В Пыть-Яхе толпа кавказцев едва не линчевала полицейских из-за аварии с автомобилем диаспоры

Правоохранители продолжали сидеть в автомобиле и даже не составили административного протокола на нарушителей.
Вчера около восьми вечера в городе Пыть-Ях (ХМАО) произошла очередная "дружба народов". Толпа кавказцев набросилась на полицейский автомобиль, пытаясь вытащить из салона правоохранителя, чтобы "наказать" за якобы устроенную им аварию с машиной представителя диаспоры.
ДТП случилось на перекрёстке улиц Святослава Фёдорова и Магистральной. При этом ничего серьезного не произошло - автомобили пострадали не сильно, а водитель "Лады Гранты" получил лишь незначительную травму ноги. Тем не менее буквально через несколько минут после аварии на месте происшествия появились орущие кавказцы, готовые растерзать полицейского.
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Водитель полицейской Toyota Camry прошел медосвидетельствование, результаты которого показали, что он был трезв. На этом все и закончилось. Полицейские не решились не то, что выйти с табельным оружием к нарушителям, которые угрожали им расправой, но даже не завели административного дела за хулиганство. Впрочем, видео появилось в Сети буквально полчаса назад. И теперь, скорее всего, на поведение агрессивных кавказцев обратят внимание, например, ребята из Следственного комитета.
Появились подробности: за рулем полицейской машины находился уроженец Украины Андрей Дробитько, на момент аварии он был в отпуске. Толпа чеченцев требовала выдать им виновника ДТП, чтобы допросить и самостоятельно взять анализы на содержание алкоголя в крови. Напарнику Дробитько удалось отбить товарища, отправив его в больницу на экспертизу.
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Был я в пыть-яхе проездом (в ханты ехал и решил спиннинг купить по дороге) так вот! Реально в этом псевдо городе одни чурки... Нет, конечно там и русские и татары и ещё хз кто живут - НО сцука!!! Но!!! Азаров там большая часть тусуется..... Спрашивается: а какого хера шемпанзе север оккупируют??!! А? "Товарищ" Путин??? Какого хрена ты со своего президентства распустил Кавказ на все четыре по равнине?! Какого хрена горцы тут с горы с пустились и думают, что они до сих пор по горам лазят?! Царь горы?! Аа? Лично за себя скажу: чурки реально последнее время о%уевать стали... Непременно если попадется возможность то дам птzдюлей неприметно - повод только будет. И не важно кто там азер, армян, чех, Даг. Мне пофиг. А если не смогу но макарыч поможет. Реально злоба на обезьян.
К ним не надо применять правовых мер. Их над в клетку сажать, держать в резервации, следить чтобы не разбегались из загона. Особо опасных отстреливать.
Это не люди.
что ни день то новые случаи конфликтов. это жужу не с проста.
Тут одного случайно грохнули при задержании- так участок осадили макаки