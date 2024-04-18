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Что есть «лень» — отсутствие силы воли, состояние души или вдохновленный гедонизмом образ жизни? Как ее ни оправдывай, неизменным остается одно — ленивые люди раздражают абсолютно всех, и вот самые вопиющие проявления этой самой бесячей лени.
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3. "Если вы из тех, кто устраивает вечеринку и оставляет после себя конфетти, можете сходить на ***"
5. "Снял с нее фольгу, чтобы посмотреть, что там, а в ней пусто. И она все еще стоит в холодильнике"
9. "Люди в нашем собачьем парке слишком ленивы, чтобы донести пакеты с какашками до мусорного ведра, поэтому они вешают их на забор"
12. "Мы сегодня были на кладбище. Эти два лентяя решили, что нет ничего страшного в том, чтобы проехать над надгробием, чтобы добраться до нужной могилы"
15. "Этот парень отказался позволить 30-сантиметровому сугробу или лени помешать ему добраться до работы вовремя"
17. "Моя соседка продолжает парковать свою машину в моем саду, а не на подъездной дорожке, потому что ей лень отодвигать мусорные баки"
18. "Люди, которые слишком ленивы, чтобы убрать веревку после рыбалки или ловли крабов. Очень много животных из-за этого попадают в ловушку и умирают"
19. "Я порвала ротаторную манжету, поэтому муж сказал, что сам закончит красить стены. Говорит, что закончил"
21. "Этот парень проигнорировал знак «Въезд запрещен» и проехал по деревянному пирсу, потому что ему было лень таскать вещи на тележке"
22. "Каждый день эта дамочка выгуливает свою собаку и бросает ее какашки на одно и то же дерево"
24. "Лентяи, которые оставляют ненужные продукты в морозилке, из-за чего они взрываются и становятся непригодными для продажи"
25. "Первый день на пляже, и моя жена позаботилась о том, чтобы я не сгорел, нанеся мне на спину солнцезащитный крем. Я там сзади не вижу - нормально она справилась?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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