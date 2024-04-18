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Когда человеческая лень превзошла все ожидания

Когда человеческая лень превзошла все ожидания

Автор:
18 апреля 2024 14:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   бесит   бесячие люди   лентяи   лень   фотографии из соцсетей   
2725
31

Что есть «лень» — отсутствие силы воли, состояние души или вдохновленный гедонизмом образ жизни? Как ее ни оправдывай, неизменным остается одно — ленивые люди раздражают абсолютно всех, и вот самые вопиющие проявления этой самой бесячей лени.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   бесит   бесячие люди   лентяи   лень   фотографии из соцсетей   
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16  комментариев
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13k
Гомерчик 2 часа назад
Большинство не лентяи, а самые настоящие мрази!
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61k
dima423 36 минут назад
Комментарий к фото
Ну тут работники будут компенсировать стоимость чистки машины)
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61k
dima423 37 минут назад
Комментарий к фото
каждый день она это делает, а вы хоть раз сделали ей замечание? Заставили убрать за собой? или тока со спины фоткать втихаря хватает смелости?))
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61k
dima423 39 минут назад
Комментарий к фото
Ну его карма точно уже настигла))
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61k
dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
Ну если постоянно так делает и не реагирует на замечания, вызови полицию если на твою частную собственность кто то вторгся, или перекрой ей выезд своей машиной сзади разок... пусть на такси едет на работу)
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61k
dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
Ну тут явно ен один...магазин мог бы подсуетиться и сделать стенд со сменными листами бумаги для пробы, а так...значит их все устраивает)
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61k
dima423 48 минут назад
Комментарий к фото
то есть достать пакет, убрать в него говно, привязать это все к забору им не лень, а отнести до мусорки лень? странные))
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14k
Denissg 58 минут назад
Каждый раз такое негодование! Когда вы уже привыкнете к тому, что люди - свиньи?
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10k
Trenzel2003 Час назад
Да-а! За некоторые просто убить хочется! Ну или руки поотрывать!
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3k
веселый просто Час назад
А здесь что не так?
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492
Кузнецов Алексей веселый просто Час назад
Пол не дают протереть уборщице с правой стороны
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466
DuckTales 2 часа назад
видел такие в продаже

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466
DuckTales Booka1a Час назад
Да, прямо так
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1299 постов (1228 в горячем)

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