В Пыть-Яхе толпа кавказцев едва не линчевала полицейских из-за аварии с автомобилем диаспоры

Вчера около восьми вечера в городе Пыть-Ях (ХМАО) произошла очередная "дружба народов". Толпа кавказцев набросилась на полицейский автомобиль, пытаясь вытащить из салона правоохранителя, чтобы "наказать" за якобы устроенную им аварию с машиной представителя диаспоры.

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ДТП случилось на перекрёстке улиц Святослава Фёдорова и Магистральной. При этом ничего серьезного не произошло - автомобили пострадали не сильно, а водитель "Лады Гранты" получил лишь незначительную травму ноги. Тем не менее буквально через несколько минут после аварии на месте происшествия появились орущие кавказцы, готовые растерзать полицейского.