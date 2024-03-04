Рианну раскритиковали за "ленивое" выступление на вечеринке индийского миллиардера

Анант Амбани заплатил Рианне 6 млн долларов за выступление на его предсвадебной вечеринке в Джаманагаре. Певица 90 минут исполняла хиты для почётных гостей, в числе которых были Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Иванка Трамп. Однако поклонники высмеяли суперзвезду за то, что она не выложилась на все 100%.
28-летний Анант - младший сын главы компании Reliance Industries Мукеша Амбани. В июле он женится на Радхике Мерчант, дочери промышленника Вирена Мерчанта.
36-летняя Рианна впервые вышла на сцену после рождения второго ребёнка. Видео её выступлений разлетелись по соцсетям, но поклонники остались не в восторге:
"Показала минимум, но я её не виню".
"Да ей просто плевать".
"Ри - самая ленивая исполнительница! Даже Тейлор Свифт даёт больше энергии".
"Она получила деньги и такая: "К чёрту вас всех, я делаю то, что могу!"
Её назвали "мошенницей", которой слишком много платят, а она не справляется со своими обязанностями.
На вечеринке певица исполнила попурри из своих знаменитых хитов, включая "Umbrella", "We Found Love", "Stay", "Rude Boy", "Diamonds" и "Work".
"Я здесь в честь Ананта и Радхики. Спасибо за приглашение. Да благословит Господь ваш союз. Я желаю вам всего самого лучшего. Поздравляю", - поприветствовал пару Рианна.
Состояние отца Амбани оценивается в 113 млрд долларов. Предсвадебная вечеринка длилась три дня. По данным Daily Mail, торжество обошлось в 120 млн долларов.
Звезда не стала задерживаться в Индии и была замечена вылетающей из аэропорта Джамнагара на следующий день после концерта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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