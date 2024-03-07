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«За невыполнение приказов бил палкой по голове»: в Новосибирске мать отдала проблемного сына на перевоспитание в военно-спортивный центр и пришла в ужас от результатов

«За невыполнение приказов бил палкой по голове»: в Новосибирске мать отдала проблемного сына на перевоспитание в военно-спортивный центр и пришла в ужас от результатов

Автор:
07 марта 2024 14:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибисрк   военный лагерь   избиения   мальчик   полиция   прапорщик   
2421
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Наставник ребят всё отрицает и говорит, что он здесь ни при чём.

Жительница Новосибирска воспитывала ненаглядное чада без мужа и к 10 годам мальчик отбился от рук. Отлынивал от школы, не слушался, потом проиграл 100 тысяч рублей с её телефона. Как именно проиграл - не уточняют, видимо, спустил на какую-то онлайн-игру.

Тогда женщина решила вернуть мальчика в берега и отдала в военно-спортивный лагерь. Парень находился там с 13 февраля.

Первое время всё было нормально, затем мать приехала его навестить и впала в ступор. Парень был весь в синяках.

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После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе, - заявила она.

Бывший прапорщик и руководитель этого военно-спортивного центра Данил Шарган говорит, что ничего страшного не произошло. По его словам, никто мальчишку не бил, тот сам случайно приложился о бревно.

Я всех сразу предупреждаю, что у меня здесь тортики не едят и шашлыки не жарят, мы занимаемся начальной военной подготовкой: утренняя физическая зарядка, на полевом выходе сами они готовят дрова, сами готовят еду, сами несут дежурство ночью (понятно, что под моим присмотром).

Коллектив уже был сбитый - четыре человека, которые уже занимались и вот он пятый пришёл. В итоге он ударился о бревно, которое они тащили с бойцом. Один тянул, а он стоял на коленях и толкал. Ну и руки слетели, и он воткнулся в это бревно. Поступила жалоба в конце полевого, что у него болит голова. Я снял шапку, определил, что есть синяк прямо на макушке. Ну, синяк и синяк, все с синяками приходят: кто-то о ветку ударился, кто-то пока полз. Короче, обычный лагерь такой советского образца. Я всё детство дрался и без синяков не ходил. Для меня это нормально. А сейчас что они раздули.

Я объяснил, что шишка на голове - ну и всё, все всем довольные разошлись без происшествий. Потом мама его вечером высылает мне фотографию, где у него два синяка под глазами. Я предположил, что это у него стёк. Бывает такое, когда гематома стекает вниз на лицо, если она сверху.

Я не знаю, как там дела в доме. На ознакомительной беседе мама мне рассказывала, что у него в школе поведение плохое, дома уроки не учит, может просто закрыться в ванной и сказать: «Я не пойду в школу». Короче, никак она не могла с ним справиться, пока он не проиграл 100 тысяч рублей у неё с телефона. Она решила его наказать, но не получилось. После этого она пришла ко мне по совету своего знакомого и отдала сына на перевоспитание и переобучение.

У военно-спортивного центра «Альфа» есть описание:

По поводу «стекания гематомы» - тут будут работать медики и силовики, мать уже написала заявление в полицию. В сети же мнения разделились: одни даму упрекают за то, что отдала паренька на уж слишком жёсткое перевоспитание (хотя доказательств того, что его кто-то бил, пока нет). Другие говорят, что всё она сделала правильно - мальчик уже начал чудить, потом может быть только хуже. И надо не в полицию бежать с заявлениями, а оставлять сына в мужском коллективе.

Теперь с деятельностью центра и его руководителем будет разбираться прокуратура.

Источник:

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Метки: Новосибисрк   военный лагерь   избиения   мальчик   полиция   прапорщик   
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14  комментариев
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4k
Anners 58 минут назад
А, может, он и там скрысятничал в чём-то.
Раз уже доказано, что он на это способен.
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6k
HungryGoblin 59 секунд назад
Мама собрала комбо! Родителями на заметку - если в названии спортивной секции есть слова "военный", "православный", "патриотический", то нужно обходить такие места 10-й дорогой, ну а если эту организацию возглавляет бывший военный, а не тренер или педагог, тогда, вероятность получения результата из статьи возрастает почти до 100%.
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34
XFILEX Минуту назад
Когда семья неполная, почти всегда есть проблемы с детьми в учебе и в поведении. Исключения есть, конечно, но это редкость. Мать в основном пашет на двух работах и по факту не остается времени на банальное Воспитание ребенка и занятия с уроками. Пацанов воспитывать должны мужчины у которых у самих не должно быть проблем с головой. Всё не так просто на самом деле. Можно и себя вспоминать, как воспитывался и можно наблюдать своих знакомых, полные семьи и нет. Детей жалко на самом деле у которых нет детства, которые несчастны и кинуты. Ведь на самом-то деле семья и воспитание не сводятся лишь к кормежке и покупки всего необходимого для ребенка. Моё мнение может, конечно, не совпадать с чьим-то. Но я стараюсь своему сыну посвящать по максимуму своё своболное время, разговаривая обо всём и всё объясняя, вспоминая своё детство и уроки понесенные. Как-то так у нас.
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42k
Example 6.2.6 4 минуты назад
Если это закрытый мужской коллектив, военного образца, то ему что преподаватель, что сокурсники могли по репе дать. Возможно да, и сам травмировался.
Но, мне кажется, что он там решил показать свой характер, взбрыкнул или был неаккуратен с выражениям, вот и получил по соплям, потому что забыл, что не с мамой\школьными учителями\одноклассниками разговаривает.

Кстати, я наивно предполагал, что трудных подростков и отдают в такие места, чтоб спесь с них сбить и дурь выбить. Чего мамаша из-за синяков такой шум навела - непонятно. Вроде она за этим туда своего личинуса и засунула, кого чёрта она ожидала, что там с ним будут вести душеспасительные беседы и читать на ночь книжки о дружбе котиков и щеночков?
Если чадо пошло в разнос, надо немедленно принимать жестокие и решительные меры, лучше сейчас синяки под глазами, чем потом ему передачки в колонию носить и слушать как она жалуется на тяготы проживания в петушином углу.
Ссылка www.youtube.com
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6k
Ronin 23 минуты назад
Походу дела что маманя косяк что её сынок.
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4k
solovei7 Полчаса назад
Перевоспитание оно такое, без п"здюлей не обходиться)
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2k
Stargazer Полчаса назад
Ну надо же. Кто бы мог подумать, что процесс перевосспитания малолетнего преступника и приучение к дисциплине будет проходить через меры физического воздействия?
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20k
Robin Hood Полчаса назад
Новосибская яжмамка воспитание сынули пустила на самотек. А когда он ее начал чпокать всерьез задумала вообще то правильную вещь. И тут же сама ее обкакала.
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3k
веселый просто 45 минут назад
Мамкина сынка заставили бревно тащить и не разрешили в ванной закрыться. Полиция - пАмагите
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17k
Совранский Час назад
Мама как дала шанс, так и забрала шанс (((
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11k
Клёст Час назад
Таких пизтить надо как глухих свиней. Чтобы каждого шороха боялись.
Ну, и кого я имею ввиду?))
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9k
Pravednik84 Час назад
Ссылка youtu.be

Парню нужен Цезарь Милано.
Саус Парк - "Цццт" (7 эпизод 10 сезона)
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