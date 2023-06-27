25 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

Вот так живешь себе и не подозреваешь, что в гигантском — и не самом ароматном — мусорном баке за домом лежат драгоценности — как в фигуральном, так порой и в буквальном смысле. От свежих и качественных продуктов на целую неделю до новых кроссовок и роскошной мебели: вот лишь малая часть сокровищ, найденная на помойках участниками сабреддита r/DumpsterDiving.
2. «Нашла новую машинку Singer Sc220. На коробке было написано «сломана», но она работает отлично. Я в восторге!»
6. «Нашел его возле мусорных баков на парковке моего дома. Он пролежал там полторы недели. На него даже немного дождь покапал. Не ожидал, что он вообще включится»
7. «Нашел его с кучей писем и фотографий начала 1900-х. Ребенок на фотографиях родился в 1919 году, так что, наверное, ему где-то столько же»
12. «Нашел на обочине дороги рабочий 48-дюймовый телек и консоль PS3! Я даже ничего не искал, просто шел домой и увидел у соседнего дома»
13. «Я временно живу в маленьком студенческом городке. Помойки прямо сейчас — золотые жилы»
15. «Нашел эти письма от 1938 года в строительном мусорном баке в доме престарелых, где я выполнял ремонтные работы»
16. «В 2018 году я нашел на работе 15 б/у айфонов в мусорном баке для электроники. Я заменил между ними экраны и аккумуляторы и получил 6 рабочих телефонов, которые продал за 500 фунтов стерлингов. Полчаса потрачены не зря»
17. «Мой первый опыт дампстер-дайвинга. Увидел знак «Магазин закрывается» и подумал: хмммм...»
19. «Нашли запечатанную коробку на свалке. Внутри оказался новый нераспакованный телескоп с автонаведением»
20. «Я увидел бесплатный диван на обочине дороги и решил покопаться в подушках в поисках мелочи. Нашел фишку в 100 долларов из местного казино»
25. «Поздравление с прошедшей Пасхой, оно же напоминание от Иисуса о том, что капитализм — это сломанная система, которая ставит прибыль выше людей! Все это — из мусорного бака местной пекарни, выброшено за одну ночь... Всё с неистекшим сроком годности. Грущу и злюсь одновременно, что они просто выбросили все это, вместо того, чтобы пожертвовать и скрасить день какому-нибудь ребенку»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Раздавали это богатство до марта.
Результат - полностью сгрызенная комната (под капитальный ремонт)
Новым соседям, которые были в процессе переезда в дом явно не повезло, не успели занести телевизор, а его уже подрезали