Что стало с самой известной косаткой в мире

12 декабря 2003 года безжизненное тело Кейко было найдено в бухте. Причиной его смерти стала пневмония. Кейко был похоронен на суше, на краю норвежского фьорда.

К несчастью, Кейко прожил очень короткую жизнь, ведь самки косаток на свободе могут дожить до 90 лет, а самцы - более 60 лет.