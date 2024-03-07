«За невыполнение приказов бил палкой по голове»: в Новосибирске мать отдала проблемного сына на перевоспитание в военно-спортивный центр и пришла в ужас от результатов

После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе, - заявила она.

Бывший прапорщик и руководитель этого военно-спортивного центра Данил Шарган говорит, что ничего страшного не произошло. По его словам, никто мальчишку не бил, тот сам случайно приложился о бревно.

Я всех сразу предупреждаю, что у меня здесь тортики не едят и шашлыки не жарят, мы занимаемся начальной военной подготовкой: утренняя физическая зарядка, на полевом выходе сами они готовят дрова, сами готовят еду, сами несут дежурство ночью (понятно, что под моим присмотром).

Коллектив уже был сбитый - четыре человека, которые уже занимались и вот он пятый пришёл. В итоге он ударился о бревно, которое они тащили с бойцом. Один тянул, а он стоял на коленях и толкал. Ну и руки слетели, и он воткнулся в это бревно. Поступила жалоба в конце полевого, что у него болит голова. Я снял шапку, определил, что есть синяк прямо на макушке. Ну, синяк и синяк, все с синяками приходят: кто-то о ветку ударился, кто-то пока полз. Короче, обычный лагерь такой советского образца. Я всё детство дрался и без синяков не ходил. Для меня это нормально. А сейчас что они раздули.

Я объяснил, что шишка на голове - ну и всё, все всем довольные разошлись без происшествий. Потом мама его вечером высылает мне фотографию, где у него два синяка под глазами. Я предположил, что это у него стёк. Бывает такое, когда гематома стекает вниз на лицо, если она сверху.

Я не знаю, как там дела в доме. На ознакомительной беседе мама мне рассказывала, что у него в школе поведение плохое, дома уроки не учит, может просто закрыться в ванной и сказать: «Я не пойду в школу». Короче, никак она не могла с ним справиться, пока он не проиграл 100 тысяч рублей у неё с телефона. Она решила его наказать, но не получилось. После этого она пришла ко мне по совету своего знакомого и отдала сына на перевоспитание и переобучение.