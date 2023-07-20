Что стало с самой известной косаткой в мире

В 1979 году, у берегов Исландии, поймали двухлетнего самца косатки по имени Кейко и поместили его в местный океанариум. После нескольких лет проживания в исландском океанариуме, Кейко был перекуплен канадским океанариумом и доставлен в Онтарио.
Но его пребывание там оказалось ужасным из-за постоянного притеснения Кейко пожилыми самками косаток, жившими там уже много лет. В результате, в 1985 году Кейко был продан парку развлечений в США.
Условия, предоставленные в парке, были совершенно неподходящим для жизни косатки. Кейко жил в бассейне, предназначенном для дельфинов. Его спинной плавник всегда выступал из воды, а хвост касался дна. Более того, в бассейн наливали обычную водопроводную хлорированную воду, которой добавляли поваренную соль. После 11 лет пребывания в плену, здоровье Кейко было серьёзно подорвано. Он значительно потерял вес, а контакт с хлором способствовал прогрессированию кожного заболевания.
В 1992 году Кейко сыграл главную роль в фильме "Освободите Вилли", который оказался судбоносным для косатки. Фильм рассказывал историю тренера, который освобождает косатку Вилли. Эта история тронула сердца людей, особенно детей, и вызвала у них интерес к реальным условиям содержания Кейко. Тысячи писем были отправлены с просьбой освободить Кейко.
В результате совместных усилий Warner Brothers, Humane Society и миллиардера Крейга Маккоу был построен огромный искусственный водоем с океанской водой на побережье Орегона, стоимостью 7 300 000 долларов. Здесь Кейко учился охотиться на живую рыбу, нырять и задерживать дыхание на протяжении более двух минут - навыки, которыми он раньше не обладал. Для облегчения социализации Кейко предоставили большой телевизор, чтобы он мог наблюдать и слушать других представителей своего вида.
В 1998 году ученые, работавшие с Кейко, решили перевезти его в родные воды Исландии, в бухту Клейтцвик, где он был пойман. Для плавного приспособления они создали огороженный загон и проводили тренировки, направленные на его адаптацию. В 2001 году загон был открыт, но, несмотря на предоставленную свободу, Кейко несколько раз возвращался обратно. В 2002 году он, наконец, решился на свое первое самостоятельное путешествие. Он проплыл более тысячи километров, достиг Норвегии и общался с другими косатками, но всегда предпочитал компанию людей, подплывая к ним максимально близко.
12 декабря 2003 года безжизненное тело Кейко было найдено в бухте. Причиной его смерти стала пневмония. Кейко был похоронен на суше, на краю норвежского фьорда.
К несчастью, Кейко прожил очень короткую жизнь, ведь самки косаток на свободе могут дожить до 90 лет, а самцы - более 60 лет.
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