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Мэр города Ишима вручил сертификаты молодым семьям, надев на руку медицинскую перчатку

Мэр города Ишима вручил сертификаты молодым семьям, надев на руку медицинскую перчатку

Автор:
20 февраля 2024 22:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Ишим   молодые семьи   мэр   перчатка   поздравления   праздник   сертификаты   тюменская область   
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Мэр города Ишима Тюменской области Федор Шишкин и мечтать не мог о всенародной славе, когда шел вручать сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям. А весь фокус - в голубой резиновой перчатке, которую он благоразумно надел на руку, перед поздравлениями.

Чистота - залог здоровья, решил мэр города Ишим и перед там, как начать пожимать руки участникам торжества на получение сертификта-выплаты для улучшения жилищных условий, надел резиновую перчатку. Одну. На ту руку, которой пожимал другие руки:

и ручки:

Отчет о встрече был опубликован в Telegram-канале администрации российского города.

Выделенные по сертификату средства для 25 семей могут быть использованы на строительство или приобретение жилья, погашение ипотечного займа.

Мы много лет провели на съёмной квартире, но всемером в двух комнатах, конечно, некомфортно. В марте прошлого года подали документы для участия в программе – и вот наша мечта исполнилась. Купим дом в деревне, рассказала одна из счастливых обладателей сертификата.

В мэрии не смогли объяснить, зачем Шишкин надел перчатку.

Сам он тоже хранит молчание

Источник:

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Метки: Ишим   молодые семьи   мэр   перчатка   поздравления   праздник   сертификаты   тюменская область   
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22  комментария
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4
Без Паники 2 часа назад
Может у него аллергия на людей?
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3k
Daimos 21 минуту назад
Может он болеет?
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2k
ОТДЕЛ К Полчаса назад
А вы хотели, чтобы он не надевал и заразил бы вас например лишаём? Или он должен был выйти, всем объявить, что у него руке лишай, поэтому он будет вручать в перчатке? Вы бы сами также сделали бы? Понятно, что мы не любим большинство таких чиновников небезосновательно, но давайте всё-таки думать шире. Даже у чиновников есть проблески разумности и однозначно сразу обсирать скорее скажет о недалёком уме осуждающих.
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5k
Дмитрий Круглов 37 минут назад
Ха-ха-ха, я Фантомас!
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7k
Андрей Крылов 38 минут назад
Гандон в гквадрате.
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48
Олег 39 минут назад
Челу трындец, как политику.Если у него умные конкуренты.
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20k
Bill 46 минут назад
Это у него "пунктик", со времен Ковида.
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5k
Горожанин 51 минуту назад
Тут всё просто. Этот, как и другие представители власти на местах, получил стандартное задание сверху во время ковид-дурдома - проявлять и продвигать инициативу по эпидемиологическим ограничениям в социуме. А это отчеты. Что такое отчёты во власти - это всё. На отчётах человек во власти сломаться может. С учётом того, что это в целом происходило на фоне тогда массового информационного давления и запугивания населения угрозой инфекции, у человека произошла деформация психики. Сейчас он уже не может воспринимать нормально действительность. У него как минимум развилась фобия, а как максиму - шизофрения. Человек может сам по себе и не виноват, но профнепригоден однозначно.
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60k
dima423 54 минуты назад
Может у него грибок или экзема и он не захотел людей пугать или заражать) ...Короче я бы отмазал
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32k
Юрьевич Час назад
Тупой придурок.
Если он такой брезгливый или боялся чем заразиться, то мог бы потом руки спиртом протереть. Если он чем-то болен и боялся людей заразить (что маловероятно), то нахрен полез руки жать... да и он без маски, а воздушно-капельным путём передаётся всё гораздо лучше.
А то что он руки жал, будучи в синих перчатках. он думал, что никто не заметит??? Не знаю где как, но у русских не принято здороваться рукопожатием в перчатках! А этот придурок напялил ОДНУ СИНЮЮ перчатку для рукопожатия! Если такой брезгливый, то нахрен полез на такую работу, где всё время нужно общаться с людьми???
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4
Без Паники Юрьевич Час назад
Если бы он боялся заразить людей, попросил бы зама пожать им руки. А сам бы рядом стоял.
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17k
ss Час назад
Нет, конечно можно было постебаться. Типа: "Не барское это дело челяди касаться". Но...

Дело-то хорошее делал. Людям деньги на жильё давал. Опять же может так статься у него псориаз какой-нибудь и он не хотел людям такую руку давать. А может и того хуже болезнь у него какая заразная. Или наоборот он алергик на что-нибудь эдакое, что у людей на руках может переноситься...

Так что не буду. Грех это, смеяться над больными людьми.
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14k
gavrosh Час назад
А он не вкурсе, что в перчатках руки не жмут?
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Не надо его осуждать. Возможно он боялся не заразиться, а заразить.
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Без Паники АнтонПолднев Час назад
Чем он мог их заразить? Хамским отношением к окружающим. Поискал в интернете. С "равными" себе он без перчатки здоровывается.
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197
vitros666 2 часа назад
Истинный чиновник, плебс может и заразить чем-нибудь.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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