Женщина с 5-футовым афро в третий раз установила мировой рекорд Гиннесса

В третий раз за 13 лет Эвин Дугас завоевала титул самой большой афро-женщины согласно Книге рекордов Гиннеса. Женщина из Луизианы решила оставить свою прическу естественной 24 года назад, и с тех пор ее волосы растут.
До того, как носить волосы естественным образом, Дуга несколько раз меняла прическу. Она упомянула о болезненном опыте плетения косичек. «Я не столько решила отрастить афро, сколько решил стать естественной, — говорит Дугас. «Это было потому, что я устала использовать опасные химические вещества для постоянного выпрямления волос».
Дуга очень гордится тем, что ее волосы здоровы, и делится своими привычками в социальных сетях. Хотя она иногда посещает парикмахера, она также подстригает себе волосы. «Я начала делать процедуры с горячим маслом… или смазывать волосы маслами, которые делаю перед тем, как вымыть шампунь, нанести кондиционер и уложить волосы, и это по крайней мере каждые семь дней», — делится она. «Кроме того, я осторожно обращаюсь с кончиками волос, потому что это самые нежные и самые старые части. Это очень помогает».
Когда Дуга носит свое афро на публике, она говорит, что всегда привлекает много внимания со стороны незнакомцев. Хотя большинство из них положительные, она встречает некоторых людей, которые без разрешения прикасаются к ее волосам. «Люди по-разному реагируют на мое афро, — говорит она. «Некоторые просто кричат в восхищении, некоторые смотрят, некоторые подходят и задают вопросы, а некоторые просто подходят и немного дергают». Несмотря на периодическое раздражение, Дуга любит ее афро и уверенно демонстрирует это. «Речь идет о гордости за текстурированные волосы, — объясняет она, — что ведет к любви к себе».
Источник:
- Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове?
- 17 людей, которые имеют настолько длинные и крутые волосы, что им позавидует даже сама Рапунцель
- 17 причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями эпатажа
- Забавные стрижки и укладки на грани и за гранью
- 15 людей, которые отрастили длинные волосы и не жалеют об этом
Помойка для людей, которым кроме волос, ушей, большого рта гордится больше и нечем...