Лауреат премии "Оскар" за лучшую операторскую работу за фильм "Дюна" Грэг Фрейзер использовал во время работы над второй частью фантастического блокбастера советские объективы "Гелиос 44/2" и "Мир-1В". Последний, получивший гран-при на Всемирной выставке в 1958 году в Брюсселе, он приобрёл специально для второй части "Дюны".





В интервью голливудский оператор-постановщик рассказал, что фотообъектив "Мир-1В" известен тонкой передачей оттенков света, высокой резкостью и контрастностью изображения. По его словам, эти особенности объектива помогли ему достичь особого визуального эффекта и точно передать атмосферу пустынной планеты Арракис.