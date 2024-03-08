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На съёмках второй части "Дюны" использовалась советская фотооптика

На съёмках второй части "Дюны" использовалась советская фотооптика

Автор:
08 марта 2024 14:13
Сообщество : Кино
Метки: Грег Фрейзер   голливуд   дюна   оператор   советские объективы   фильмы   
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Звёздный оператор-постановщик оказался фанатом винтажных советских "стёкол".

Лауреат премии "Оскар" за лучшую операторскую работу за фильм "Дюна" Грэг Фрейзер использовал во время работы над второй частью фантастического блокбастера советские объективы "Гелиос 44/2" и "Мир-1В". Последний, получивший гран-при на Всемирной выставке в 1958 году в Брюсселе, он приобрёл специально для второй части "Дюны".


В интервью голливудский оператор-постановщик рассказал, что фотообъектив "Мир-1В" известен тонкой передачей оттенков света, высокой резкостью и контрастностью изображения. По его словам, эти особенности объектива помогли ему достичь особого визуального эффекта и точно передать атмосферу пустынной планеты Арракис.

Фрейзер признался, что и ранее использовал в работе советские объективы "Гелиос 44/2" (1966 года выпуска) и "Юпитер-9" (1951). "Гелиос 44/2" (копия немецкого Zeiss Biotar 2,0/58), по словам оператора, славится своим уникальным "световым кругом", который придаёт особую атмосферу картинке, а "Юпитер-9" — мягким фокусом и высоким контрастом. Именно эти фотообъективы он использовал для съёмок некоторых сцен в "Бэтмене".

После окончания работ над фильмом Фрейзеру подарили пересобранные советские объективы с надписью Dune.

Источник:

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Метки: Грег Фрейзер   голливуд   дюна   оператор   советские объективы   фильмы   
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3  комментария
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avix 38 минут назад
Использую советский Гелиос 40-2 85 1.5 вместе с Nikon D850. Не сказать, что это универсальный объектив для постоянного использования. Он тяжёлый, с весьма грубой ручной фокусировкой и запороть им кадр, после топовых объективов Nikon легче лёгкого. Но у него есть то, чего я не видел нигде больше. Он так взбивает задний фон, что ощущение, что им можно фотографировать воздух.
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2k
Артур Будкин 6 минут назад
сумасшествие по поводу Гелиос-40 закончилось, начали раскручивать Гелиос-44... да и стоило бы показать, как выглядят эти "пересобранные", просто чтоб народ оценил проделанную работу... хотя ж тогда придется упомянуть, кто именно пересобирал, а тогда "уже не хорошо"
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13k
Sapsan 8 минут назад
О, сколько нам открытий чудных готовит нам советская промышленность
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