут скажешь...
Для азиатов борода является символом мужественности, и связано это, как ни странно, с китайской медициной. Борода, особенно, если она густая и длинная, согласно китайским традициям, считается показателем хорошей работы желчного пузыря, который, в свою очередь, обозначается иероглифом «мужество». Отсюда следует, что любой азиатский мужчина с бородой априори мужественен. Поэтому и войнов практически всегда изображали бородатыми.
А вот современные азиатские мужчины бороду и усы не слишком-то жалуют. А причина проста: довольно жидкая растительность на лице не всем нравится. А для азиатов симпатия, а значит и уважение, со стороны окружающих является крайне важным аспектом в жизни.
Источник:
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Американоидная раса – коренные жители Южной и Северной Америки, которая имеет много общего с монголоидной.
Индейцы же оказались преимущественно в районах с низким количеством осадков, с сильными, но сухими ветрами. В прериях борода и усы были не нужны. Азиатские гены и так определяли скудость растительности. Но под влиянием условий обитания этот признак закрепился у индейцев.