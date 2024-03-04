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Рианну раскритиковали за "ленивое" выступление на вечеринке индийского миллиардера

Рианну раскритиковали за "ленивое" выступление на вечеринке индийского миллиардера

Автор:
04 марта 2024 11:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Индия   выступление   знаменитость   критика   певица   рианна   
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Анант Амбани заплатил Рианне 6 млн долларов за выступление на его предсвадебной вечеринке в Джаманагаре. Певица 90 минут исполняла хиты для почётных гостей, в числе которых были Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Иванка Трамп. Однако поклонники высмеяли суперзвезду за то, что она не выложилась на все 100%.

28-летний Анант - младший сын главы компании Reliance Industries Мукеша Амбани. В июле он женится на Радхике Мерчант, дочери промышленника Вирена Мерчанта.

36-летняя Рианна впервые вышла на сцену после рождения второго ребёнка. Видео её выступлений разлетелись по соцсетям, но поклонники остались не в восторге:

"Показала минимум, но я её не виню".

"Да ей просто плевать".

"Ри - самая ленивая исполнительница! Даже Тейлор Свифт даёт больше энергии".

"Она получила деньги и такая: "К чёрту вас всех, я делаю то, что могу!"

Её назвали "мошенницей", которой слишком много платят, а она не справляется со своими обязанностями.

На вечеринке певица исполнила попурри из своих знаменитых хитов, включая "Umbrella", "We Found Love", "Stay", "Rude Boy", "Diamonds" и "Work".


"Я здесь в честь Ананта и Радхики. Спасибо за приглашение. Да благословит Господь ваш союз. Я желаю вам всего самого лучшего. Поздравляю", - поприветствовал пару Рианна.

Состояние отца Амбани оценивается в 113 млрд долларов. Предсвадебная вечеринка длилась три дня. По данным Daily Mail, торжество обошлось в 120 млн долларов.


Звезда не стала задерживаться в Индии и была замечена вылетающей из аэропорта Джамнагара на следующий день после концерта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   выступление   знаменитость   критика   певица   рианна   
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9  комментариев
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Приглашать западную звезду на индийскую свадьбу петь и танцевать, это всё равно, что на русскую пригласить немца пить водку и бить морды
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2k
Алексей Гулевич 4 минуты назад
6 лямов в карамане - чего там выёживаться перед цыганями
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 15 минут назад
бюджетная версия.
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1
FlakoBoy Час назад
Рианна на сносях пока была да рожала - обленилась, потеряла форму и превратилась в корпоративную, никудышную певичку
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21k
Shtoppi Час назад
вот вы наверное не поверите, но мне абсолютно пох_ю где и как облажалась риана.
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35k
Юрий 2 часа назад
Ещё под фонограмму поди?
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