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Женщина с 5-футовым афро в третий раз установила мировой рекорд Гиннесса

Женщина с 5-футовым афро в третий раз установила мировой рекорд Гиннесса

Автор:
24 апреля 2023 10:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: афро   в мире   волосы   мировой рекорд Гиннесса   прическа   фото   
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В третий раз за 13 лет Эвин Дугас завоевала титул самой большой афро-женщины согласно Книге рекордов Гиннеса. Женщина из Луизианы решила оставить свою прическу естественной 24 года назад, и с тех пор ее волосы растут.

До того, как носить волосы естественным образом, Дуга несколько раз меняла прическу. Она упомянула о болезненном опыте плетения косичек. «Я не столько решила отрастить афро, сколько решил стать естественной, — говорит Дугас. «Это было потому, что я устала использовать опасные химические вещества для постоянного выпрямления волос».


Дуга очень гордится тем, что ее волосы здоровы, и делится своими привычками в социальных сетях. Хотя она иногда посещает парикмахера, она также подстригает себе волосы. «Я начала делать процедуры с горячим маслом… или смазывать волосы маслами, которые делаю перед тем, как вымыть шампунь, нанести кондиционер и уложить волосы, и это по крайней мере каждые семь дней», — делится она. «Кроме того, я осторожно обращаюсь с кончиками волос, потому что это самые нежные и самые старые части. Это очень помогает».

Когда Дуга носит свое афро на публике, она говорит, что всегда привлекает много внимания со стороны незнакомцев. Хотя большинство из них положительные, она встречает некоторых людей, которые без разрешения прикасаются к ее волосам. «Люди по-разному реагируют на мое афро, — говорит она. «Некоторые просто кричат ​​в восхищении, некоторые смотрят, некоторые подходят и задают вопросы, а некоторые просто подходят и немного дергают». Несмотря на периодическое раздражение, Дуга любит ее афро и уверенно демонстрирует это. «Речь идет о гордости за текстурированные волосы, — объясняет она, — что ведет к любви к себе».

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Метки: афро   в мире   волосы   мировой рекорд Гиннесса   прическа   фото   
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7  комментариев
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7k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
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333
Вася Васильев 8 минут назад
горит наверное хорошо..
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1k
Павел 2 часа назад
Так а что, удобно и подушка и шапка не нужна
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Книга рекордов Гиннеса....
Помойка для людей, которым кроме волос, ушей, большого рта гордится больше и нечем...
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2k
wwwoffka 1 3 часа назад
Она этот кандибобер моет, или об столб выбивает?
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160
Человече Z wwwoffka 1 6 минут назад
Муж или бойфренд или, может, герлфренд (это все-таки толерастическая Америка) специальную колотушку типа нашей выбивалки используют... Ну и конечно, регулярно вошебойку посещать - без этого никак
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Gleb_Skameikin 4 часа назад
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