25 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

25. «Поздравление с прошедшей Пасхой, оно же напоминание от Иисуса о том, что капитализм — это сломанная система, которая ставит прибыль выше людей! Все это — из мусорного бака местной пекарни, выброшено за одну ночь... Всё с неистекшим сроком годности. Грущу и злюсь одновременно, что они просто выбросили все это, вместо того, чтобы пожертвовать и скрасить день какому-нибудь ребенку»