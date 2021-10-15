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В Пыть-Яхе толпа кавказцев едва не линчевала полицейских из-за аварии с автомобилем диаспоры

В Пыть-Яхе толпа кавказцев едва не линчевала полицейских из-за аварии с автомобилем диаспоры (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 15:23
Сообщество : Криминал
Метки: Пыть-Ях   ХМАО   видео   диаспора   кавказцы   нападение   полиция   
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Правоохранители продолжали сидеть в автомобиле и даже не составили административного протокола на нарушителей.

Вчера около восьми вечера в городе Пыть-Ях (ХМАО) произошла очередная "дружба народов". Толпа кавказцев набросилась на полицейский автомобиль, пытаясь вытащить из салона правоохранителя, чтобы "наказать" за якобы устроенную им аварию с машиной представителя диаспоры.

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ДТП случилось на перекрёстке улиц Святослава Фёдорова и Магистральной. При этом ничего серьезного не произошло - автомобили пострадали не сильно, а водитель "Лады Гранты" получил лишь незначительную травму ноги. Тем не менее буквально через несколько минут после аварии на месте происшествия появились орущие кавказцы, готовые растерзать полицейского.

Водитель полицейской Toyota Camry прошел медосвидетельствование, результаты которого показали, что он был трезв. На этом все и закончилось. Полицейские не решились не то, что выйти с табельным оружием к нарушителям, которые угрожали им расправой, но даже не завели административного дела за хулиганство. Впрочем, видео появилось в Сети буквально полчаса назад. И теперь, скорее всего, на поведение агрессивных кавказцев обратят внимание, например, ребята из Следственного комитета.


Появились подробности: за рулем полицейской машины находился уроженец Украины Андрей Дробитько, на момент аварии он был в отпуске. Толпа чеченцев требовала выдать им виновника ДТП, чтобы допросить и самостоятельно взять анализы на содержание алкоголя в крови. Напарнику Дробитько удалось отбить товарища, отправив его в больницу на экспертизу.

Источник:

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Метки: Пыть-Ях   ХМАО   видео   диаспора   кавказцы   нападение   полиция   
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4k
RRK 36 минут назад
Были бы это русские, сразу бы всех задержали и закрыли
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111
Max 45 секунд назад
Слушайте чё. Жизненный опыт!
Был я в пыть-яхе проездом (в ханты ехал и решил спиннинг купить по дороге) так вот! Реально в этом псевдо городе одни чурки... Нет, конечно там и русские и татары и ещё хз кто живут - НО сцука!!! Но!!! Азаров там большая часть тусуется..... Спрашивается: а какого хера шемпанзе север оккупируют??!! А? "Товарищ" Путин??? Какого хрена ты со своего президентства распустил Кавказ на все четыре по равнине?! Какого хрена горцы тут с горы с пустились и думают, что они до сих пор по горам лазят?! Царь горы?! Аа? Лично за себя скажу: чурки реально последнее время о%уевать стали... Непременно если попадется возможность то дам птzдюлей неприметно - повод только будет. И не важно кто там азер, армян, чех, Даг. Мне пофиг. А если не смогу но макарыч поможет. Реально злоба на обезьян.
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281
bylbatarasich Минуту назад
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370
vijilante 2 минуты назад
Ваще зверьё окуело...
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382
konstantinkaz2016 5 минут назад
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−82
Koba Stalin 11 минут назад
Когда уже нападут на кортеж главного?
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25k
Vazari 11 минут назад
"В Пыть-Яхе (ХМАО)"..... Богом забытое место, я впервые в жизни вообще о нем услышал. Вопрос:откуда там диаспора (!) чеченцев????
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7k
кот базилий 15 минут назад
Гортанные обезьяньи вопли и мент трясущийся в машине - какой позор.
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7k
The Dude 15 минут назад
Ну плять, хоть нацистом меня называйте, хоть в ашизме обвиняйте, то это не люди. Это племя диких обезьян, которое очень опасны для человека.
К ним не надо применять правовых мер. Их над в клетку сажать, держать в резервации, следить чтобы не разбегались из загона. Особо опасных отстреливать.
Это не люди.
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6k
BenderRodriguez 16 минут назад
Да уж... здесь уже термин «наглеют» не подходит. Здесь просто уже вытирают ноги об физиономии представителей закона. Что уж говорил о простых гражданах, их вообще скоро будут на пинках по улицам носить ради развлечения.
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2k
Hunde Beißer2 19 минут назад
Никогда такого не было,и вот опять!

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13k
куджо 21 минуту назад
Оу позор какой то
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2k
Bobbus 21 минуту назад
Только жесткая реакция правоохранителей, общества, дадут нужные плоды. Эти макаки не понимают, что спустившись с гор, нужно соблюдать правила и обычии тех мест, где они находятся. Почему ге вызвали усиленный наряд, почему нет омона? Всех в автозаки и лепить минимум хулиганку!
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1k
Петр Бирюков Полчаса назад
Почему макаки не в наручниках все до одного???Или надо было им стаканчики выдать чтобы их арестовали?
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36
kuzi1974 Полчаса назад
опыт куклус клана поддерживаю!
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
у меня одного складывается впечатление что кавказцев вообще "зарядили" и "вечнозагорелых" на конфронтацию !?
что ни день то новые случаи конфликтов. это жужу не с проста.
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235
}|{ek@ ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
С языка сорвал!!! Что за хрень то творится? Мы как не дома!
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9k
Бендер Родригес Полчаса назад
Не люблю рассизм, но чувствую, пора доставвтт берцы с антресрлей, тряпочкой их протереть, набойки подправить, шнурки вставить.... Дождутся ведь, "дети гор"..
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180
capbutt Полчаса назад
Надеюсь, что не только на безобразие кавказцев обратят внимание, но и на преступное бездействие полицейских.
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1k
Аарон Чупа 37 минут назад
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8k
djinn 38 минут назад
пора наших полицаев снабжать правами их коллег из США
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33
Bendix djinn 24 минуты назад
Прав у них достаточно. Не достает физической и психологической подготовки, а также взаимодействия между разными службами/ведомствами. Вызвать подкрепление и тогда скопом защищать закон.
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322
SilentBob djinn 22 минуты назад
а кто им сейчас не дал права стрелять на поражение? нападение при исполнении, с угрозой для жизни, в составе группы! терпилы eбuчие, бeсполезные yeбки, даром проедающие хлеб, купленный им на деньги налогоплательщиков!
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322
SilentBob BenderRodriguez 17 минут назад
везде камеры, в т.ч. у них самих - нагрудные
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21
Илья 40 минут назад
трусливые мусора
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