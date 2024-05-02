Обожаемая сестрёнка Наннерль: непризнанный гений родственницы великого композитора

На протяжении всей истории культуры обязательным требованием, предъявляемым к девушке из знатной семьи, было умение владеть как минимум одним (а лучше несколькими) музыкальным инструментом, чтение с листа любого произведения, выступление на публике и даже сочинение своих собственных произведений. Но проблема в том, что вплоть до XX века публичные выступления женщин считались аморальными.
Женщинам не разрешалось учиться музыке в консерваториях, а публикация собственных композиций была правом исключительно мужчин. Несколько женщин-композиторов публиковали свои произведения под чужим именем, но были вынуждены оставаться скрытыми от общественности и остались безвестными и забытыми.
Примером такой женщины-музыканта и композитора является Моцарт. Не Вольфганг Амадей Моцарт, а его старшая сестра Мария Анна Моцарт. Старший ребёнок в семье был невероятно талантлив. Но большая часть людей, даже любящих классическую музыку, мало что знает о нём.
Ни в учебниках истории, ни в фильмах не упоминается, что у Вольфганга была сестра. Не говоря уже о ней как музыкальном гении. Кто же была эта вторая Моцарт, и почему о ней так мало сведений?
Мария Анна Вальбурга Игнатия Моцарт, прозванная в семье Наннерль, родилась 30 июля 1751 года в семье Леопольда и Анны Марии Моцарт. Хотя мир много слышал о жизни и музыкальных произведениях младшего брата Наннерль, Вольфганга Амадея Моцарта, именно она стала первым вундеркиндом в семье.
Из семи детей Моцартов выжили только Наннерль и Вольфганг. Леопольд Моцарт был композитором, теоретиком музыки, учителем и известным скрипачом в Зальцбурге (Австрия), весьма преуспевающим, если не сказать успешным.
Он, конечно, не достиг славы и признания своего сына Вольфганга. Но историки утверждают, что Леопольд был хорошо известен как в Австрии, так и в Германии.
Леопольд был очень строгим и требовательным человеком и жёстко контролировал всю семью. Именно по инициативе Леопольда дочь начала учиться играть на клавесине, когда ей было семь лет.
Отец учил дочь читать и писать музыку, теории музыки, композиции и игре на клавесине постоянно. А маленький Вольфганг сидел и наблюдал за уроками. Дети Моцартов были очень близки и даже придумали свой собственный тайный язык.
Хотя Наннерль начала заниматься музыкой в возрасте семи лет, её называли прирождённым вундеркиндом. Как и многие младшие братья и сестры, Вольфганг боготворил Наннерль и потребовал, чтобы он начал брать уроки музыки у сестры, когда ему было всего три года. Леопольд был вне себя от радости, обнаружив, что у него есть не один, а сразу два одарённых от природы ребёнка-музыканта, и организовал концерт двух Моцартов в Вене в 1762 году.
В 1763 году Леопольд устроил для своих детей грандиозное музыкальное турне, проехав с ними по всей Европе.
Рецензия на одно из представлений во время большого турне 1763 года:
Представьте себе одиннадцатилетнюю девочку, исполняющую на клавесине или фортепиано сложнейшие сонаты и концерты величайших композиторов, с точностью, с невероятной лёгкостью, с безупречным вкусом. Это было источником удивления для многих.
Есть несколько причин, по которым о Наннерль мало кто слышал, в том числе и тот печальный факт, что её сочинения были утеряны. В то время как Вольфганг восхваляет талант своей сестры, в письмах Леопольда Моцарта ни разу не упоминаются композиции его дочери.
Если сегодня Наннерль могла бы сделать головокружительную музыкальную карьеру, то в XVIII веке жизнь была совсем другой. С 1769 года Леопольд больше не позволял Наннерль гастролировать или музицировать с братом, поскольку она достигла брачного возраста. Её музыкальные амбиции не имели никакого значения, потому что, по мнению общества, девушка была готова стать женой и матерью.
Наннерль вышла замуж за Иоганна Баптиста Франца фон Зонненбурга 23 августа 1784 года и переехала с ним в австрийскую деревню Санкт-Гильген, примерно в 30 километрах от своего дома в Зальцбурге. Наннерль стала третьей женой мужчины (он дважды овдовел) и помогала воспитывать пятерых детей от двух предыдущих браков.
У неё было трое собственных детей, но только один из них дожил до зрелого возраста. Наннерль по-прежнему играла на фортепиано, занималась по три часа каждый день и давала уроки музыки.
По какой-то причине её родной сын Леопольд Алоис был воспитан её отцом Леопольдом в Зальцбурге.
В письме Леопольда Моцарта говорится, что он предпочёл сам воспитывать первенца Наннерль первые несколько месяцев его жизни. В итоге первые несколько месяцев превратились во всю оставшуюся жизнь.
Наннерль получала от отца письма, в которых он сообщал ей о важных событиях – первых словах, первых шагах и т. д. Мать и сын изредка виделись, но Наннерль не играла никакой роли в его воспитании. Точные причины этого могут быть разными. Некоторые считают, что Леопольд Алоис был болезненным в младенчестве и, возможно, должен был оставаться в Зальцбурге для поддержания своего здоровья.
Такое вполне могло быть. Но тогда почему Леопольд оставил мальчика у себя, когда его здоровье улучшилось?
Есть версия, что женщина была слишком занята воспитанием своих пятерых приёмных детей, чтобы заботиться о грудничке.
Существует также гипотеза, что Леопольд Моцарт хотел создать нового вундеркинда и забрал к себе внука. Дочь не рискнула перечить.
После смерти мужа в 1801 году Наннерль вернулась в Зальцбург и продолжала давать уроки игры на фортепиано вплоть до своей смерти 29 октября 1829 года в возрасте 78 лет.
В 2010 году на экраны вышел фильм «Наннерль, сестра Моцарта», посвящённый той, что не смогла реализовать себя из-за пола и дурацких общественных норм.
Источник:
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