FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14353 поста • 1681 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Что стало с самой известной косаткой в мире

Что стало с самой известной косаткой в мире

Автор:
20 июля 2023 17:43
Сообщество : Животные
Метки: голливуд   животные   интересное   история   косатки   фильмы   
1567
6

В 1979 году, у берегов Исландии, поймали двухлетнего самца косатки по имени Кейко и поместили его в местный океанариум. После нескольких лет проживания в исландском океанариуме, Кейко был перекуплен канадским океанариумом и доставлен в Онтарио.

Но его пребывание там оказалось ужасным из-за постоянного притеснения Кейко пожилыми самками косаток, жившими там уже много лет. В результате, в 1985 году Кейко был продан парку развлечений в США.


×
×

Условия, предоставленные в парке, были совершенно неподходящим для жизни косатки. Кейко жил в бассейне, предназначенном для дельфинов. Его спинной плавник всегда выступал из воды, а хвост касался дна. Более того, в бассейн наливали обычную водопроводную хлорированную воду, которой добавляли поваренную соль. После 11 лет пребывания в плену, здоровье Кейко было серьёзно подорвано. Он значительно потерял вес, а контакт с хлором способствовал прогрессированию кожного заболевания.


В 1992 году Кейко сыграл главную роль в фильме "Освободите Вилли", который оказался судбоносным для косатки. Фильм рассказывал историю тренера, который освобождает косатку Вилли. Эта история тронула сердца людей, особенно детей, и вызвала у них интерес к реальным условиям содержания Кейко. Тысячи писем были отправлены с просьбой освободить Кейко.


В результате совместных усилий Warner Brothers, Humane Society и миллиардера Крейга Маккоу был построен огромный искусственный водоем с океанской водой на побережье Орегона, стоимостью 7 300 000 долларов. Здесь Кейко учился охотиться на живую рыбу, нырять и задерживать дыхание на протяжении более двух минут - навыки, которыми он раньше не обладал. Для облегчения социализации Кейко предоставили большой телевизор, чтобы он мог наблюдать и слушать других представителей своего вида.


В 1998 году ученые, работавшие с Кейко, решили перевезти его в родные воды Исландии, в бухту Клейтцвик, где он был пойман. Для плавного приспособления они создали огороженный загон и проводили тренировки, направленные на его адаптацию. В 2001 году загон был открыт, но, несмотря на предоставленную свободу, Кейко несколько раз возвращался обратно. В 2002 году он, наконец, решился на свое первое самостоятельное путешествие. Он проплыл более тысячи километров, достиг Норвегии и общался с другими косатками, но всегда предпочитал компанию людей, подплывая к ним максимально близко.


12 декабря 2003 года безжизненное тело Кейко было найдено в бухте. Причиной его смерти стала пневмония. Кейко был похоронен на суше, на краю норвежского фьорда.

К несчастью, Кейко прожил очень короткую жизнь, ведь самки косаток на свободе могут дожить до 90 лет, а самцы - более 60 лет.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: голливуд   животные   интересное   история   косатки   фильмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
380
Sadik-mardik 44 минуты назад
Люди мля, такие люди)) очень обидно за свой вид! Все мы эгоисты и делаем всё ради себя, что бы это не значило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37328



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Парень, ты попал
Парень, ты попал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как когда-то "скачивали" песни

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#факты#кино#фильм#истории#США#дети#мигранты
#интересное#Прикол#интересно#история#Китай#авария#Метро#подборка#Еда#ограбление
#люди#животные#новости#Россия#Ynews#ДТП#милота#работа#машины#шоу бизнес
Парень, ты попал Парень, ты попал Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться