«За невыполнение приказов бил палкой по голове»: в Новосибирске мать отдала проблемного сына на перевоспитание в военно-спортивный центр и пришла в ужас от результатов

Наставник ребят всё отрицает и говорит, что он здесь ни при чём.
Жительница Новосибирска воспитывала ненаглядное чада без мужа и к 10 годам мальчик отбился от рук. Отлынивал от школы, не слушался, потом проиграл 100 тысяч рублей с её телефона. Как именно проиграл - не уточняют, видимо, спустил на какую-то онлайн-игру.
Тогда женщина решила вернуть мальчика в берега и отдала в военно-спортивный лагерь. Парень находился там с 13 февраля.
Первое время всё было нормально, затем мать приехала его навестить и впала в ступор. Парень был весь в синяках.
После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе, - заявила она.
Бывший прапорщик и руководитель этого военно-спортивного центра Данил Шарган говорит, что ничего страшного не произошло. По его словам, никто мальчишку не бил, тот сам случайно приложился о бревно.
Я всех сразу предупреждаю, что у меня здесь тортики не едят и шашлыки не жарят, мы занимаемся начальной военной подготовкой: утренняя физическая зарядка, на полевом выходе сами они готовят дрова, сами готовят еду, сами несут дежурство ночью (понятно, что под моим присмотром).
Коллектив уже был сбитый - четыре человека, которые уже занимались и вот он пятый пришёл. В итоге он ударился о бревно, которое они тащили с бойцом. Один тянул, а он стоял на коленях и толкал. Ну и руки слетели, и он воткнулся в это бревно. Поступила жалоба в конце полевого, что у него болит голова. Я снял шапку, определил, что есть синяк прямо на макушке. Ну, синяк и синяк, все с синяками приходят: кто-то о ветку ударился, кто-то пока полз. Короче, обычный лагерь такой советского образца. Я всё детство дрался и без синяков не ходил. Для меня это нормально. А сейчас что они раздули.
Я объяснил, что шишка на голове - ну и всё, все всем довольные разошлись без происшествий. Потом мама его вечером высылает мне фотографию, где у него два синяка под глазами. Я предположил, что это у него стёк. Бывает такое, когда гематома стекает вниз на лицо, если она сверху.
Я не знаю, как там дела в доме. На ознакомительной беседе мама мне рассказывала, что у него в школе поведение плохое, дома уроки не учит, может просто закрыться в ванной и сказать: «Я не пойду в школу». Короче, никак она не могла с ним справиться, пока он не проиграл 100 тысяч рублей у неё с телефона. Она решила его наказать, но не получилось. После этого она пришла ко мне по совету своего знакомого и отдала сына на перевоспитание и переобучение.
У военно-спортивного центра «Альфа» есть описание:
По поводу «стекания гематомы» - тут будут работать медики и силовики, мать уже написала заявление в полицию. В сети же мнения разделились: одни даму упрекают за то, что отдала паренька на уж слишком жёсткое перевоспитание (хотя доказательств того, что его кто-то бил, пока нет). Другие говорят, что всё она сделала правильно - мальчик уже начал чудить, потом может быть только хуже. И надо не в полицию бежать с заявлениями, а оставлять сына в мужском коллективе.
Теперь с деятельностью центра и его руководителем будет разбираться прокуратура.
Источник:
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Раз уже доказано, что он на это способен.
Но, мне кажется, что он там решил показать свой характер, взбрыкнул или был неаккуратен с выражениям, вот и получил по соплям, потому что забыл, что не с мамой\школьными учителями\одноклассниками разговаривает.
Кстати, я наивно предполагал, что трудных подростков и отдают в такие места, чтоб спесь с них сбить и дурь выбить. Чего мамаша из-за синяков такой шум навела - непонятно. Вроде она за этим туда своего личинуса и засунула, кого чёрта она ожидала, что там с ним будут вести душеспасительные беседы и читать на ночь книжки о дружбе котиков и щеночков?
Если чадо пошло в разнос, надо немедленно принимать жестокие и решительные меры, лучше сейчас синяки под глазами, чем потом ему передачки в колонию носить и слушать как она жалуется на тяготы проживания в петушином углу.
Ну, и кого я имею ввиду?))
Парню нужен Цезарь Милано.
Саус Парк - "Цццт" (7 эпизод 10 сезона)