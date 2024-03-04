Рианну раскритиковали за "ленивое" выступление на вечеринке индийского миллиардера

36-летняя Рианна впервые вышла на сцену после рождения второго ребёнка. Видео её выступлений разлетелись по соцсетям, но поклонники остались не в восторге:

"Показала минимум, но я её не виню".

"Да ей просто плевать".

"Ри - самая ленивая исполнительница! Даже Тейлор Свифт даёт больше энергии".

"Она получила деньги и такая: "К чёрту вас всех, я делаю то, что могу!"

Её назвали "мошенницей", которой слишком много платят, а она не справляется со своими обязанностями.