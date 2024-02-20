Мэр города Ишима вручил сертификаты молодым семьям, надев на руку медицинскую перчатку

Отчет о встрече был опубликован в Telegram-канале администрации российского города.

Выделенные по сертификату средства для 25 семей могут быть использованы на строительство или приобретение жилья, погашение ипотечного займа.

Мы много лет провели на съёмной квартире, но всемером в двух комнатах, конечно, некомфортно. В марте прошлого года подали документы для участия в программе – и вот наша мечта исполнилась. Купим дом в деревне, рассказала одна из счастливых обладателей сертификата.

В мэрии не смогли объяснить, зачем Шишкин надел перчатку.

Сам он тоже хранит молчание

