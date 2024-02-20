Мэр города Ишима вручил сертификаты молодым семьям, надев на руку медицинскую перчатку

Мэр города Ишима Тюменской области Федор Шишкин и мечтать не мог о всенародной славе, когда шел вручать сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям. А весь фокус - в голубой резиновой перчатке, которую он благоразумно надел на руку, перед поздравлениями.
Чистота - залог здоровья, решил мэр города Ишим и перед там, как начать пожимать руки участникам торжества на получение сертификта-выплаты для улучшения жилищных условий, надел резиновую перчатку. Одну. На ту руку, которой пожимал другие руки:
и ручки:
Отчет о встрече был опубликован в Telegram-канале администрации российского города.
Выделенные по сертификату средства для 25 семей могут быть использованы на строительство или приобретение жилья, погашение ипотечного займа.
Мы много лет провели на съёмной квартире, но всемером в двух комнатах, конечно, некомфортно. В марте прошлого года подали документы для участия в программе – и вот наша мечта исполнилась. Купим дом в деревне, рассказала одна из счастливых обладателей сертификата.
В мэрии не смогли объяснить, зачем Шишкин надел перчатку.
Сам он тоже хранит молчание
Источник:
- Мэр Новокузнецка захотел установить в городе памятник Сталину
- В Иркутской области Дед Мороз угнал машину, чтобы «подарить людям радость»
- «Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото
- «Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней девочки-сироты детьми мигрантов
- Мэр пригласил стриптизерш на празднование Дня отца
Если он такой брезгливый или боялся чем заразиться, то мог бы потом руки спиртом протереть. Если он чем-то болен и боялся людей заразить (что маловероятно), то нахрен полез руки жать... да и он без маски, а воздушно-капельным путём передаётся всё гораздо лучше.
А то что он руки жал, будучи в синих перчатках. он думал, что никто не заметит??? Не знаю где как, но у русских не принято здороваться рукопожатием в перчатках! А этот придурок напялил ОДНУ СИНЮЮ перчатку для рукопожатия! Если такой брезгливый, то нахрен полез на такую работу, где всё время нужно общаться с людьми???
Дело-то хорошее делал. Людям деньги на жильё давал. Опять же может так статься у него псориаз какой-нибудь и он не хотел людям такую руку давать. А может и того хуже болезнь у него какая заразная. Или наоборот он алергик на что-нибудь эдакое, что у людей на руках может переноситься...
Так что не буду. Грех это, смеяться над больными людьми.