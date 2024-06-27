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"У вас праздник?": специалист "горячей линии" ФМС Якутии не смог ответить на вопросы клиентки, потому что что-то отмечал

"У вас праздник?": специалист "горячей линии" ФМС Якутии не смог ответить на вопросы клиентки, потому что что-то отмечал

Автор:
27 июня 2024 18:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Якутск   горячая линия   медицинское страхование   наотмечался   оператор   полис омс   фмс   
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Девушка хотела найти организацию, в которой её примут по ОМС, но специалист оказался бессилен - возможно, помощь через некоторое время понадобилась бы ему самому.

В Якутске девушка решила найти медцентры, в которых её примут по полису обязательного медстрахования, но на сайте таких организаций не нашла. Она решила позвонить на "горячую линию" ФМС, однако ответы специалиста, едва ворочающего языком, ясности не добавили.


Судя по несвязной речи, оператор был пьян, что, в конце концов, и подтвердил, попросив перезвонить завтра. Видимо, тогда он придёт в себя и сможет ответить на нужные вопросы.


"Дело-то не в человеке, это косяк системы. Косяк организации, которая существует на наши с вами деньги. Вы им платите, вы вправе требовать соответствующего исполнения обязанностей", - считает Лилия Бэчигэн. Это она звонила по номеру горячей линии Территориального фонда ОМС и она поделилась этой историей.

В соцсетях девушку осудили, заметив, что она слишком огульно обвинила оператора в злоупотреблении спиртным. Возможно, на том конце провода сидел человек с нарушениями речи после инсульта или другими проблемами.


Территориальный фонд ОМС Якутии пообещал разобраться в ситуации и подготовить ответ для редакции SakhaDay, но когда это будет сделано, не уточняется.

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Метки: Якутск   горячая линия   медицинское страхование   наотмечался   оператор   полис омс   фмс   
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5  комментариев
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63k
turyst Час назад
Если там человек с нарушениями речи, то ему ничего не будет. Об этом и так его начальство знает.
С если бухой, то... Соответственно ТК.
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23k
alexis Полчаса назад
Она всегда когда звонит, снимает телефон на телефон?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2266 постов (2253 в горячем)

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