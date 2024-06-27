"У вас праздник?": специалист "горячей линии" ФМС Якутии не смог ответить на вопросы клиентки, потому что что-то отмечал

В Якутске девушка решила найти медцентры, в которых её примут по полису обязательного медстрахования, но на сайте таких организаций не нашла. Она решила позвонить на "горячую линию" ФМС, однако ответы специалиста, едва ворочающего языком, ясности не добавили.

Судя по несвязной речи, оператор был пьян, что, в конце концов, и подтвердил, попросив перезвонить завтра. Видимо, тогда он придёт в себя и сможет ответить на нужные вопросы.