Женщина с 5-футовым афро в третий раз установила мировой рекорд Гиннесса

Когда Дуга носит свое афро на публике, она говорит, что всегда привлекает много внимания со стороны незнакомцев. Хотя большинство из них положительные, она встречает некоторых людей, которые без разрешения прикасаются к ее волосам. «Люди по-разному реагируют на мое афро, — говорит она. «Некоторые просто кричат ​​в восхищении, некоторые смотрят, некоторые подходят и задают вопросы, а некоторые просто подходят и немного дергают». Несмотря на периодическое раздражение, Дуга любит ее афро и уверенно демонстрирует это. «Речь идет о гордости за текстурированные волосы, — объясняет она, — что ведет к любви к себе».