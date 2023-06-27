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25 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

25 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

Автор:
27 июня 2023 17:06
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   дампстер-дайвинг   интересное   мусор   находки   повезло   
1113
26

Вот так живешь себе и не подозреваешь, что в гигантском — и не самом ароматном — мусорном баке за домом лежат драгоценности — как в фигуральном, так порой и в буквальном смысле. От свежих и качественных продуктов на целую неделю до новых кроссовок и роскошной мебели: вот лишь малая часть сокровищ, найденная на помойках участниками сабреддита r/DumpsterDiving.

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16. «В 2018 году я нашел на работе 15 б/у айфонов в мусорном баке для электроники. Я заменил между ними экраны и аккумуляторы и получил 6 рабочих телефонов, которые продал за 500 фунтов стерлингов. Полчаса потрачены не зря»

25. «Поздравление с прошедшей Пасхой, оно же напоминание от Иисуса о том, что капитализм — это сломанная система, которая ставит прибыль выше людей! Все это — из мусорного бака местной пекарни, выброшено за одну ночь... Всё с неистекшим сроком годности. Грущу и злюсь одновременно, что они просто выбросили все это, вместо того, чтобы пожертвовать и скрасить день какому-нибудь ребенку»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   дампстер-дайвинг   интересное   мусор   находки   повезло   
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8  комментариев
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3k
wwwoffka 1 56 минут назад
12. «Нашел рабочий 48-дюймовый телек и консоль PS3! Я даже ничего не искал, просто шел домой и увидел в соседнем доме»
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117
Patiot Полминуты назад
Знакомая ситуация. Я однажды на помойке нашёл почти новый видеомагнитофон.
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6k
Алекс Крайчек 2 минуты назад
В декабре 2010 года в 20 градусный мороз дочка нашла на помойке коробку ....
Раздавали это богатство до марта.
Результат - полностью сгрызенная комната (под капитальный ремонт)

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16k
Дядюшка Ау 13 минут назад
Лучшая находка - это кот.
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5k
Денис 14 минут назад
Лего - это самый вышак!!!
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29k
Юрьевич 42 минуты назад
"12. «Нашел на обочине дороги рабочий 48-дюймовый телек и консоль PS3! Я даже ничего не искал, просто шел домой и увидел у соседнего дома»"

Новым соседям, которые были в процессе переезда в дом явно не повезло, не успели занести телевизор, а его уже подрезали
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