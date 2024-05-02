Обожаемая сестрёнка Наннерль: непризнанный гений родственницы великого композитора

Мария Анна Вальбурга Игнатия Моцарт, прозванная в семье Наннерль, родилась 30 июля 1751 года в семье Леопольда и Анны Марии Моцарт. Хотя мир много слышал о жизни и музыкальных произведениях младшего брата Наннерль, Вольфганга Амадея Моцарта, именно она стала первым вундеркиндом в семье.

Из семи детей Моцартов выжили только Наннерль и Вольфганг. Леопольд Моцарт был композитором, теоретиком музыки, учителем и известным скрипачом в Зальцбурге (Австрия), весьма преуспевающим, если не сказать успешным.

Он, конечно, не достиг славы и признания своего сына Вольфганга. Но историки утверждают, что Леопольд был хорошо известен как в Австрии, так и в Германии.

Леопольд был очень строгим и требовательным человеком и жёстко контролировал всю семью. Именно по инициативе Леопольда дочь начала учиться играть на клавесине, когда ей было семь лет.

Отец учил дочь читать и писать музыку, теории музыки, композиции и игре на клавесине постоянно. А маленький Вольфганг сидел и наблюдал за уроками. Дети Моцартов были очень близки и даже придумали свой собственный тайный язык.